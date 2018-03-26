Трагедия в Кемерово: погибли 64 человека, пожар возобновился

РИА Новости Украина

Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу, возобновлено тушение, пишут РИА Новости.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

Следователи возбудили по факту пожара уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Уголовное дело передано в Центральный аппарат СК РФ, в Кемерово направлена следственная группа из Москвы.

"Окончательная цифра"

В результате пожара погибли 64 человека, сообщил глава МЧС Владимир Пучков, назвав это "окончательной цифрой".

Для опознания погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерово понадобится генетическая экспертиза, которую проведут в Кемерово, отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Сегодня вечером вылетает (в Кемерово) Андрей Ковалев, это руководитель федерального центра судебно-медицинской экспертизы. Завтра рано он будет уже здесь", — сказала она.

Среди пострадавших в торговом центре в Кемерово есть армяне, сообщила пресс-служба армянского МИД со ссылкой на данные посольства страны в Москве.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

Согласно последней информации, в "Зимней вишне" вновь вспыхнул пожар, тушение возобновилось. "В настоящее время продолжаем дотушивание. К сожалению, на стадии многослойных перекрытий в отдельных местах продолжалось тление в завалах, сейчас оно переходит в активную фазу, продолжаем борьбу", — сказал Пучков, находящийся на месте пожара.

Перетрясти жесткими проверками

Росгвардия проверит ЧОПы, охранявшие ТЦ "Зимняя вишня", сообщил советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Как заявляла одна из очевидиц трагедии в эфире "России 24", охранники торгово-развлекательного центра не давали детям, оказавшимся в игровой комнате на четвертом этаже, спускаться, перекрыв им проходы по лестницам. СМИ сообщали и о других нарушениях в действиях охранников.

"Да, проверим, не только при пожаре, но и на момент начала пожара, а также, в целом, соответствие действий представителей частных охранных организаций… существующим нормативным актам и законным требованиям", — сказал Хинштейн.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово

По итогам проверки Росгвардия примет меры реагирования в соответствии с законом и направит всю необходимую информацию в следственные и надзорные органы, отметил собеседник агентства.

Глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко призвал "перетрясти" жесткими проверками по всей стране ТЦ, кинотеатры, аттракционы, не обращая внимания на "вой бизнес-сообщества".

"Больше нужно полномочий органам проверяющим давать, и больше проводить проверок и не слушать вот этот вот вой бизнес-сообщества о том, что вот нас замучили… Сфера, где, во-первых, большое скопление людей, торговый центр, второе – там было много детей… Конечно, такие объекты, наоборот, должны стать зоной повышенного внимания и контроля, надзора, а не пытаться им давать какие-то налоговые каникулы, проверочные каникулы. Жестко проверять с утра и до ночи", — сказал Диденко.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку по факту пожара. По словам старшего помощника регионального прокурора Елены Тушкевич, по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Надзорное ведомство, в частности, будет проверять соблюдение требований пожарной безопасности в здании и даст оценку действиям должностных лиц ТРЦ.

"Сегодня проверка продолжается, она проводится прокуратурой области. К ней привлечены работники прокуратуры города Кемерово и Заводского района города Кемерово. Ситуация находится на личном контроле прокурора области Павла Бухтоярова", — сказала Тушкевич.

После трагедии в Кемерово о тотальных проверках всех торгово-развлекательных комплексов объявили в Челябинской области, на Колыме, в Башкирии, Крыму, Севастополе, Ростовской области и других регионах.

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Помощь пострадавшим

Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово создан при Минтруде РФ. По решению министра труда и социальной защиты России Максима Топилина в Кемерово направляются представители Минтруда России, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, Роструда.

"Пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившимся в трудовых отношениях, в соответствии с федеральным законом от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", — заверили в ведомстве.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предложил собственникам ТЦ "Зимняя вишня" оказать материальную помощь семьям погибших в дополнение к региональным мерам поддержки.

"Считаю справедливым, если собственники торгового центра выделят каждой семье, где есть погибшие, также по 1 миллиону рублей, дополнительно к выплатам от администрации Кемеровской области", — приводятся слова Тулеева на сайте региональной администрации.

Отмечается, что губернатор обратился к собственникам компаний-работодателей погибших, пострадавших и членов их семей с просьбой оказать им посильную помощь.

Скорбят вместе с Кемерово

Жители Кемерова с раннего утра несут цветы, свечи и мягкие игрушки в сквер рядом со сгоревшим торговым центром. В свою очередь москвичи несут цветы и игрушки к зданию представительства администрации Кемеровской области при правительстве России в память о жертвах пожара в Кемерово.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Женщина зажигает свечу возле здания торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева телеграмму, в которой выразила соболезнования.

"Глубоко потрясена трагедией, произошедшей в городе Кемерово. Выражаю искренние соболезнования вам и всем жителям Кемеровской области, семьям погибших в страшном пожаре", — говорится в телеграмме.

Соболезнования также выразили мэр Москвы Сергей Собянин, власти Армении, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Эстонии, генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, МИД Ирана, представительство Европейского союза в России, посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс и многие другие.

Многие мероприятия, включая спортивные, начинаются в понедельник минутой молчания в память о погибших в пожаре в Кемерово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершит панихиду по жертвам пожара в торговом центре в Кемерово, он скорбит и молится о погибших, в церкви надеются на тщательное расследование причин трагедии.