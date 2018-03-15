Единая энергосистема Европы: будет ли Литва "без света"

sputniknews/Рамиль Ситдиков

РИА Новости Украина

Об энергокольце БРЭЛЛ в последнее время идет такой поток информации, что разобраться в нем становится все сложнее; попробуем собрать все сведения в нечто более стройное, систематизированное; строится такая система на трех фундаментальных фактах, вот с них и начнем, пишет Борис Марцинкевич для Sputnik Литва.

В 2009 году Европа — обратите внимание, именно Европа, а не только ЕС — приняла решение о создании европейской сети системных операторов передачи электроэнергии — ENTSO-E, European Network of Transmission System Operators for Electrisity. Это название энергетики России переводят как "Европейское сообщество операторов магистральных сетей в области электроэнергетики". Русский вариант точнее с технической точки зрения, ведь в Европе работают операторы электросетей отдельных муниципалитетов, которые в состав ENTSO-E входят на правах "младших партнеров".

Если внимательно посмотреть на задачи, которые в 2009 году поставили перед собой создатели ENTSO-E, то выплывает одна примечательная деталь. Дело в том, что и до 2009 года в Европе существовали объединенные энергосистемы, и было их целых шесть: ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA. Немало по количеству, разнообразно по качеству, а потому объединение их в целое — технически весьма сложная задача.

Поскольку никто в Европе не желает, чтобы технические работы привели к проблемам для потребителей, торопиться с проектированием и проведением всех необходимых мероприятий никто не намерен. И это не страны Прибалтики и Польша откуда-то с потолка за дату объединения своих энергосистем приняли 2025 год — таково общее решение энергооператоров Европы. Это важно подчеркнуть — раньше, чем будет завершен проект полного технического объединения ENTSO-E, полной синхронизации работы системных операторов 35 европейских стран не будет.

Следовательно, что бы и кто бы из политиков и руководителей стран ни рассказывал, раньше 2025 года энергосистема Европы единой не станет. Любые, даже самые красочные, эмоциональные рассказы о том, что эту дату можно каким-то образом форсировать, — откровенная дезинформация, если не использовать более грубые выражения.

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Желают Литва, Латвия и Эстония выйти из БРЭЛЛ и присоединиться к ENTSO-E после дождичка в четверг? Это их проблемы — пока не настанет 2025 год, они могут рассказывать, что только вздумается, об этом надо помнить.

Далее — несколько слов о "братстве энергетиков". Это политики Литвы могут рассказывать, что из БРЭЛЛ надо бежать сломя голову, таким способом зарабатывая очки у своих избирателей. А реальность выглядит несколько иначе.

19 декабря 2017 года комиссар ЕС по энергетике и климату Мигель Ариас Каньете на своей пресс-конференции сказал дословно следующее: "Евросоюз будет учитывать влияние процесса отсоединения сетей балтийских стран от России на ее электросети, а также координировать шаги по реализации этого проекта, которые способны воздействовать на российскую энергосистему. Мы можем засвидетельствовать, что во время подготовки, а также во время имплементации этого проекта его влияние на работу энергосистем Белоруссии, Калининградской области и России будет тщательно учтено. Любые шаги, влияющие на упомянутые энергосистемы, будут сделаны в полной координации со всеми заинтересованными сторонами".

Никакого двоякого толкования слова господина комиссара не допускают, отсоединение стран Прибалтики от БРЭЛЛ произойдет только после согласования всех действий с Россией. И то же самое в другую сторону — никакого выхода России и Белоруссии из БРЭЛЛ без согласования с ЕК тоже не будет. Еврокомиссар только на протяжении минувшего года несколько раз встречался с министром энергетики России, никаких противоречий, конфликтов между высокими договаривающимися сторонами не выявлено.

После совсем недавнего ввода в эксплуатацию двух ТЭС в Калининградской области политики Литвы уже успели выступить с разного рода алармистскими сообщениями о том, что Россия вот-вот в одностороннем порядке выйдет из БРЭЛЛ, прихватив с собой Белоруссию. Все эти тексты — либо пример популизма в самом чистом его виде, либо свидетельство альтернативной умственной одаренности их авторов.

Электростанции не появляются на свет как грибы после дождя — планы их строительства в Калининградской области появились еще в 2012 году, реализация этих планов может быть представлена "сенсацией" только в провокационных целях, только как попытка ухудшения отношений между Литвой и Россией.

Согласуют Еврокомиссия и Россия выход последней из БРЭЛЛ — будет объявлено официально, когда и как именно это произойдет. Только так и никак иначе — мы живем в цивилизованном мире, Европа и Россия не будут ради политических выгод вредить собственным энергосистемам. У политиков и руководства Литвы иное мнение? Они имеют полное право делиться им друг с другом, свободу слова в Европе никто не отменял. Вот только свободы действий по отношению к БРЭЛЛ Литве никто не даст, и ничего с этим поделать нельзя.

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Еврокомиссия действительно придерживается мнения, что отсоединение энергосистем стран Прибалтики от БРЭЛЛ и присоединение к ENTSO-E повысит их энергобезопасность, — это правда. Но самостоятельно Литва этого сделать не может и не сможет, поскольку у присоединения к ENTSO-E имеется совершенно определенная цена — полтора миллиарда евро. Деньги эти могут быть выделены только из бюджета ЕС, у Литвы таких средств просто нет, а потому остается в силе старинная формула — "у кого больше денег — тот и прав".

Не Литва будет определять порядок действий по отсоединению от БРЭЛЛ, а Брюссель. И раз уж Брюссель сказал, что это отсоединение будет тщательно согласовано с Россией и Белоруссией, — так оно и будет. Слова еврокомиссара нужно знать и помнить — это полезно, это делает нервную систему более устойчивой ко всяческим пропагандистским заявлениям любых политиков и политиканов. Это, если угодно, фундамент, основа для решения всех вопросов в ситуации вокруг БРЭЛЛ.

На мой взгляд, самое правильное поведение — вообще перестать слушать, что говорят об этом политики в Литве, и следить за тем, какими будут решения Еврокомиссии.

Вот первые два фундаментальных факта: 2025 год определен не прибалтийскими государствами и Польшей, а Европой; судьба БРЭЛЛ будет решена на переговорах Еврокомиссии и Министерства энергетики России.

Есть и третий, очевидный для каждого, кто изучает проблему БРЭЛЛ без ажиотажа и ненужных эмоций. Если кто-то вдруг успел забыть, то к энергосети Европы Литва присоединена не только энергомостом с Польшей, но и энергомостом со Швецией. До 2009 года Польша и Швеция входили в состав двух разных энергосистем: Польша входила в Западную синхронную зону UCTE, Швеция — в Северную синхронную зону NORDEL. Финансирование обоих этих соединений осуществлено Еврокомиссией — такой способ был выбран для объединения этих зон в ENTSO-E.

Эстония соединена морскими кабелями с Финляндией, которая до 2009 года тоже состояла в NORDEL.

Латвия соединена с энергосистемой не только России и Белоруссии, но и Эстонии. Да, соединение с Эстонией было создано в советские времена, но это не повод им не пользоваться к обоюдной выгоде, что обе страны себе на радость и делают. Нужно учитывать, что на сегодняшний день три прибалтийские страны в энергетическом отношении имеют совершенно разные условия, поэтому и их отношение к БРЭЛЛ — разное.

Литва после закрытия Игналинской АЭС превратилась в энергодефицитное государство, она просто вынуждена закупать электроэнергию у третьих стран. Эстония сумела построить новейшие ГРЭС, которые работают на ее горючих сланцах, и теперь является государством энергоизбыточным, имеющим вот уже два года подряд положительное сальдо от перетока не только с Латвией, но и с Россией, ей отсоединение от БРЭЛЛ экономически нецелесообразно.

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И совсем уж уникальная ситуация у Латвии — потребление электроэнергии у нее строго равно ее генерации. В случае плановых ремонтов и ЧП она мгновенно получает все, что ей необходимо, либо из Эстонии, либо из России, либо из Белоруссии — Латвия и не думала "рубить провода" со своими восточными соседями.

Но, если будет на то воля Брюсселя, может и "рубануть", правда, и тогда для Риги не случится ничего принципиально нового — Эстония и в одиночку поможет ей справиться с любыми проблемами. Уникальность ситуации Латвии — в том, что ей для обеспечения надежности своей энергосистемы ничего не надо, у нее уже все есть, у нее нет нужды тратить ни единого евроцента.

В связи с этим возникают вопросы: а может ли быть позиция по отношению к БРЭЛЛ у этих трех стран одинаковой? Интересно ли энергоизбыточной Эстонии, как именно складываются дела у Литвы с Польшей — один у них энергомост или двадцать пять? Заинтересована ли Латвия в том, чтобы тратить собственные деньги на синхронизацию с ENTSO-E?

Вопросы разные, а ответ один — нет, нет и еще раз нет. Согласовывать свои подходы три страны могут сколь угодно долго, поскольку "нервничает" только Литва, у Латвии и Эстонии причины для сиюминутного беспокойства отсутствуют. Решит Брюссель, что надо отсоединяться, и выделит для этого деньги — нет проблем, освоим. Решит — мало ли! — Брюссель, что отсоединение-присоединение произойдет в 2100 году с утра первого понедельника после второго в тот год полнолуния — ну и ладно, можно и так.

Москва и Брюссель в результате переговоров решили, что БРЭЛЛ будет функционировать и дальше? Занимательно, конечно, но и в этом случае Латвия и Эстония ничего не потеряют. Третий фундаментальный факт: в силу объективных причин отношение Литвы, Латвии и Эстонии к БРЭЛЛ — разное, единой позиции на сегодня не выработано.

Опираясь на три этих факта, можно объективно оценить сложившуюся вокруг БРЭЛЛ ситуацию и возможные перспективы ее развития. Эту статью будем считать всего лишь небольшим вступлением.

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