наверх
11.04.201816:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.98- 0.05
  • EUR32.11+ 0.27
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    О нездоровом стремления Литвы к американскому СПГ и ПВО

    (обновлено: )15002
    В порт Клайпеды в августе минувшего года пришла первая партия СПГ из США. Литовские власти надеются, что страна станет региональным хабом для американского газа.
    Танкер
    RIA News Артем Житенев | Перейти в фотобанк

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Страны Балтии хотели бы видеть более активную позицию США относительно энергопоставок в Европу, отметил министр иностранных дел Линкявичус, комментируя подписание меморандума о взаимопонимании между литовской компанией Lietuvos Dujų Tiekimas и американским поставщиком СПГ и оператором будущего экспортного терминала Freeport LNG, сообщает Голос Америки.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Поставки сжиженного газа из США: мифы и горькая правда

    "Мощности достаточные, чтобы делиться с соседями. Это важный, решающий фактор. Также в интересах США быть более активными на европейском рынке и мы можем сыграть в этом более существенную роль", сказал министр иностранных дел Литвы в эксклюзивном комментарии журналистке Украинской службы Голоса Америки Татьяне Ворожко.

    Литва одной из первых в Европе через Клайпедский терминал стала импортировать американский газ. Соглашение в Вашингтоне подписали компания по торговле газом Lietuvos duju tiekimas (LDT), входящая в энергохолдинг Lietuvos energija и оператор Клайпедского терминала СПГ — компания Klaipedos nafta.

    Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте 3 апреля участвовала в Балтийском саммите, в ходе которого президент США Дональд Трамп принял в Белом доме руководителей Латвии, Литвы и Эстонии.

    В контексте диверсификации источников и путей поставок газа в страну, Литва, подобно Польше, планирует развивать свой терминал, построенный в Клайпеде, для того, чтобы увеличить поставки американского газа в соседние страны и Европу.

    Подписание меморандума высоко оценила президент Литвы Далия Грибаускайте. По ее словам, другие европейские страны должны следовать примеру стран Балтии в достижении независимости от монопольного поставщика: "Мы открыли терминал сжиженного газа в Клайпеде и мы можем поставлять во все страны Балтии. Если это необходимо, и мы можем выбирать покупать ли из Европы, или из России, или из Соединенных Штатов".

    Комментируя поддержку некоторыми европейскими странами проекта "Северный поток-2", Грибаускайте отметила: "К нашему удивлению, Европа идет в противоположном направлении и не видит этой угрозы. Мы уже пережили угрозу. Это — наша история, это наш опыт и мы никогда не вернемся и никогда это не повторим. Мы являемся наилучшим примером в Европе. Поэтому я надеюсь, Европа скоро поймет, что чем больше поставщиков, тем лучше страна, более крепкая безопасность и более выгодные цены для потребителей в Европе".

    Как сообщается, Freeport LNG планирует запустить первую линию экспорта СПГ в конце текущего года, и еще две — в 2019 году. Это важно в контексте того, что одна из важных тенденций на европейском рынке, — падение собственной добычи.

    Напомним, в порт Клайпеды в августе минувшего года пришла первая партия СПГ из США. Литовские власти надеются, что страна станет региональным хабом для американского газа.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сжиженный газ из США невыгоден рынку ЕС - Корольчук

    В этом контексте отметим, что в стратегию "газовой независимости Польши" входит расширение терминала в Свиноуйсьце, поставки СПГ из американского терминала, рост поставок СПГ катарского происхождения и проект строительства газопровода от месторождений на шельфе Норвегии до балтийского побережья страны.

    Касаясь содержания беседы Дональда Трампа с Раймондсом Вейонисом, Далей Грибаускайте и Керсти Кальюлайд, президент Литвы отметила, что на саммите затрагивалась и тема Украины. "Когда мы обсуждали безопасность в регионе в целом, был поднят вопрос о ситуации в Украине. Мы говорили о действиях России, о безопасности Украины и о поддержке Украины", сказала Грибаускайте.

    По словам президента Литвы, Трамп "спрашивал об украинских военных, о том, в состоянии ли Украина защитить себя".

    В связи с обсуждаемым вопросом о плане Маршалла для Украины Грибаускайте сказала: "Мы пытаемся вести дискуссию в Европе о дополнительной поддержке Украине", сообщает Голос Америки.

    Литва также рассчитывает на усиление американского присутствия в странах Балтии, заявила в эфире национального радио президент Грибаускайте.

    Президент сказала, что усиление американского военного присутствия является как средством сдерживания, так и гарантией того, что в случае чрезвычайной ситуации Прибалтика сможет рассчитывать и на двустороннюю прямую помощь не только через структуры НАТО.

    Испытания арктического ЗРК Тор-М2ДТ. Видео
    Канал Минобороны России на Youtube
    Минобороны России показало испытание новейшего комплекса ПВО

    Как сказала Грибаускайте, "думаю, что США, как и другие государства, понимают, что воздушное пространство стран Балтии должно быть защищено серьезнее". По словам президента, в первую очередь Литва надеется на помощь Вашингтона в обеспечении региональной противовоздушной обороны (ПВО).

    В этом контексте Вильнюс считает, что миссии воздушной полиции в небе Литвы, Латвии и Эстонии, осуществляемой их партнерами по НАТО с литовской авиабазы Зокняй и эстонской Эмари, недостаточно и следует построить региональную систему ПВО.

    Президент Грибаускайте в Вашингтоне также встретилась с руководителем группы друзей стран Балтии Палаты представителей Конгресса США, конгрессменом, с литовскими корнями, Джоном Шимкусом, сообщает пресс-служба президента.

    В ходе встречи обсуждался вопрос экспорта американского сжиженного природного газа, представляющем для Литвы огромное значение в плане обеспечения безопасных, диверсифицированных поставок газа и устранения влияния России на политические процессы в стране.

    Читайте также: У Британии и США нет единой позиции по Сирии

    На встрече обсуждалось литовско-американское сотрудничество в области безопасности, обороны и энергетики.

    Сообщается, что в текущем году США на треть увеличили финансирование этой программы, выделив на нее 4,7 млрд долларов. В следующем году предусмотрено еще на треть увеличить финансирование "Европейской инициативы сдерживания".

    Грибаускайте и Шимкус также обсудили сотрудничество в области борьбы с враждебной пропагандой, кибернетической безопасности и антироссийские санкции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Операция "Оливковая ветвь" в сирийском Африне
    Сирия: в шаге от третьей мировой
    Директор экономических программ Украинского института Будущего Анатолий Амелин
    Санкции США против РФ: новая партия
    Брифинг Порошенко и Меркель в Берлине
    Порошенко в гостях у Меркель
    Глава Минздрава Ульяна Супрун
    "Медик" Супрун: смерть как лекарство