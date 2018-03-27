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    Зарубежье

    DW: что произошло с российскими банками в Украине

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (319)

    (обновлено: )41001
    Украинские граждане забрали из работающих на местном рынке и попавших под санкции властей российских банков более 25% депозитов, пишут мировые СМИ, напоминая, что нового владельца удалось найти лишь одному из таких банков.
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Национальный банк Украины по распоряжению Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в середине марта продлил еще на один год санкции в отношении банков с российским капиталом, работающих на местном рынке. Они были введены в конце марта 2017 года и касались только финучреждений с государственным российским капиталом: украинской "дочки" Сбербанка, Проминвестбанка, ВТБ Банка, ВиЭс Банка и БМ Банка. Им было запрещено проводить любые финансовые операции в пользу своих российских владельцев", — пишет Елена Губарь в статье для Deutsche Welle.

    Отток депозитов из российских банков в Украине 

    По данным Нацбанка, на начало этого года граждане России также являются совладельцами крупных украинских "Альфа-банка" и Укрсоцбанка, которые входят в состав "Альфа-Групп", а также небольших финансовых учреждений — банка "Форвард" и "Первого инвестиционного банка". Но никаких ограничений для них введено не было.

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    "Реакция украинцев на принятые санкции оказалась следующей: по данным Нацбанка, за год доля российских банков в активах всей банковской системы страны снизилась с 8,5 до 5,6 процента. Кроме того, украинцы забрали из них 28 процентов всех принадлежавших им депозитов. Три крупнейшие банка с российским госкапиталом стали лидерами рынка по оттоку денег. Граждане Украины забрали из Сбербанка 5,29 миллиарда гривен, из ВТБ Банка — 1,25 миллиарда, а Проминвестбанка — 1,16 миллиарда. Вклады в БМ Банке уменьшились на 152 миллионов гривен, а в ВиЭс Банке — на 66 миллионов гривен", — продолжает автор публикации.

    "После введения санкций и громких акций протеста националистически настроенных активистов против присутствия российских банков на украинском рынке все их владельцы заявили о намерении продать свои активы и уйти из страны. Однако за год покупателя удалось привлечь лишь небольшому ВиЭс Банку — его приобрел бывший вице-премьер правительства Украины, владелец "Таскомбанка" Сергей Тигипко. Поэтому в этом году санкции в отношении ВиЭс Банка не были продлены. Теперь Тигипко планирует объединить два своих актива", — говорится в статье.

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    Владельцы самого маленького российского банка в Украине, БМ Банка, на днях решил его закрыть, пообещав выполнить все обязательства перед клиентами. В Нацбанке DW сообщили, что уже получили от БМ Банка ходатайство о закрытии. После его согласования у банка будет полгода для того, чтобы полностью прекратить свою деятельность.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    На российские банки покупатели не нашлись

    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Планы продажи крупных российских банков, действующих на украинском рынке, пока остаются только планами. За год сорвались три потенциальные сделки по продаже крупнейшего из них — местной "дочки" Сбербанка. Сначала ее пытались купить сын владельца нефтяной компании "Русснефть" Михаила Гуцериева Саид Гуцериев и владелец латвийского Norvik Banka Григорий Гусельников", — напомнила автор статьи.

    "Но они не предоставили необходимых документов, и Нацбанк не дал разрешения на сделку. Также о намерении купить банк заявлял белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня, но он передумал сам. Переговоры о покупке Сбербанка вел и бывший владелец медиахолдинга "Интер" Валерий Хорошковский, позже отказавшийся от сделки", — отмечает автор публикации. В Нацбанке DW сообщили, что сейчас рассматривают документы на покупку "дочки" Сбербанка от белорусского Паритетбанка, решение на сей счет пока не принято.

    "Аналогичная ситуация и с ВТБ Банком. Его хотел купить владелец группы DCH Александр Ярославский, но не предоставил всех необходимых документов, и Нацбанк не разрешил провести сделку. Не смогли найти покупателя на свой актив и владельцы Проминвестбанка", — говорится в статье. "За последнее время документов от новых потенциальных покупателей банков с российским капиталом мы не получали", — подтвердили DW в Нацбанке.

    Причина сложностей с продажей российских банков — их размеры (даже после года санкций все они входят в группу крупнейших финучреждений Украины), говорится в статье. "Санкции и размер банков сокращают круг потенциальных покупателей. Эти банки могут и далее снижать свои балансы — за счет продажи части кредитных портфелей, параллельно с их погашением, — объясняет DW финансовый аналитик инвестиционной группы ICU Михаил Демкив. — Я бы не исключал, что не только БМ Банк сдаст банковскую лицензию".

    Инвестиции в украинскую экономику сократились

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    "Санкции против российских банков также повлияли на уровень инвестиций в Украину. В 2016 году почти 40 процентов всех иностранных капиталовложений в экономику страны поступили из России — 1,6 миллиарда долларов. Это произошло за счет того, что российские владельцы украинских банков докапитализировали их по требованию Нацбанка — в целом они влили в них почти 1,4 миллиарда долларов. В 2017 году этого не происходило, и уровень российских инвестиций в украинскую экономику, по данным Государственной службы статистики, составил всего 396 миллионов долларов", — напомнила автор статьи.

    При этом эксперты отмечают, что снижение масштаба инвестиций со стороны России не влияет на реальное состояние украинской экономики. "Деньги, которые были указаны в 2016 году как инвестиции, еще раньше поступили в банки в форме межбанковского кредита. Их просто переоформляли в капитал, чтобы нарастить ликвидность банков. Эти процессы еще не завершены", — подвел итог член исполнительного комитета Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран.

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