Топ событий в мире: новый госсекретарь, кто даст мир Украине

РИА Новости Украина

Смена госсекретаря США

Многие мировые СМИ отреагировали на новость о том, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря страны Рекса Тиллерсона и выдвинул на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Газета Washington Post пишет, что "между Трампом и Тиллерсоном уже на протяжении многих месяцев были напряженные отношения", однако решающей точкой стали разногласия в области внешней политики.

Тиллерсон заявил, что формально останется на посту до 31 марта, однако его обязанности в этот период будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан. По мнению газеты New York Times, теперь, когда госсекретарем станет Майк Помпео, "внешняя политика будет отражать мировоззрение президента". "Наличие "химии" между президентом страны и его представителем очень важно, однако это изменение нарушает тонкий баланс сил в администрации команды национальной безопасности", добавляет газета. В свою очередь газета Wall Street Journal пишет, что "Тиллерсон заслуживает лучшего, чем тот недостойный способ, которым его уволили". Однако газета отмечает, что "преимущество Помпео заключается в том, что он разделяет яростные порывы Трампа в отношении Ирана и Северной Кореи".

Издание Business Insider считает, что Майк Помпео, "возможно, не сможет исправить положение дел в Государственном департаменте, которое оставит после себя Рекс Тиллерсон". Кроме того, издание называет деятельность Тиллерсона в департаменте "позорной". Издание Politico добавляет, что "возможно, перемены вокруг Трампа не имеют значения", и "сейчас сложнее, чем когда-либо, предсказать действия упрямого президента, который все меньше и меньше хочет прислушиваться к своим советникам".

Женщина во главе ЦРУ

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что намерен заменить госсекретаря Рекса Тиллерсоном главой ЦРУ Майком Помпео, а его пост, в свою очередь, должна занять Джина Хаспел. В случае утверждения этого решения конгрессом Хаспел станет первой женщиной, возглавившей Центральное разведывательное управление США (ЦРУ). Газета Washington Post пишет, что раньше женщина во главе ЦРУ было чем-то "немыслимым", однако женщины-шпионки всегда были "замечательными".

По мнению газеты, своим решением Трамп "творит историю", и утверждение женщины на пост главы ЦРУ станет "важной вехой" в истории ведомства, в котором "уже давно доминируют мужчины". Журнал Time в свою очередь, напоминает читателем, что для того, чтобы стать директором ЦРУ, Хаспел необходимо пройти проверку Сената США, доказать свою позицию по пыткам, и заверить, что она не допустит использования пыток в работе агентства.

Принтскрин видео The OSS Society Новый директор ЦРУ Джина Хаспел

Ранее Хаспел руководила "секретной тюрьмой" ЦРУ в Таиланде под названием "Глаз кошки", где подвергали пыткам подозреваемых в терроризме заключенных. Как отмечает газета New York Times, назначение Хаспел, несомненно, приведет к "разжиганию ужасающих дискуссий" в связи с ее прошлым. Газета Toronto Star добавляет, что "вместо того, чтобы быть в тюрьме, Хаспел становится директором ЦРУ". По мнению газеты, ее назначение не только "поставит США на неправильную сторону международного права, но даже на неправильную сторону человеческой порядочности, какой бы отдаленной она ни была". скриншот видео Первая женщина - директор ЦРУ. Справка

Реакция мировых держав на отравление Скрипаля

Лидеры мировых держав в понедельник высказали свои мнения о словах Мэй о якобы причастности РФ (такие обвинения Москва уже назвала чушью — ред.) к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и об инциденте в целом. Газета USA Today пишет, что, по словам Трампа, "Россия должна дать однозначные ответы относительно того, как это химическое оружие, разработанное в России, попало в Соединенное Королевство".

Австралийское издание Herald Sun также пишет о том, что Австралия "не исключает, что на фоне проведения атаки против Соединенного Королевства стране придется ввести суровые санкции против России". Издание Deutsche Welle в свою очередь пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель осудила атаку на Скрипаля "самыми серьезными словами" и призвала РФ разъяснить ситуацию.

"Москва обязана незамедлительно дать ответы на законные вопросы британского правительства", — приводит издание слова Меркель из разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Французское издание Challenges также приводит слова лидера своей страны и пишет, что президент Франции Эммануэль Макрон осуждает "неприемлемое нападение" на Сергея Скрипаля и его дочь. Кроме того, издание добавляет, что Макрон заверил Мэй в том, что Франция полностью солидарна с Великобританией" и согласился остаться "в тесном контакте в течение следующих нескольких дней".

Ушел из жизни американский рэпер

Зарубежные СМИ во вторник пишут о кончине известного американского рэпера и актера Крейга Мака, который ушел из жизни на 48-м году жизни. Издание Varity пишет, что рэпер умер у себя дома "по естественной причине" в Уолтерборо, штат Южная Каролина. Самым известным синглом исполнителя стал "Flava in Ya Ear", записанный под лейблом Bad Boy Records известного хип-хоп исполнителя Шона Комбса по прозвищу "P. Diddy". Композиция была номинирована на премию "Грэмми" в 1995 году и получила "платиновый" статус. "Весь мир хип-хопа оплакивает рэпера Крейга Мака", — пишет газета Washington Post. "Покойся с величием, Крейг. Было приятно знать тебя и зажигать с тобой. Ты всегда делал все по-своему, и я это уважал", — цитирует газета американского хип-хоп репера Джеймса Смита, известного под псевдонимом LL Cool J.

Газета New York Times называет Мака "иконой в огромном мире рэпа" и добавляет, что "это был духовный молодой человек, который в свободное от гастролей время играл дома в видеоигры или бильярд, а его страстью были гоночные автомобили". Газета New York Daily News добавляет, что рэпер снимался в музыкальных клипах Шона Комбса, "причудливом" видео 2012 года "проповедника" Стеира и многих других. Как сообщает газета, менеджер и друг рэпера Элвин Тони собирался снять о нем документальный фильм, рассказывающий о его творческом пути. "Господь, благослови моего друга. Он был действительно хорошим другом. Никто не понимал его. Я хотел, чтобы мир узнал, насколько он талантлив", — сказал Тони, продюссировавший первый альбом Мака.

От кого зависит мир в Украине

Польское издание Gazeta Wyborcza публикует интервью со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Согласно его заявлению, за происходящее в Донбассе и Крыму несет ответственность Россия.

"В Донбассе продолжается регулярная война, там гибнут украинские военные. Украина подверглась огромному давлению, она вынуждена защищать свою территорию. России придется принять важное решение и выйти с территории Восточной Украины. Воцарится ли мир, зависит от Москвы", — считает Волкер.

Вместе с тем он отметил конструктивность переговоров с российской стороной, которая заявила о готовности продолжать дискуссию и дать оценку предложению по размещению миротворческих сил с соответствующим мандатом в Донбассе. При этом он не считает конфликт на востоке Украины опосредственным.

"Нет, это не опосредованная война, а война между Украиной, которая защищает свою территориальную целостность, и агрессором — Россией. Мы хотим вернуть Украине территориальную целостность и обеспечить ей безопасность", - отметил Волкер.

Опасность для Украины из-за Черного моря

Военно-политическая обстановка в неподконтрольных украинскому государству районах, которые непосредственно прилегают к северным берегам Черного моря, — это один из ключевых факторов, влияющих на безопасность Украины, пишет Михал Марек в материале для польского издания Defence24.

"Действия Российской Федерации в оккупированном Крыму и в черноморской акватории становятся серьезной проблемой не только для Киева, но и для всего международного сообщества.Действия Российской Федерации в оккупированном Крыму и в черноморской акватории становятся серьезной проблемой не только для Киева, но и для всего международного сообщества", — отмечает автор.

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В статье говорится о том, что присоединение Крыма к РФ позволило России превратить полуостров в военную базу с серьезным военным потенциалом, который Кремль сможет использовать в том случае, если он решит начать полномасштабную операцию против Украины. Крым, превращенный в "огромный авианосец", уже сейчас стал регионом, который Москва использует против Украины, подрывая ее экономическую безопасность и проводя операции по дестабилизации внутриполитической ситуации в этой стране (например, на фронте информационной войны).

Действия Черноморского флота в северо-западном районе Черного моря позволяют предположить, что Кремль стремится обрести полный контроль над этой частью его акватории. Если такой сценарий будет претворен в жизнь, украинским портам (в том числе одесскому) будет очень сложно поддерживать связи с другими центрами торговли.