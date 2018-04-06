Сепаратизм по-бразильски. Республика Сан-Паулу

РИА Новости Украина

Несмотря на то, что бразильская Конституция гласит: "Федеративная Республика Бразилия представляет собой нерасторжимый союз штатов, муниципий и Федерального округа", в стране появляется все больше движений, стремящихся к независимости отдельных штатов.

Одним из самых известных является движение "Свободный Сан-Паулу" (São Paulo Livre), созданное 24 октября 2014, за два дня до второго тура президентских выборов, в которых Дилма Руссефф (Dilma Rousseff) была переизбрана на очередной срок. Движение видит своей целью создание "Республики Сан-Паулу".

Sputnik Бразилия связался с основателем движения, профессором и журналистом Флавиу Ребеллу (Flávio Rebello) и узнал, чем мотивированно его требование отделить штат Сан-Паулу. По его словам, нет такого понятия, как бразильская идентичность.

"Не существует просто бразильцев. Есть жители штатов Рио-де-Жанейро (Rio de Janeiro), Сан-Паулу (São Paulo), Минас Жерайс (Minas Gerais), есть южане, северяне… Так получилось, что мы бразильцы только в двух моментах: когда остается два-три месяца до президентских выборов или во время Чемпионата Мира по футболу. В другое время мы жители штата Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло, просто потому, что бразильской культуры, на самом деле, не существует", объяснил Ребеллу.

На сайте организации уже даже появилось имя валюты: в "Республике Сан-Паулу" будут использовать "паулистанский золотой".

"У золотого будет реальная покупательная способность, стабильный курс, другими словами, он не будет обесцениваться как реал перед более сильными и стабильными валютами вроде доллара или евро", — написано на сайте.

Помимо новой валюты, движение планирует брать взносы за вступление новых членов в бразильских реалах. "Новые сепаратисты", желающие стать частью движения "Свободный Сан-Паулу", должны заплатить 90 реалов сразу (примерно $27) или же 120 реалов ($38) разделенных на 12 ежемесячных выплат.

Данная необходимость объясняется, по словам организаторов движения, стремление покрыть расходы на брошюры, собрания, флаги и раздаточного материала. Тем не менее, невозможно определить общую сумму, собранную движением, или то, как именно производится распределение средств, поскольку на сайте группа публично не публикует информацию о своих счетах.

Алберту Роллу (Alberto Rollo), адвокат и преподаватель Конституционного Права на юридическом факультете Пресвитерианского Университета Макензи в Сан-Паулу (Universidade Presbiteriana Mackenzie) пояснил, что отделение какой-либо части бразильской территории противоречит Конституции.

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"Юридически это отделение невозможно, если мы говорим об отделении какой-либо части национальной бразильской территории, это невозможно в рамках конституции. Чего можно достичь, так это подразделения некоторой государственной территории, создание новых муниципалитетов или, например, разделение более крупного муниципалитета, но не вмешательство в целостность национальной территории", пояснил Роллу.

Флавиу Ребеллу, в свою очередь, отмечает, что движение, на самом деле, хочет добиться изменения бразильской Конституции для включения в нее поправок о возможном отделении.

"Ни одна метрополия не предвидит в своей правовой системе отделение колонии или, возможно, части ее территории. Португальские законы не позволяли Бразилии отделиться, но она отделилась. В Англии не было никакого юридического положения для отделения Канады, Австралии и Южной Африки, - утверждает он. "Что мы хотим, так это иметь законное право голосовать, чтобы понять, хотим ли мы быть частью федерации или стать независимой страной".

Ребеллу добавил, что на данный момент численность сторонников движения "Свободный Сан-Паулу" — 26 тысяч человек и что количество возрастало из года в год.

"Факт того, что нас мало, очень относителен. Лучше взглянуть на наш темп роста, чем на сегодняшний размер", заявил основатель движения.

Он добавил, что за последние три года темпы роста сторонников движения составили 5200%, притом, что на момент создания в него входили только три человека.

По мнению Альберту Роллу, подобный рост может быть связан с разочарованием в традиционной политике.

"Это разочарование в политике, в политиках, но я предпочитаю думать, что решение в том, что, вместо того, чтобы созывать Учредительное собрание, лучше, поскольку мы проведем выборы через несколько месяцев, поменять весь наш Конгресс, поменять всю исполнительную власть, поменять всех губернаторов, всех сенаторов. У нас уже есть эта власть, эта власть в наших руках, и это происходит путем голосования. Гораздо проще поменять все в октябре (в Бразилии пройдут выборы — Ред.), чем думать о созыве Учредительного собрания и отделении части территории", заключил Роллу.

Даже если отделение штата Сан-Паулу сейчас довольно трудно себе представить, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США или Брексит в Англии преподносит нам урок: в политике ни в чем нельзя сомневаться.