Gazeta Wyborcza: по Волкеру, мир в Украине зависит от Москвы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Я хочу четко заявить, что мы согласовываем все наши действия с украинцами и находимся в постоянном контакте с киевскими властями. За последние семь месяцев я посещал Украину шесть раз. Кроме того, я четырежды встречался с российскими партнерами, также мы ведем диалог с Берлином и Парижем (Германия и Франция вместе с Россией и Украиной — члены так называемого "нормандского формата", которые, в частности, разработали, Минские соглашения. Эти договоренности были призваны завершить войну в Донбассе, однако, Москва их не соблюдает), — рассказал в интервью Gazeta Wyborcza специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

"Я хочу подчеркнуть: за то, что произошло на востоке Украины и в Крыму, несет ответственность Россия. В Донбассе продолжается регулярная война, там гибнут украинские военные. Украина подверглась огромному давлению, она вынуждена защищать свою территорию. России придется принять важное решение и выйти с территории Восточной Украины. Воцарится ли мир, зависит от Москвы", — полагает спецпредставитель США.

"Мы предлагаем, чтобы вместо российских войск в Донбассе появились миротворцы с мандатом ООН. Их задача состояла бы в том, чтобы защищать территорию и население, следить за процессом разоружения, а также контролировать российско-украинскую границу, препятствуя проникновению оружия и военных. Это не означает, что граница будет закрыта для простых людей и торговли. Российские военные должны покинуть Донбасс, они не могут находиться там одновременно с миротворческим контингентом, который будет подчиняться специальному представителю Генерального секретаря ООН. Переговоры с российской стороной были весьма конструктивными. Она заявила о готовности продолжать дискуссию и дать оценку нашему предложению — размещению миротворческих сил с соответствующим мандатом на востоке Украины. Пока мы ждем", — добавил Волкер.

"Она (Москва) стремилась к тому, чтобы в Киеве появилось пророссийское руководство, но добилась обратного эффекта. В Украине пробудились националистические настроения, страна сплотилась. Из-за войны Россия стала синонимом врага, это совершенно новое явление. Сейчас россияне видят последствия своих действий на востоке Украины: если оккупация Донбасса продолжится, Москва утратит возможность влиять на молодое поколение украинцев, ведь оно знает ее лишь в роли агрессора", — рассказал специальный представитель Госдепартамента США.

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"Эта операция дорого обошлась Кремлю: она обернулась не только европейскими и американскими санкциями, но и охлаждением отношений с ЕС и США, а также другими странами. Кроме того, следует учесть жертвы, стоимость содержания Донбасса и размещенных там войск. Взамен россияне ничего не получили, поэтому я надеюсь, что они решат мирным путем вернуть Донбасс на основе Минских соглашений и согласятся на введение миротворческих сил ООН", — отметил Волкер.

На вопрос польского издания о том, продолжат ли США поставлять украинцам вооружения, спецпредставитель США ответил так: "Украина сама производит прекрасное оружие, однако, у ее оборонной промышленности есть проблемы. Украинцы нуждаются в помощи извне, поэтому Вашингтон решил поставить им противотанковые комплексы, чтобы они могли защититься от агрессии. Решение, что Украина получит радары, позволяющие установить источник обстрела и траекторию движения снарядов (а таким образом защитить, в том числе, мирных жителей), было принято еще администрацией Барака Обамы. Речь идет не только о наступательных, но и об оборонительных вооружениях. Кроме того, мы ведем с украинцами переговоры о поставке специальных систем, позволяющих обнаружить снайперов, от рук которых в Донбассе гибнет много людей".

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