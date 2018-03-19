наверх
19.03.201812:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Ватикан: мнение женщин в церкви все еще весомо

    (обновлено: )39
    Женщины в католической церкви играют весьма значительную роль, а все заявления о неравенстве уходят в политическое русло — к требованию обязательных женских квот в Церкви, считает специалист по Ватикану Андреа Гальярдуччи.
    Площадь святого Петра и собор святого Петра в Ватикане
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    Немалые споры вызвало расследование, опубликованное в секции "Женщины. Церковь. Мир" сайта газеты Ватикана "L’Osservatore Romano", в котором приводятся свидетельства монахинь, которых угнетает неравенство внутри Церкви и то, что их мнение никогда не учитывается. Сам Папа Римский Франциск не раз выражал обеспокоенность некоторого рода мужским шовинизмом в Церкви.

    Папа римский встретился и станцевал с хасидами в Ватикане
    Канал Zionist Report на youtube
    Папа Римский станцевал с хасидами в Ватикане

    Роль женщин в  католической церкви с годами изменилась? Об этом Sputnik Italia поговорил с Андреа Гальярдуччи, специалистом по Ватикану при информагентствах ACI Stampa и Catholic News Agency.

    Что Вы думаете о недавних заявлениях Кармен Саммат о том, что их в Церкви все чаще воспринимают как прислуг?

    — Полагаю, что подобные  заявления несколько преувеличены  со многих точек зрения. Роль монахинь в Церкви значительна… и в Ватикане есть монахини, которые чуть ли не палкой воспитывают кардиналов и играют очень значимую роль, я видел это собственными глазами.

    Я понимаю их позицию, но мне кажется, что эти заявления уходят в политическое русло, и это приведет к требованию обязательных женских квот в Церкви. Сестра Саммат в интервью сказала, что женщинам все еще не разрешается читать проповеди. Это потому, что монахини не проводят службы, зато монахини обладают огромным влиянием в церковном сообществе. Лично меня воспитала монахиня. Поэтому все зависит от конкретной ситуации.

    Lamborghini подарила Папе Римскому спортивный автомобиль
    lamborghini.com
    Папе Римскому подарили белоснежный Lamborghini

    Понятное дело, монахиня не является священником или епископом. Когда люди говорят о том, что монахини должны участвовать в Синоде епископов, они забывают о том, что это Синод епископов. Когда жалуются на то, что в Совете кардиналов нет ни одной женщины, ответ только один: это совет кардиналов.

    Но даже сам Папа в интервью выражал обеспокоенность темой роли женщины в Церкви.

    — Сегодня много говорят  о "розовой революции" Папы Франциска, но уже при Папе Иоанне Павле II  в церковных ведомствах было много женщин. Сегодня женщины являются заместителями руководителей разных ведомств. Мнение женщин ценится в Церкви. Случается, что с монахинями плохо обращаются, но я такого ни разу не видел. Я брал интервью у многих кардиналов и замечал, что мнение монахинь ими ценилось намного больше, чем советников. 

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Монахини и туристы на площади святого Петра в Ватикане

    Как менялась со временами роль женщины в Церкви?

    Папа Римский в Колумбии получил травму в последний день визита
    Канал euronews на Youtube
    Папа Римский ударился головой о "папамобиль"

    — С течением времени  служба в Ватикане перестала быть табу для женщин. В 1934 Hermine Speier стала первой женщиной, получившей работу в Ватикане. Она была немкой и к тому же еврейкой. В то время это стало настоящим скандалом. С 1934 по сегодняшний день прогресс продолжался, теперь женщины занимают важные позиции во всей Церкви.

    Смотрите также: Вселенная на связи. Папа Римский поговорил с космонавтами МКС

    Постепенно женщины занимают значимые позиции не только в светском обществе по всему миру, но и в Ватикане. Здесь ситуация развивается так же, как в обществе. Конечно, женщинам все равно нельзя быть священниками, но, в целом, женщин в Церкви становится все больше. Например, сейчас директором Музеев Ватикана является женщина, это первый случай в истории. С укреплением роли женщин в светском обществе растут и их возможности в Церкви.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Встреча глав МИД "нормандской четверки" в Минске. Павел Климкин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Флаг Польши
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Днепр замело снегом
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину