AgoraVox: Дело Савченко - "Игра престолов" по-украински

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Несколько месяцев назад я писала о том, что украинская политика, чем дальше, тем больше напоминает плохой ремейк знаменитого сериала "Игра престолов", с таким же числом неожиданных поворотов и ударов ножом в спину, как в оригинале. Кроме того, как и в американском сериале, ключевые персонажи исчезают так же быстро, как появляются", — пишет Кристель Неан в статье для французского издания AgoraVox.

"Так, во второй серии третьего сезона "Игры Майданов" Михаил Саакашвили, один из ключевых персонажей, был устранен Порошенко после целого месяца демонстраций и призывов свергнуть его. Если ранее Саакашвили пользовался поддержкой США в давлении на президента Украины (возможной целью была его замена на большего радикала), теперь тот, видимо, получил от Вашингтона отмашку, чтобы избавиться от неудобного противника", — продолжает французская журналистка.

Причины столь внезапного отказа США от поддержки своего протеже, вероятно, связаны с принятием Радой и Порошенко (через неделю после выдворения Саакашвили) закона о реинтеграции Донбасса, который делает легитимным применение силы против народных республик и позволит Украине возобновить боевые действия в регионе, как того хочет Вашингтон, говорится в статье.

"Раз Порошенко подчинился воле украинских радикалов и американских неоконсерваторов, нужда в бунтаре без гражданства попросту отпала. Доказательством этого отзыва американской поддержки служит один простой факт: после выдворения в Польшу о Саакашвили практически ничего не слышно. Он сыграл свою роль, и им пользовались, но затем выбросили его, как только он перестал быть полезным. Так было со всеми союзниками США на протяжение десятилетий", — пишет Кристель Неан.

"После устранения Саакашвили из игры настала очередь тех, кто поддержали его призывы к смещению президента. Через месяц после выдворения бывшего грузинского лидера Владимир Рубан, украинский офицер, который вел переговоры об обмене пленными с ДНР и ЛНР, был задержан на линии фронта в машине с оружием, предположительно предназначавшимся для проведения терактов в Киеве", — продолжает французская журналистка.

"Некоторое время спустя в этой связи стали упоминать и Надежду Савченко. Сначала ее вызвали в СБУ для дачи показаний по делу, а затем генеральный прокурор Юрий Луценко выдвинул против нее обвинения в том, что она была пособницей Рубана и планировала теракты в Раде, чтобы устроить государственный переворот", — напомнила автор статьи.

Для придания достоверности этим обвинениям, которые отдают фальсификацией с самого начала (то есть с в высшей степени подозрительного задержания Рубана), генеральный прокурор пустился в подробнейшее описание планов Надежды Савченко, хотя оно и выглядит до смешного нелепо, полагает Кристель Неан.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко — народный депутат Украины — лично планировала…, лично давала указания о том, как провести террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи — правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет", — заявил тогда Луценко.

"Настоящий сценарий "Рэмбо" под украинским соусом… Честно говоря, нам доводилось слышать и более правдоподобные истории. После этих обвинений получившая звание героя Украины Савченко оказалась в "чистилище" сайта "Миротворец" вместе с журналистами, активистами, официальными лицами и защитниками ДНР и ЛНР (то есть с ее врагами)", — продолжает французская журналистка.

"Украина — волшебная страна! Только там вы можете превратиться из национальной гордости во врага народа быстрее, чем скажете "путч". При всем этом по делу не было представлено ни одного конкретного доказательства, а суд не выносил обвинительного заключения", — отметила автор статьи.

"После визита в СБУ 15 марта Савченко воспользовалась случаем, чтобы публично свести счеты через СМИ и обвинить Парубия, Луценко, Порошенко и прочих в причастности к снайперским обстрелам на Майдане в 2014 году и нежелании проводить настоящее расследование обстоятельств этой трагедии, поскольку оно бы лишь подтвердило их вину", — пишет Кристель Неан.

"Кроме того, она обвинила украинские власти в том, что они оставили Крым России, чтобы сохранить свои места, отправили украинских солдат на убой в донбасский котел, но так и не были призваны к ответу. По ее словам, она также сообщила в Страсбург, что взрыв украинского склада боеприпасов осенью 2017 года не был результатом теракта, а был организован украинскими властями", — продолжает французская журналистка.

"Луценко и прочие в ответ обвинили Савченко в том, что она давно вербует солдат, чтобы устроить государственный переворот в Украине. Иначе говоря, грязное белье выставляется на всеобщее обозрение, как в "Игре престолов", где все раскрывают секреты своих врагов в самый удобный момент, чтобы избавиться от них…", — говорится в статье.

"После обвинений в организации государственного переворота Савченко с гордостью заявила, что она как офицер не стыдится этого, и призвала украинцев подняться на защиту их свободы, если они не хотят жить в "еще более страшной диктатуре, чем Россия", — напомнила Кристель Неан.

"По ее словам, 98% украинцев мечтают поучаствовать в таком перевороте, потому что они ненавидят свое правительство еще больше чем Кремль, потому что сейчас на Украине стало невозможно критиковать власть и потому что обстановка в стране стала как при Сталине в 1937 году. Она считает, что Украину ждет новая битва и новый Майдан", — говорится в статье.

"В социальных сетях некоторые поддержали Савченко, заявив, что она озвучила мысли миллионов украинцев и навсегда останется народной героиней. Тем не менее, многие сомневаются, что граждане готовы вернуться на Майдан с риском ввергнуть страну в еще больший хаос", — продолжает французская журналистка.

"Что касается Рубана, она поддерживает его и предложила стать поручителем для его освобождения под залог. Она заявила, что его подставили, когда он проводил операции для украинской армии", — отметила автор публикации.

"Я искренне уважаю офицера Рубана за все, что он сделал в этой войне для Украины, для украинцев, для их освобождения. Не всем понять, насколько сложными могут быть операции, особенно глубинные операции, и ни журналистам, ни мировой общественности этого не понять. Есть люди, которые действительно рискую своей жизнью, рискуют свободой. Выражаю свое уважение вам, товарищ офицер", — сказала она.

"Затем она отправилась в Раду, но через некоторое время покинула здание, и вокруг нее стали ходить самые безумные слухи. Так, некоторые утверждали, что ее выставили два депутата, поскольку она заявилась с пистолетом и тремя гранатами. Сама она чуть позже опровергла это, а потом сказала, что две трети депутатов приходят в парламент с оружием, поскольку их никто не обыскивает! Позволю читателю самому сделать выводы о нынешнем состоянии украинского государства…", — пишет Кристель Неан.

"Тем временем парламентарии уже лишили ее места в комитете по обороне и национальной безопасности, а Луценко потребовал аннулировать ее депутатский иммунитет, чтобы ее можно было взять под стражу. Вся эта история с задержанием Рубана и обвинениями в адрес Савченко приводит в замешательство и заставляет задумать о том, чего же хотят добиться украинские власти", — продолжает французская журналистка.

"В ходе допроса СБУ пыталась установить связи между Савченко и Виктором Медведчуком, украинским переговорщиком в Минске. Он играет примерно ту же роль, что Рубан и Савченко, то есть договаривается об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Как и его предшественники, Медведчук не побоялся действовать через голову своего руководства (например, он обратился к патриарху Кириллу), чтобы добиться успешного проведения обмена пленными в декабре 2017 года. Все это поставило в неудобное положение Киев, так как показало возможность реализации Минских соглашений при наличии политической воли", — говорится в статье.

"Кроме того, он, как Рубан и Савченко, активно критикует нынешние украинские власти. Как бы то ни было, каких-либо подтвержденных связей между ними нет. Если пытаться разматывать эти ниточки, можно установить, что у Владимира Рубана есть тесные связи не только с Савченко, но и с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, а также одним из лидеров ультраправой партии "УКРОП" Геннадием Корбаном", — продолжает автор публикации.

"Как известно, у Савченко есть связи с Юлией Тимошенко (она была избрана от ее партии, хотя впоследствии ее изгнали из ее рядов, и она поддерживала Саакашвили вместе с "музой" оранжевой революции), которая является главной оппозиционеркой и основной политической угрозой для Порошенко (по последним опросам, она обошла бы его на выборах). Савченко неоднократно призывала к отстранению Порошенко и говорила о намерении участвовать в выборах", — напомнила Кристель Неан.

"Если пойти по цепочке дальше Филатова и Корбана, мы приходим к врагу Порошенко Игорю Коломойскому, который поддерживал Саакашвили, а теперь помогает Тимошенко. Круг замкнулся. Порошенко, судя по всему, начал масштабную охоту на оппозицию. Сначала он ловит мелкую рыбу (Рубан), а затем использует ее для ударов по политикам среднего уровня (Савченко, Корбан, Филатов, Медведчук) и, наконец, нападения на самых опасных врагов (Тимошенко и Коломойский)", — продолжает французская журналистка.

"Все обвинения и дела против оппозиционеров нижнего уровня идут в ход как доказательства против вышестоящих. Таким образом, Порошенко остается лишь неторопливо тянуть за ниточку, чтобы постепенно добраться до центра, то есть Коломойского… Дело в том, что без его денег большей части оппозиции будет просто не на что дать отпор Порошенко", — полагает автор статьи.

"Иначе говоря, в Киеве продолжается игра престолов, и все, затаив дыхание, ждут, кто следующим вылетит из нее после ловкой интриги. Кроме того, как и в сериале, нежданные изменения могут полностью изменить расстановку сил…", — пишет Кристель Неан.