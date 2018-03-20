DW: европейские юристы вступились за украинцев

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Комиссия Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия) и Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ 16 марта на заседании Еврокомиссии огласили рекомендации Украине в отношении двух антикоррупционных законопроектов, пишет Deutsche Welle.

Читайте также: Маразм вселенского масштаба. Парубий, Климкин и кое-кто еще

"Европейские структуры рекомендуют до 1 апреля 2018 года (конечный срок подачи первых электронных деклараций) отменить требование об электронном декларировании для общественных организаций, которые ведут борьбу с коррупцией. Оба предлагаемых президентом Петром Порошенко законопроекта о дополнительной отчетности, которые должен утвердить парламент, рекомендуется либо отозвать, либо отменить", говорится в статье.

Стандартные нормы для всех

"Содержащиеся в президентских законопроектах новые строгие требования к отчетности общественных организаций и жесткие санкции за их нарушение могут поставить под угрозу существование ряда структур гражданского общества, предупреждают эксперты Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ. В частности, они выступают за то, чтобы общественным организациям не предъявлялись более жесткие требования к финансовой отчетности и раскрытию информации, чем к другим некоммерческим структурам или юридическим лицам", — продолжает Александр Савицкий — автор публикации.

"Европейские юристы рекомендуют увеличить порог доходности, смягчить требования к организациям, не получающим никакой государственной поддержки, и исключить раскрытие информации о 10 самых высокооплачиваемых сотрудниках, о некоторых донорах и подрядчиках, а также отменить требование раскрывать информацию о лицах, получающих доходы от доноров международной технической помощи. А если и вводить ужесточения отчетности, то дать возможность исправлять ошибки в декларациях и лишать организации некоммерческого статуса только по решению суда", — напомнил журналист DW.

Скандальные инициативы могут уцелеть

Президент Украины Порошенко в своем послании Верховной раде осенью прошлого года уже признал введение электронного декларирования для общественных активистов совместной ошибкой его самого и депутатов парламента, отмечается в статье.

"Ранее эксперты Совета Европы назвали предложенные нормы по ужесточению отчетности общественных организаций дискриминационными. А эксперты американского Международного центра некоммерческого права указывали на многочисленные риски для существования организаций гражданского общества в Украине, которые содержатся в президентских законопроектах", — продолжает автор публикации.

Однако до сих пор два внесенных президентом законопроекта не были отклонены парламентом. Член комитета Верховной рады Украины по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов в интервью DW признал, что получившие широкий международный резонанс президентские инициативы "вызвали массу негатива в сторону президента и всей пропрезидентской фракции". Однако он считает, что данные законодательные нормы должны быть оставлены без изменений, либо в крайнем случае, видоизменены. "Само по себе электронное декларирование не так страшно, как его малюют", — сказал депутат.

Законы против антикоррупционеров

"В отличие от него, активисты антикоррупционных организаций настаивают на том, что в цивилизованном мире нет правил, подобных тем, которые инициирует президент Порошенко. Они считают, что главной целью президентских законодательных инициатив стали именно их общественные организации", — говорится в статье.

"Мы надеемся на то, что выводы Венецианской комиссии и БДИПЧ ОБСЕ обязательно будут учтены и Верховная рада откажется от принятия этих законопроектов. Согласно принципам европейского права, законы должны поощрять, а не осложнять деятельность общественных организаций", — сказал в интервью DW эксперт по анализу политики Transparency International-Украина Александр Калитенко.

Читайте также: Украина в шоке: как жить-то после реформ – похоронной и медицинской

Он подчеркнул, что любые новшества в регулировании деятельности институтов гражданского общества должны приниматься не в тиши властных кабинетов, а только после широкого обсуждения с привлечением самого гражданского общества. А член правления киевского Центра противодействия коррупции Александра Устинова назвала принуждение общественных активистов к декларированию своих доходов и имущества "первым шагом к установлению диктатуры".

По мнению Устиновой, эти законопроекты смело можно сравнивать с недавно принятым в России законом об иностранных агентах. "Все общественные организации, которые действуют на деньги иностранных доноров, всегда публиковали и публикуют свои отчеты, и к ним нет никаких вопросов ни у самих доноров, ни у налоговых органов Украины. Но хуже всего, что президентские законопроекты предусматривают уголовную ответственность и лишение статуса неприбыльной организации для тех, кто не подал, или сделал ошибки в декларациях", — уверена Устинова.