наверх
17.03.201819:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Gazeta Wyborcza: по Волкеру, мир в Украине зависит от Москвы

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (344)

    (обновлено: )11704
    За то, что произошло на востоке Украины и в Крыму, несет ответственность Россия – заявил в интервью Gazeta Wyborcza спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. По его словам, воцарится ли мир на Востоке страны - зависит от Москвы.
    Курт Волкер
    Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Я хочу четко заявить, что мы согласовываем все наши действия с украинцами и находимся в постоянном контакте с киевскими властями. За последние семь месяцев я посещал Украину шесть раз. Кроме того, я четырежды встречался с российскими партнерами, также мы ведем диалог с Берлином и Парижем (Германия и Франция вместе с Россией и Украиной — члены так называемого "нормандского формата", которые, в частности, разработали, Минские соглашения. Эти договоренности были призваны завершить войну в Донбассе, однако, Москва их не соблюдает), — рассказал в интервью Gazeta Wyborcza специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.  

    Празднование Дня ВМФ в Севастополе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Как Киев будет возвращать Крым

    "Я хочу подчеркнуть: за то, что произошло на востоке Украины и в Крыму, несет ответственность Россия. В Донбассе продолжается регулярная война, там гибнут украинские военные. Украина подверглась огромному давлению, она вынуждена защищать свою территорию. России придется принять важное решение и выйти с территории Восточной Украины. Воцарится ли мир, зависит от Москвы", — полагает спецпредставитель США.

     

    "Мы предлагаем, чтобы вместо российских войск в Донбассе появились миротворцы с мандатом ООН. Их задача состояла бы в том, чтобы защищать территорию и население, следить за процессом разоружения, а также контролировать российско-украинскую границу, препятствуя проникновению оружия и военных. Это не означает, что граница будет закрыта для простых людей и торговли. Российские военные должны покинуть Донбасс, они не могут находиться там одновременно с миротворческим контингентом, который будет подчиняться специальному представителю Генерального секретаря ООН. Переговоры с российской стороной были весьма конструктивными. Она заявила о готовности продолжать дискуссию и дать оценку нашему предложению — размещению миротворческих сил с соответствующим мандатом на востоке Украины. Пока мы ждем", — добавил Волкер. 

    Курт Волкер на YES
    YES
    Волкеризация Донбасса

    "Она (Москва) стремилась к тому, чтобы в Киеве появилось пророссийское руководство, но добилась обратного эффекта. В Украине пробудились националистические настроения, страна сплотилась. Из-за войны Россия стала синонимом врага, это совершенно новое явление. Сейчас россияне видят последствия своих действий на востоке Украины: если оккупация Донбасса продолжится, Москва утратит возможность влиять на молодое поколение украинцев, ведь оно знает ее лишь в роли агрессора", — рассказал специальный представитель Госдепартамента США.

    Читайте также — Донбасс: к обмену пленными готовы, но…

    "Эта операция дорого обошлась Кремлю: она обернулась не только европейскими и американскими санкциями, но и охлаждением отношений с ЕС и США, а также другими странами. Кроме того, следует учесть жертвы, стоимость содержания Донбасса и размещенных там войск. Взамен россияне ничего не получили, поэтому я надеюсь, что они решат мирным путем вернуть Донбасс на основе Минских соглашений и согласятся на введение миротворческих сил ООН", — отметил Волкер.

    На вопрос польского издания о том, продолжат ли США поставлять украинцам вооружения, спецпредставитель США ответил так: "Украина сама производит прекрасное оружие, однако, у ее оборонной промышленности есть проблемы. Украинцы нуждаются в помощи извне, поэтому Вашингтон решил поставить им противотанковые комплексы, чтобы они могли защититься от агрессии. Решение, что Украина получит радары, позволяющие установить источник обстрела и траекторию движения снарядов (а таким образом защитить, в том числе, мирных жителей), было принято еще администрацией Барака Обамы. Речь идет не только о наступательных, но и об оборонительных вооружениях. Кроме того, мы ведем с украинцами переговоры о поставке специальных систем, позволяющих обнаружить снайперов, от рук которых в Донбассе гибнет много людей". 

    Читайте также: Волкеризация Донбасса

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акция "Национального корпуса" в Киеве
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Валентина Теличенко
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Отреставрированное здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину