Кризис генофонда глазами биолога: у человечества плохи дела

РИА Новости Украина

Доктор биологических наук, заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ, специалист по теории эволюции Александр Марков рассказал Sputnik, почему генофонд человеческой популяции постепенно ухудшается.

О замирании генофонда:

"Есть две причины, два важных фундаментальных механизма, которые сейчас эволюционируют, которые работают против нас, то есть в сторону ухудшения генофонда человеческой популяции, по крайней мере, в развитых странах, где более-менее приличный уровень жизни, да и вообще в подавляющем большинстве стран".

"Первое – это ослабление отбора против вредных мутаций, то есть тех мутаций, которые исторически всегда были вредными, то есть портили, например, наше здоровье, ухудшали качество работы иммунной системы, ухудшали качество работы нашего мозга и других частей тела.

Если раньше люди с болезнями, с очень слабым здоровьем в большинстве своем погибали, причем еще в детстве, в младенчестве (детская смертность была же огромная до очень недавнего времени), и происходила "отбраковка" неблагоприятных мутаций. А начиная с конца XIX и первой половины XX века произошла целая революция в области социального обеспечения, развития медицины плюс решение проблемы голода, пенсии по инвалидности, программы реабилитации, антибиотики и т.д., и детская смертность в развитых странах в итоге снизилась до величин очень близких к нулю. То есть выживают все и, соответственно, отбор уже почти не работает.

Он, конечно, еще работает, на эмбриональных стадиях, но скорее всего этого недостаточно, потому что многие вредные эффекты вредных мутаций проявляются позже".

"Темп мутагенеза у человека в последние годы был определен с очень высокой точностью: сейчас это делается путем сравнения полных геномов родителей и детей. И так можно точно подсчитать количество новых мутаций у ребенка, которых не было у родителей. Таким образом, темп мутагенеза в расчете на поколение, на один геном за одно поколение.

Сейчас известно, что у новорожденного в среднем имеется порядка 70 новых мутаций, которых не было у родителей. Это дико много. Мы не знаем, сколько из них вредных, но по грубым прикидкам, если учесть, что 9/10 нашего генома — это не очень важные для выживания части генома (и даже совсем неважные – это то, что называют генетическим мусором), 9/10 попадают туда. Но все равно остается 1/10 часть, а это, скажем, 7 мутаций, которые попадают в значимые области генома. Из них какая-то часть будет нейтральная (даже попадая в значимые части, они ничего сильно не испортят), но будет и какая-то доля вредных мутаций.

Вредных в том смысле, что они снижают качество работы, портят те или иные подсистемы нашего организма, например, будет хуже работать мускулатура или хуже будет расти скелет, будут хуже работать почки и с большей вероятностью мозги, потому что по качеству работы мозга можно судить в целом о качестве работы генома, так как значительная доля генов, которые есть в нашем геноме, задействована в развитии, в работе мозга.

Сотни, даже тысячи генов должны хорошо, слажено, правильно работать, чтобы у нас был нормально работающий мозг. Значит, все это будет с большой вероятностью бить по когнитивным способностям. То есть такой колоссальный мутагенез, который не компенсируется соответствующим отбором. А это значит необратимое накопление вредных мутаций из поколения в поколение. Наш генофонд будет очень быстро деградировать. По-видимому. За счет просто ослабления отбора".

"Ослабление отбора – это одна проблема. Насколько эта проблема нам сейчас вредит – вопрос дискуссионный. Может быть, пока продолжается безумный рост численности населения, это и не очень вредно, потому что отбора как бы нет, выживают все, но выживают, в том числе, и удачные генотипы. Неудачные тоже выживают, но численность в целом растет. Мы как бы ничего не теряем.

А вот когда в какой-то момент численность стабилизируется, если это будут случайно выживающие генотипы независимо от их качества, вот тут вырождение пойдет гораздо быстрее, чем при сверхбыстром росте численности".

"Второй момент – это момент не гипотетический, а уже генетиками подтвержденный. Недавно, в 2016-2017 годах, вышли результаты огромных, очень масштабных исследований, которые были проведены в Америке и в Исландии. В Америке на выборке из двадцати с чем-то тысяч человек, точнее полных геномов людей, а в Исландии – больше ста тысяч людей. Эти очень качественные и очень масштабные исследования показали, что все еще хуже: не просто вредные генетические варианты свободно копятся, хуже того – они поддерживаются отбором, они позволяют людям лучше размножаться в современных условиях, эти плохие с нашей точки зрения гены, например, снижающие интеллект, распространяются.

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Они распространяются за счет того, что, оказывается, в современном обществе (вот уже, по всей видимости, лет 100 или даже 150) наблюдается такая тенденция: глупые люди, необразованные люди (лучше размножаются – Авт.). Образование и ум принято считать не наследственными признаками, а зависящими от среды, от воспитания, от культуры, от социального слоя.

Однако генетиками точно доказано, что такие признаки как уровень образования, любые когнитивные показатели, то есть любые показатели интеллекта по любому из используемых для этого тестов – по любым из этих признаков гены вносят значительный вклад, высокая наследуемость. То, какой у человека уровень образования, зависит процентов на 40-50 от его генов и на 50-60 процентов от среды и случайности.

Возможно, чем справедливее будет устроено общество, чем ниже имущественное и социальное неравенство, тем больше будет вклад генов в такие вещи. У них (образованности и интеллекта, прим.) высокая наследуемость, и по ним идет отрицательный отбор, это да. Это все доказано, есть цифры, графики.

Люди, которые генетически предрасположены к тому, чтобы вырасти умными и образованными, оставляют меньше детей – просто позже начинают рожать детей. Не намного – на год-два в среднем. Но этого достаточно для того, чтобы создать значительное давление отбора против генов образования, интеллекта…".

"Так что с эволюционно-генетической точки зрения у человечества сейчас дела не очень хорошие".

О различиях по генам между россиянами и французами:

"Россияне – это вообще очень большая сборная солянка. То есть генетически чукчи и, например, карелы – это почти разные полюса внеафриканского человечества. (…) Русская популяция из центральной России и французская популяция – между ними немного различий. То есть какие-то различия будут по частоте встречаемости каких-то нейтральных полиморфизмов.

Если взять полные геномы сотни русских и полные геномы сотни французов и обработать их специальными программами, обсчитать все полиморфизмы, они на два кластера худо-бедно должны распасться. То есть можно будет сказать, что, скорее всего, эта часть – это одно, а эта часть – другое.

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Хотя подавляющее большинство этих различий – нейтральные, которые не влияют на какие-либо признаки, ничего незначащие, по ним можно родство определять. Но в целом это европейская популяция. То есть отличия русских от французов на много порядков слабее, чем, скажем, русские от негров или русские от якута. А вот от украинцев и белорусов нас ни одной программой не отличишь".