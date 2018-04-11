О нездоровом стремления Литвы к американскому СПГ и ПВО

Владимир Матвеев, обозреватель

Страны Балтии хотели бы видеть более активную позицию США относительно энергопоставок в Европу, отметил министр иностранных дел Линкявичус, комментируя подписание меморандума о взаимопонимании между литовской компанией Lietuvos Dujų Tiekimas и американским поставщиком СПГ и оператором будущего экспортного терминала Freeport LNG, сообщает Голос Америки.

"Мощности достаточные, чтобы делиться с соседями. Это важный, решающий фактор. Также в интересах США быть более активными на европейском рынке и мы можем сыграть в этом более существенную роль", сказал министр иностранных дел Литвы в эксклюзивном комментарии журналистке Украинской службы Голоса Америки Татьяне Ворожко.

Литва одной из первых в Европе через Клайпедский терминал стала импортировать американский газ. Соглашение в Вашингтоне подписали компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT), входящая в энергохолдинг Lietuvos energija и оператор Клайпедского терминала СПГ — компания Klaipedos nafta.

Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте 3 апреля участвовала в Балтийском саммите, в ходе которого президент США Дональд Трамп принял в Белом доме руководителей Латвии, Литвы и Эстонии.

В контексте диверсификации источников и путей поставок газа в страну, Литва, подобно Польше, планирует развивать свой терминал, построенный в Клайпеде, для того, чтобы увеличить поставки американского газа в соседние страны и Европу.

Подписание меморандума высоко оценила президент Литвы Далия Грибаускайте. По ее словам, другие европейские страны должны следовать примеру стран Балтии в достижении независимости от монопольного поставщика: "Мы открыли терминал сжиженного газа в Клайпеде и мы можем поставлять во все страны Балтии. Если это необходимо, и мы можем выбирать покупать ли из Европы, или из России, или из Соединенных Штатов".

Комментируя поддержку некоторыми европейскими странами проекта "Северный поток-2", Грибаускайте отметила: "К нашему удивлению, Европа идет в противоположном направлении и не видит этой угрозы. Мы уже пережили угрозу. Это — наша история, это наш опыт и мы никогда не вернемся и никогда это не повторим. Мы являемся наилучшим примером в Европе. Поэтому я надеюсь, Европа скоро поймет, что чем больше поставщиков, тем лучше страна, более крепкая безопасность и более выгодные цены для потребителей в Европе".

Как сообщается, Freeport LNG планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце текущего года, и еще две — в 2019 году. Это важно в контексте того, что одна из важных тенденций на европейском рынке, — падение собственной добычи.

Напомним, в порт Клайпеды в августе минувшего года пришла первая партия СПГ из США. Литовские власти надеются, что страна станет региональным хабом для американского газа.

В этом контексте отметим, что в стратегию "газовой независимости Польши" входит расширение терминала в Свиноуйсьце, поставки СПГ из американского терминала, рост поставок СПГ катарского происхождения и проект строительства газопровода от месторождений на шельфе Норвегии до балтийского побережья страны.

Касаясь содержания беседы Дональда Трампа с Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд, президент Литвы отметила, что на саммите затрагивалась и тема Украины. "Когда мы обсуждали безопасность в регионе в целом, был поднят вопрос о ситуации в Украине. Мы говорили о действиях России, о безопасности Украины и о поддержке Украины", сказала Грибаускайте.

По словам президента Литвы, Трамп "спрашивал об украинских военных, о том, в состоянии ли Украина защитить себя".

В связи с обсуждаемым вопросом о плане Маршалла для Украины Грибаускайте сказала: "Мы пытаемся вести дискуссию в Европе о дополнительной поддержке Украине", сообщает Голос Америки.

Литва также рассчитывает на усиление американского присутствия в странах Балтии, заявила в эфире национального радио президент Грибаускайте.

Президент сказала, что усиление американского военного присутствия является как средством сдерживания, так и гарантией того, что в случае чрезвычайной ситуации Прибалтика сможет рассчитывать и на двустороннюю прямую помощь не только через структуры НАТО.

Как сказала Грибаускайте, "думаю, что США, как и другие государства, понимают, что воздушное пространство стран Балтии должно быть защищено серьезнее". По словам президента, в первую очередь Литва надеется на помощь Вашингтона в обеспечении региональной противовоздушной обороны (ПВО).

В этом контексте Вильнюс считает, что миссии воздушной полиции в небе Литвы, Латвии и Эстонии, осуществляемой их партнерами по НАТО с литовской авиабазы Зокняй и эстонской Эмари, недостаточно и следует построить региональную систему ПВО.

Президент Грибаускайте в Вашингтоне также встретилась с руководителем группы друзей стран Балтии Палаты представителей Конгресса США, конгрессменом, с литовскими корнями, Джоном Шимкусом, сообщает пресс-служба президента.

В ходе встречи обсуждался вопрос экспорта американского сжиженного природного газа, представляющем для Литвы огромное значение в плане обеспечения безопасных, диверсифицированных поставок газа и устранения влияния России на политические процессы в стране.

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На встрече обсуждалось литовско-американское сотрудничество в области безопасности, обороны и энергетики.

Сообщается, что в текущем году США на треть увеличили финансирование этой программы, выделив на нее 4,7 млрд долларов. В следующем году предусмотрено еще на треть увеличить финансирование "Европейской инициативы сдерживания".

Грибаускайте и Шимкус также обсудили сотрудничество в области борьбы с враждебной пропагандой, кибернетической безопасности и антироссийские санкции.