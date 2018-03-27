На уничтожение Ирака потратили триллионы евро - эксперт

AHMAD AL-RUBAYE / AFP

РИА Новости Украина

Сотни тысяч погибших, дестабилизация и тотальный хаос: с 2003 года и по сей день Ирак находится в состоянии войны. Страна разорена, а на ее территорию проникли террористы ИГ. Свободен ли Ирак сегодня, 15 лет спустя после "экспорта демократии"? Каков урок этих лет?

Sputnik Italia взял интервью у Энрико Пьовезана аналитика-исследователя Итальянской обсерватории военных расходов:

Пятнадцать лет назад началось вторжение США и Ирак. По сей день в стране идет война. Чему нас научили эти 15 лет?

– Это очень печальный урок. В особенности потому, что этот урок преподносит нам каждый длительный конфликт. Конфликт в Ираке и через 15 лет по-прежнему представляет проблемы вместо решений. Мы отправили военную миссию в страну, где, безусловно, были проблемы политического характера, но они не идут ни в какое сравнение с тем, что мы оставили в наследство поколениям иракцев, уже привыкших жить в условиях войны. И неизвестно, как долго это еще продлится.

Мы потратили триллионы долларов, чтобы уничтожить страну, в результате чего число жертв, которых никто не считал, уже более миллиона. В результате страна разрушена, разделена, идет война между этническими группами, особенно между суннитами и шиитами. Существует политическая ситуация, которая не имеет ничего общего с намерениями по экспорту демократии. Это очень печальная ситуация, 15 лет спустя, триллион долларов спустя, сотни тысяч смертей спустя, баланс неудобен и опасен, особенно учитывая рост сторонников ИГ. Я говорю о хаосе, который мы создали, и о монстрах, которых мы пробудили.

Какова роль Италии в международной миссии в Ираке?

– Италия просто присоединилась к "стаду", как и все остальные страны, которые в это втянули. Для такой страны, как Италия, с ее промышленными и экономическими интересами в Ираке, не было никакого смысла ввязываться в этот конфликт.15 лет назад, еще до войны, я посетил несколько электростанций и различные предприятия, на которых было очень много итальянского оборудования. Было и много итальянского персонала, который учил использовать это оборудование. Война разрушила эти тесные отношения.

До зимы 2003 года Италия не собиралась начинать военные действия. 15 февраля 2003 в Италии прошла самая крупная в истории пацифистская демонстрация. Правительство, во главе которого тогда стоял Берлускони, накануне американской атаки 20 марта заявило, что страна не собирается вступать в конфликт.

Позже под давлением Джорджа Буша и Тони Блэра правительство изменило решение, и 15 апреля в Парламенте одобрили масштабное военное вторжение, замаскированное под гуманитарную миссию.

О чем же шла речь в действительности?

– В июле отправили первых военных, а после атаки в ноябре 2003 на базу в Насирии итальянские военные провели контрнаступление. Тогда произошла знаменитая битва мостов, в которой погибли сотни человек. Тогда и стало ясно, что это в действительности за война. Итальянская миссия в Ираке "Древний Вавилон", которая длилась с 2003 по 2006 год, стала для итальянской армии самой настоящей войной и обошлась очень дорого. В страну были отправлены более 3000 военных, а ежегодные военные расходы на миссию составляли полмиллиарда евро.

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Во сколько в целом обошлась Италии миссия в Ираке?

– С 2003 года по сегодняшний день общие расходы на операцию составили около 3 миллиардов евро. Если говорить в среднем, то речь идет о примерно 200 миллионах евро в год, почти полмиллиона евро в день. Кроме того, такие миссии требуют дополнительных расходов: закупка техники, оружия, расходы на подготовку. Расходы на медицину также не учитываются.

Присутствуют ли сегодня в Ираке итальянские военные, и продолжаются ли траты?

– Да. На этот год предусмотрены затраты в размере 277 миллионов евро. В 2017 было 334 миллиона. И сюда так же не входят дополнительные расходы, о которых я говорил выше. Итальянских военных в Ираке в 2017 году было 1500, в этом году их количество должно снизиться до 1000, но еще не ясно, какой будет точная цифра. Но расходы останутся большими, так как будут использоваться самолеты, вертолеты, дроны для противостояния сопротивлению ИГ, которое еще есть в особенности на севере Ирака.

Иракский сценарий повторился в Ливии. Под предлогом экспорта демократии мы снова увидим ужасающие результаты. Почему повторяются одни и те же ошибки?

– Это правильный вопрос, который политики должны почаще себе задавать. Теперь я уже убежден, что ответом на этот вопрос может быть теория контролируемого хаоса. Есть необходимость открыто дестабилизировать некоторый страны – Ирак Саддама Хусейна или Ливию Каддафи. В какой-то момент эти страны становятся "неудобными" несмотря на их стандарты демократичности. И тогда эти страны начинают дестабилизировать. Ситуация хаоса позволяет легко управлять марионеточным правительством.

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Я считаю, что это, к сожалению, не ошибки, а просчитанная стратегия – создать "черные дыры" и ставить туда время от времени марионетку, которой легко управлять.