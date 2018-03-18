В Бразилии ждут первого сенатора - трансгендера

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РИА Новости Украина

Дуда Салаберт (Duda Salabert), 36-летний трансгендер, позиционирующий себя как женщина, хочет стать первым трансгендером в Сенате Бразилии (верхней палате парламента).

"Важно понимать, что средняя продолжительность жизни трансгендера – 35 лет и что 90% трансгендеров заняты проституцией из-за нехватки мест для них на рынке труда", говорит преподаватель литературы из города Белу-Оризонти штата Минас-Жерайс в интервью Спутнику Бразилия.

Пре-кандидат в Сенат от Партии социализма и свободы (PSOL) от штата Минас-Жерайс говорит, что Бразилия живет в "обществе ненависти" и что важно продвигать тему, которую исторически задвигали на второй план: разнообразие.

facebook.com/Duda Salabert Дуда Салаберт (Duda Salabert), 36-летний трансгендер, позиционирующий себя как женщина, хочет стать первым трансгендером в Сенате Бразилии (верхней палате парламента)

По ее мнению, тема трансгендеров встречает сопротивление как на правом, так и на левом флангах. Преподаватель вспоминает случай, произошедший в 2011, когда Партия Трудящихся (PT, партия Дилмы и Лулы) отказалась от распространения брошюр "Школа без гомофобии" ввиду давления со стороны таких правоконсервативных политиков, как Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro) и Марку Фелисиану (Marco Feliciano).

"Когда Дилма наложила вето на эту брошюру, она предпочла договориться с религиозно-консервативными кругами вместо того, чтобы поддержать дебаты о половой принадлежности и сексуальном позиционировании на уроках в школе".

Бразилия – страна с одним из наименьших в мире уровнем участия женщин в политике. Исследование ООН показывает, что страна занимает 154 место из 174 возможных по количеству женщин в Парламенте.

facebook.com/Duda Salabert Дуда Салаберт (Duda Salabert), 36-летний трансгендер, позиционирующий себя как женщина, хочет стать первым трансгендером в Сенате Бразилии (верхней палате парламента)

Бразильское законодательство требует, чтобы 30% кандидатов в Парламент от партий были женщинами. Однако зачастую партии относятся к этому требованию формально, выполняя его лишь на бумаге. Так, нередки случаи, когда женщинам, которые заполняют эту квоту, не выделяют ресурсы на кампанию и не дают время в предвыборном телеэфире.

Из 81 сенатора всего 13 являются женщинами. В течение 55 лет в здании Сената были только мужские уборные. Женская появилась только в 2016.

В Палате Депутатов (нижняя палата Парламента) ситуация не сильно отличается – доля женщин среди 513 парламентариев составляет всего 10,5%.

"Слово Сенат в своей этимологии означает "старый человек" (senex – — Ред.), "старейшины". Если это собрание старейшин, я считаю, что трансгендер имеет законное право побороться за место там, чтобы придать этому слову новый смысл, считает Салаберт. Важнее победы и получения этой должности – это возможность побудить общество подумать и подискутировать об этом повседневном разнообразии, которое оно пытается исключить и замолчать".

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