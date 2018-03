Мировые тренды: марши в США, смерть героя во Франции

Фото twitter.com/maureen_puskar

Ведущие американские газеты Washington Post, New York Times, Chicago Tribune, Los Angeles Times, Boston Globe и другие в субботу объединяла одна тема: во всех городах, которые представляют эти издания, в этот день прошли многотысячные акции "Марш за наши жизни" (March for our lives).

Протесты были посвящены памяти жертв стрельбы в школе в городе Паркленд, где бывший ученик расстрелял 17 человек. В самом Паркленде акция собрала 20 тысяч участников — больше половины населения городка в штате Флорида.

В Нью-Йорке, где, по оценкам мэра, на марш вышли 175 тысяч человек, демонстранты начали движение от небоскреба Trump Plaza. В митинге принял участие Пол Маккартни, заявивший, что делает это в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном в 1980 году.

Одна из девушек-участниц шествия несла плакат с надписью: "Если я умру в результате школьной стрельбы, не хороните меня, а бросьте тело на ступени Капитолия".

Самый масштабный митинг прошел в Вашингтоне. По неофициальной оценке, он собрал 700 тысяч человек. Организация по контролю над оружием сообщила, что аналогичные акции состоялись в 800 американских городах. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольм, Копенгагене, Токио и Сиднее.

Вместе с тем газета Washington Post отмечает, что в этот же день в США состоялись ряд контракций и митингов, организованных сторонниками права на владение оружием.

Франция почтит память героя

Французские газеты Figaro, Monde, Liberation пишут о погибшем подполковнике жандармерии Арно Бельтраме, память о котором было решено почтить на национальном уровне. Такое решение было принято по итогам заседания Совета безопасности Франции, которое созвал президент страны Эммануэль Макрон в субботу в связи с произошедшими атаками на юге страны.

Во время захвата заложников в супермаркете в коммуне Треб 44-летний Бельтрам прибыл на место происшествия и попросил обменять себя на заложницу. Жандарм получил серьезные ранения и в субботу утром скончался в больнице.

Как отмечают газеты, действия подполковника привели к спасению жизней нескольких людей.

"Президент республики решил, что будут организованы национальные почести в память о подполковнике Арно Бельтраме, который отдал свою жизнь, чтобы защитить наших граждан", — цитирует Monde коммюнике Елисейского дворца.

Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что Франция никогда не забудет его героизм, храбрость и его жертву. Макрон отметил, что Бельтрам погиб как герой. Коллеги и близкие Бельтрама также подчеркивают его профессионализм, храбрость, готовность идти до конца и защищать свою Родину.

Правоохранитель был женат, но не имел детей. Отмечается, что в этом году он обвенчался со своей избранницей в церкви.

История о двух Трампах

Британская газета Independent считает, что создатели известного мультсериала "Симпсоны", в очередной раз сделавшие героем одного из своих эпизодов Дональда Трампа, с излишним оптимизмом отнеслись к способностям президента США в области рефлексии и самокритики.

Трехминутный ролик называется "История о двух Трампах", и почти все его действие представляет кошмарный сон 45-го президента США. Эпизод начинается с массового исхода сотрудников администрации, которые покидают Белый дом через специальную дверь с надписью "Для только что уволенных ключевых сотрудников".

Самому Трампу снится, что он просыпается в окружении газет, которые, в частности, сообщают, что "Путин называет себя госсекретарем США". Супруга президента Меланья в это время в отдельной спальне внимательно читает книгу "Огонь и ярость", рассказывающую скандальные подробности о личности ее мужа. Трамп тем временем подходит к зеркалу, убеждает себя "сбросить груз с души"и признаться самому себе в ошибках, после чего фраза за фразой следует поток критики в собственный адрес.

По мнению авторов эпизода, Трамп лысый, а вместо парика использует песочного цвета пекинеса. Когда президент просыпается, а пекинес запрыгивает на макушку, он решает сделать выводы из своего сна и постит в Twitter: "Алек Болдуин (актер, известный в том числе пародиями на Трампа) носит парик. Грустно! "

Подруга Скрипаля

Британская газета Telegraph выяснила, что у бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в английском Солсбери, была подруга, которая боится обращаться в полицию, не подозревающую о существовании женщины.

Сообщается, что проживающая в Солсбери женщина также приехала в Британию из России. Поводом для начала отношений стала финансовая привлекательность Скрипаля с точки зрения партнерши.

"Он (Скрипаль) сказал ей, что он российский мультимиллионер, и они начали общаться. Полиция даже не знает, что она существует. Только очень немногим известно об этих отношениях", — заявил газете друг пары.

Другой знакомый сообщил, что женщина "невероятно"напугана.

"Когда она увидела новости о том, что случилось, она сказала: это мой бывший. Она действительно очень боится", — добавил он.

Британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.