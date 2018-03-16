DW: в Европу на работу - обычное уже дело

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Масштабы трудовой миграции в Украине оцениваются до трех миллионов человек. Рост этого показателя в минувшем году объясняется тяжелым экономическим положением страны после российской аннексии Крыма и военной агрессии в Донбассе. Впрочем, отмечающаяся переориентация украинской трудовой миграции с России на Европу может быть выгодной обеим сторонам, утверждают эксперты", — пишет Deutsche Welle.

Мигрантов становится больше

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в конце февраля, что в прошлом году страну покинули более миллиона человек. "Сто тысяч покидает Украину ежемесячно, и вопрос далеко не только в том, что там высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни", — сказал Климкин. Согласно данным третьего опроса населения за 2015-2017 годы, проведенного Госслужбой статистики Украины, в стране насчитывается один миллион триста тысяч трудовых мигрантов. Но на самом деле их больше, поскольку в эту выборку не вошли те, кто уже давно работает за границей, предостерегают эксперты, говорится в статье.

Всплеск трудовой миграции из Украины наблюдается после начала войны в Донбассе в 2014 году, отметил заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Алексей Позняк. По его оценкам, подавляющее большинство украинцев выезжает на краткосрочные работы в соседние Польшу, Чехию, Венгрию и Россию. "Длительное пребывание за рубежом свойственно трудовым мигрантам, которые выезжают в отдаленные страны: Италию, Испанию, Португалию, Грецию, а также страны Западной Европы, прежде всего, Германию", — отметил эксперт.

Согласно опубликованным социологическим исследованиям, две трети трудоспособных украинцев обдумывает возможность выезда на заработки за границу, еще двадцать процентов планируют конкретные действия, а шесть процентов уже приложили для этого усилия, заявила 5 марта на пресс-конференции в Киеве председатель правления Украинского института социальных исследований Ольга Балакирева. По ее словам, почти треть украинских предприятий жалуется на нехватку рабочей силы. "Это касается всех отраслей, включая торговлю и сельское хозяйство, а не только промышленность", — отметила она.

Причины работы на чужбине

Возможностей найти работу в Украине по специальности и с достойной зарплатой значительно меньше, чем в Европе, сказал глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь. "В той же Польше люди имеют неквалифицированную работу с оплатой 700-900 долларов в месяц. А в Чехии уровень зарплаты еще выше", — отметил Соболь. Он считает, что трудовая миграция угрожает Украине социальным коллапсом.

Премьер Украины Владимир Гройсман 27 февраля заявил, что запланированное увеличение средней зарплаты до 10 тысяч гривен (около 300 евро) будет способствовать возвращению из-за границы трудовых мигрантов. В то же время, директор департамента монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Украины Сергей Николайчук написал на своей странице в Facebook, что в ближайшие годы возможен рост трудовой миграции в Польшу. "Но в среднесрочной перспективе ожидается определенная конвергенция уровней заработной платы и производительности, что поможет немного успокоить ситуацию", — отметил Николайчук.

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Алексей Позняк также подтвердил, что Польша становится более привлекательным рынком для украинских трудовых мигрантов, чем популярная до недавнего времени Россия. Он отметил, что его польские коллеги насчитали 770 тысяч приехавших на заработки украинцев. А польский министр по вопросам гуманитарной помощи и беженцам Беата Кемпа оценила количество украинцев в Польше в 2 миллиона человек. Польские власти охотно принимают украинцев. Они используют их в качестве аргумента в дискуссии с официальным Брюсселем, побуждающего Польшу принимать беженцев из охваченных военными конфликтами стран Ближнего Востока и Африки.

Полезная миграция

"Независимые экономисты не склонны преувеличивать масштабы и проблемы трудовой миграции из Украины. В частности, в киевском Центре экономической стратегии считают, что внешняя трудовая миграция наблюдается в стране еще с девяностых годов прошлого века. А ее увеличение в последние годы обусловлено экономическим и политическим кризисом после обострения конфликта с Россией и введением ЕС безвизового режима для украинцев", пишет Deutsche Welle.

Старший экономист Центра экономической стратегии Ирина Пионтковская считает, что количество украинцев, которые имеют опыт работы за границей, может превышать 3 миллиона. Но это не значит, что всех их уже нет в стране. Подавляющее большинство — "маятниковые мигранты", которые выезжали за границу на непродолжительное время и вернулись домой. По мнению эксперта, такая миграция может иметь положительный эффект для экономики.

Пионтковская напомнила, что Нацбанк Украины сообщал о поступлении в 2016 году частных денежных переводов из-за границы в 5,5 миллиарда долларов, что составляет 5,8 процента ВВП Украины. А только за три квартала 2017 года — 5,2 миллиарда долларов, и эта сумма может быть значительно большей, поскольку по данным Госкомстата, 70 процентов мигрантов привозили деньги лично или передавали через друзей или водителей, отметила экономист.

В свою очередь, Алексей Позняк считает, что кратковременная трудовая миграция может быть выгодной и для Украины, и для принимающих государств, если договориться с ними о содействии трудоустройству украинцев при условии, что они вернутся через какое-то время домой.