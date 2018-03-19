Ватикан: мнение женщин в церкви все еще весомо

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Немалые споры вызвало расследование, опубликованное в секции "Женщины. Церковь. Мир" сайта газеты Ватикана "L’Osservatore Romano", в котором приводятся свидетельства монахинь, которых угнетает неравенство внутри Церкви и то, что их мнение никогда не учитывается. Сам Папа Римский Франциск не раз выражал обеспокоенность некоторого рода мужским шовинизмом в Церкви.

Роль женщин в католической церкви с годами изменилась? Об этом Sputnik Italia поговорил с Андреа Гальярдуччи, специалистом по Ватикану при информагентствах ACI Stampa и Catholic News Agency.

Что Вы думаете о недавних заявлениях Кармен Саммат о том, что их в Церкви все чаще воспринимают как прислуг?

— Полагаю, что подобные заявления несколько преувеличены со многих точек зрения. Роль монахинь в Церкви значительна… и в Ватикане есть монахини, которые чуть ли не палкой воспитывают кардиналов и играют очень значимую роль, я видел это собственными глазами.

Я понимаю их позицию, но мне кажется, что эти заявления уходят в политическое русло, и это приведет к требованию обязательных женских квот в Церкви. Сестра Саммат в интервью сказала, что женщинам все еще не разрешается читать проповеди. Это потому, что монахини не проводят службы, зато монахини обладают огромным влиянием в церковном сообществе. Лично меня воспитала монахиня. Поэтому все зависит от конкретной ситуации.

Понятное дело, монахиня не является священником или епископом. Когда люди говорят о том, что монахини должны участвовать в Синоде епископов, они забывают о том, что это Синод епископов. Когда жалуются на то, что в Совете кардиналов нет ни одной женщины, ответ только один: это совет кардиналов.

Но даже сам Папа в интервью выражал обеспокоенность темой роли женщины в Церкви.

— Сегодня много говорят о "розовой революции" Папы Франциска, но уже при Папе Иоанне Павле II в церковных ведомствах было много женщин. Сегодня женщины являются заместителями руководителей разных ведомств. Мнение женщин ценится в Церкви. Случается, что с монахинями плохо обращаются, но я такого ни разу не видел. Я брал интервью у многих кардиналов и замечал, что мнение монахинь ими ценилось намного больше, чем советников.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Монахини и туристы на площади святого Петра в Ватикане

Как менялась со временами роль женщины в Церкви?

— С течением времени служба в Ватикане перестала быть табу для женщин. В 1934 Hermine Speier стала первой женщиной, получившей работу в Ватикане. Она была немкой и к тому же еврейкой. В то время это стало настоящим скандалом. С 1934 по сегодняшний день прогресс продолжался, теперь женщины занимают важные позиции во всей Церкви.

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Постепенно женщины занимают значимые позиции не только в светском обществе по всему миру, но и в Ватикане. Здесь ситуация развивается так же, как в обществе. Конечно, женщинам все равно нельзя быть священниками, но, в целом, женщин в Церкви становится все больше. Например, сейчас директором Музеев Ватикана является женщина, это первый случай в истории. С укреплением роли женщин в светском обществе растут и их возможности в Церкви.