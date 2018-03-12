Экзорциста вызывали? В Италии бум на обряды по изгнанию бесов

РИА Новости Украина

Количество итальянцев, обращающихся к экзорцистам, стремительно растет. С 16 по 21 апреля в Риме в папском институте от католической церкви Ateneo Regina Apostolorum пройдет международный курс по экзорцизму и молитвах об освобождении, в котором примут участие эксперты со всего мира. Цель курса — рассмотреть противоречивую тему с различных точек зрения, проанализировать ее аспекты с социальной, медицинской, психологической, юридической и церковной точек зрения.

Этот ритуал часто воспринимают через призму кино, но кто такой настоящий экзорцист и в чем заключается его задача? Как отличить одержимого человека от психически нездорового?

Sputnik Italia взял интервью у священника Чезаре Трукуи, соавтора книги "Профессия экзорциста", который также будет выступать на курсе:

— Этот курс был организован в 2004 году для священников, при папском институте совместно с GRIS, группой итальянцев, занимающихся религиозными и социологическими исследованиями. Изначально предполагалось, что целью курса будет подготовка священников-экзорцистов, базовый курс дает информацию о дьявольской одержимости, в нем принимают участие психологи, психиатры, полицейские, юристы, врачи и священники. На занятиях проходят такие темы как проведение литургии и все аспекты, связанные с одержимостью демоном.

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— Ритуал экзорцизма — внутренний ритуал католической церкви, который был установлен таким же образом, как и ритуал крещения, бракосочетания или церковные службы. Он кодифицирован в книге "De exorcismis et supplicationibus quibusdam" (Об экзорцизме и некоторых молитвах), которая была утверждена декретом Конгрегации. Использовать ее могут только священники, получившие разрешение в виде лицензии от их епископа. Применять эти молитвы на практике священник может, только полностью убедившись в одержимости человека.

— Всего в Италии около 300 экзорцистов. Но ограничивать это знание для 300 человек неправильно, я считаю, все священники мира должны знать об этом, и тогда люди, обращающиеся за помощью, смогут получить точный ответ, к кому им обратиться, к экзорцисту или психологу.

— Чтобы уметь отличить одержимого человека от просто больного, нужно знать, как распознавать духи, это духовная практика. Священник-экзорцист должен определить два важных момента: заметны ли знаки одержимости у человека, и говорит ли он на мертвых или незнакомых ему языках. Также еще одержимый может обладать древними и оккультными знаниями. Еще есть четвертый признак одержимости у человека; он нигде не прописан, но многие священники его замечали: это отторжение священных символов. Все это может помочь определить экзорцисту, одержим ли человек.

Очень важно для священника также разбираться в психологии: таким образом, он сможет понять, у кого проблемы с психикой, а не признаки одержимости. Главное – не прерывать человека, дать ему высказаться, и пока он говорит, священник должен определить, вступил ли этот человек в контакт с духом, были ли в данном случае использованы магия или сатанизм.

— Главной целью нашей книги было продемонстрировать читателю разные виды одержимости, потому что случаи, с которыми встречаются священники-экзорцисты, бывают самые разные. Надо отдать должное моему соавтору Кьяре Сантомьеро, которая пишет очень доступно и интересно. Два года назад она взяла у меня интервью, и оно стало очень популярным, его перевели на несколько языков. После этого нам с Кьярой предложили написать книгу на эту тему.

— Первая церемония, в которой ты участвуешь, запоминается надолго, особенно когда ты в первый раз слышишь голос демона. Этот опыт остается с тобой на всю жизнь. Может пройти много лет, но когда ты вновь слышишь голос демона, то ты его сразу же узнаешь. Экзорцист привыкает к вещам, которые другим людям кажутся невероятными.

Недавно меня спросили, видел ли я в своей жизни что-нибудь необычайное, и я ответил «нет». Мне кажется, что необычайно было бы увидеть, как человек левитирует, а то, что люди говорят на мертвых языках мне кажется нормальным во время экзорцизма. Чем больше таких церемоний проводишь, тем привычнее. Хотя каждый раз, когда демон начинает говорить через одержимого человека, меня это удивляет, потому что каждый раз я этого не ожидаю. Но это уже не так пугает, как в первый раз.

— Неизвестно, сколько итальянцев по-настоящему одержимы. Для этого нужно будет поговорить с каждым священником-экзорцистом в Италии. Недавние данные статистики показывают, что почти полмиллиона итальянцев обращались за подобной помощью. Из 100% людей, которые обращаются за помощью к экзорцисту, только 3% по-настоящему в ней нуждаются. Ко мне обращается много людей, но из всех них на данный момент я работаю с 4 людьми, которым действительно нужна помощь экзорцизма. Таким образом, можно сказать, что одержимых людей очень мало.