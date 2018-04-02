L'Espresso: в Украине несчастливы все, кроме наемников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"На Донбассе жестокостью врасплох никого не застанешь. Эта территория расположена на краю края, ведь само слово "Украина" восходит к слову "окраина", а Донбасс простирается вдоль границы с Россией, и уже четыре года здесь идет война. Насилие физическое и психологическое, повседневное", — пишет Роберта Дзунини в статье для L'Espresso.

"Несмотря на слова и действия, на вымысел и на реальные намерения сторон — Киева и Москвы на локальном уровне и Белого дома и Кремля на геополитическом — Донбасс намеренно поддерживается в подвешенном состоянии. Жизнь в этой области становится все более беспросветной, и даже поля подсолнухов не способны оживить ее", — продолжает автор публикации.

"Эта огромная территория, протянувшаяся вдоль Донецкого и Луганского регионов, сегодня стала подлинным кругом ада. Это застывшее место или, точнее, время, где сначала взрывы тяжелой артиллерии, а в последние два года — подрывная деятельность снайперов продемонстрировали, что война, даже самая изощренная (это, однако, не наш случай) — это всегда только кровь и отчаяние. Как и во время Первой мировой войны. Как и во время любых войн. И в этой войне, которая разворачивается в Европе третьего тысячелетия", — говорится в статье.

"Да, конечно, так и хочется сказать, что теперь все совершенно иначе, когда есть дроны, но, в конце концов, всегда есть кто-то, кто нажимает на кнопку, спускает курок или управляет джойстиком. И всегда есть другой или другие, военные или гражданские, которые оказываются ранены, искалечены или мучительно погибают от тяжелых ранений", — пишет Роберта Дзунини.

"Такие конфликты превращаются потом в траншейные войны, в вялотекущую агрессию, в снайперские столкновения. Даже в эпоху роботов и миссий на Марс", — продолжает журналистка итальянского издания.

"Украинских солдат, как мышей, загнанных в пути сообщения со свечами в руках, чтобы получить в ходе местной литургии благословение священников униатской церкви, не отличишь от статуй, когда они молятся за упокой павших в предыдущих боях. Выкорчеванные с корнями в ходе бомбардировок украинской армии, эти статуи рассказывают о земле, которую оспаривали сотни лет. Она уничтожена гранатометами, коррупцией, безразличием. Здесь насилие, стихийное или по указке, стало нормой", — говорится в статье.

"Порошенко, миллиардер, шоколадный магнат, владелец телеканала, ставший четыре года назад президентом Украины после "революции достоинства" на киевском Майдане, похоже, все еще убежден, что Крым и народные республики, получающие поддержку Кремля, самовольно провозгласили независимость, не могут быть отделены от остальной территории украинского государства. В действительности, он тоже действует в условиях дестабилизации Донбасса не в интересах населения, а руководствуясь политической и личной выгодой", — пишет Роберта Дзунини.

"Чтобы скрыть под плотным покровом национализма резкое падение популярности, связанное с невнятным и совершенно не прозрачным руководством страной, Порошенко два месяца назад поддержал закон о Донбассе. Законодатели разработали проект "о восстановлении государственного суверенитета Украины на временно оккупированной украинской территории Донбасского и Луганского регионов". Законопроект, где Россия характеризуется как страна-"агрессор", был принят большинством в 280 голосов, выступивших в его пользу, из 450 депутатов, присутствующих в парламенте", — напомнила автор статьи.

"В тексте нет никаких ссылок ни на Минские соглашения, подписанные в 2015 году под руководством России, Германии и Франции, ни на их предписания. В этом документе говорилось, что украинское государство должно разработать новый закон с целью предоставить, и не только де-факто, подлинную автономию сепаратистским регионам и амнистировать воюющих повстанцев. Порошенко, так и не перенесший производство шоколада из России, как он обещал во время своей предвыборной кампании, назвал голосование "сигналом Донбассу и Крыму: вы являетесь неотъемлемой частью Украины". Далее он подчеркнул, что "мы продолжим и далее идти по пути реинтеграции украинских территорий, оккупированных в результате дипломатических и политических действий". Не в результате военных действий", — продолжает журналистка итальянского издания.

"Жизненно важная лимфа планеты Земля, вода, голубое золото этого и грядущих веков, за пополнение запасов которой уже ведутся войны и будут вестись новые, превратилась в яд. Из кранов полуразрушенных домов в карстовых областях и других местах народных республик — которые остаются непризнанными как ООН, так и большинством государств — течет вязкая, мутная жидкость, несравнимая со свежей прозрачной водой, лившейся до начала этой масштабной грязной игры ценой жизни простого украинского народа, в том числе и русскоговорящей его части в восточных регионах Украины", — продолжает журналистка итальянского издания.

"С тех пор как шахты для добычи тяжелых металлов, которыми так богат Донбасс, оказались под прицелом тяжелой артиллерии украинских солдат и ополченцев, они не только перестали быть скудной возможностью выжить для большинства жителей этих районов, но и превратились в хранилища токсичных отходов. Канцерогенных отходов. Из-за летних и зимних дождей, которые в результате климатических изменений становятся все сильнее и сильнее, последствия добычи, выливаясь за пределы поврежденных конструкций, загрязнили множество водоносных пластов", — говорится в статье.

Согласно некоторым исследованиям, уже через 15 лет целых 2,5 миллиона людей будут вынуждены покинуть Донбасс из-за нехватки питьевой воды и загрязнения урожая в результате орошения этими смертоносными водами, отмечает автор публикации.

"Тем временем, за четыре года конфликта более миллиона мирных граждан покинули эти территории. В Украине проживают всего 45 миллионов граждан, из них почти шесть миллионов — в Донецкой и Луганской областях. Уровень рождаемости постоянно снижается из-за ухудшения условий жизни. В больницах нет персонала, пациентов становится все больше, потому что мало кто может позволить себе платить за лечение, особенно это касается пожилых пациентов, которым развал Советского Союза оставил в наследство нищенские пенсии — в среднем около 50 евро в месяц. Стоимость жизни каждый день возрастает, а гривны, местная валюта, — это практически фантики. Введенный в Донбассе рубль — не лучше. В Украине и на Донбассе несчастливы все, кроме наемников", — пишет Роберта Дзунини.

В своей пробирающей душу книге "Граница" (La Frontiera), опубликованной в 2015 году, Алессандро Леогранде объяснил нам, что такое "жестокость мира" и какова роль фотографов в военных конфликтах, говорится в статье. Анализируя один из шедевров Караваджо, "Мученичество святого Матфея", комментируя автопортрет Меризи, наблюдающего, обернувшись, издевательство бывшего ученика над апостолом, Леогранде утверждает:

"В отличие от других зрителей, Караваджо не бежит, он смотрит на жертву, потому что может лишь сопереживать ей, быть на ее стороне и наблюдать, как заканчивается то, что должно случиться… Он знает, что не может вмешаться, не может остановить этот меч. В его сопереживании тем больше страданий, оттого что он совершенно беспомощен. Ясная интерпретация действий, а тем более гений искусства, не остановят кровопролития. Он может испытывать лишь жалость".