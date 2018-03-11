ТОП темы в мире: огромный успех Трампа, скандал повышает спрос

РИА Новости Украина

Премьера Баварии Хорста Зеехофера выдвинули на пост главы МВД Германии, и уже спустя неделю обещания 68-летний политика занимают передовицы ведущих немецких изданий. О том, какие еще мировые события вызвали повышенный интерес зарубежных журналистов – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Огромный успех Трампа

Внимание многих западных изданий приковано к последним положительным поворотам в отношениях между США и КНДР. В минувшую пятницу президент США принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о встрече для обсуждения накопившихся между двумя странами проблем. В субботу Трамп заявил, что его ждет "огромный успех" в переговорах с КНДР.

Читайте также: ТОП темы в мире: улика против Трампа, неожиданная поддержка "Нацфронта"

Между тем, президент США написал в своем микроблоге в Twitter, что Северная Корея пообещала не проводить ракетных испытаний в период проведения встреч между лидерами стран. "Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!" — приводит его слова газета Time. В субботу Трамп также выступил с речью в штате Пенсильвания, в ходе которой он упомянул северокорейского лидера.

Как пишет Time, толпа освистала Ким Чен Ына, на что Трамп возразил и сказал, что это очень позитивный шаг и "вы можете делать это после встречи, но сейчас мы должны быть очень милыми, давайте посмотрим, что произойдет". Многие издания отметили позитивный настрой американского лидера, однако Washington Post оценивает происходящее менее оптимистично.

Несмотря на то, что встреча Трампа и Ким Чен Ына станет полезным и снижающим эскалацию конфликта шагом, "неясность вокруг запланированной встречи породила тревогу", пишет газета. Издание считает, что то, насколько быстро Трамп согласился на встречу, и "его порой импульсивный поход" могут стать причиной неудачных уступок в переговорах.

Новая должность и новые обещания

В понедельник премьера Баварии Хорста Зеехофера выдвинули на пост главы МВД Германии, и уже спустя неделю обещания 68-летний политика занимают передовицы ведущих немецких изданий. "Бавария — один из самых безопасных регионов Европы. Это должно стать возможным для всей Германии. Мы хотим оставаться либеральной страной, открытой для внешнего мира. Но когда речь заходит о защите граждан, нам нужно сильное государство. Я позабочусь об этом", — пообещал своим согражданам Зеехофер в интервью изданию Bild am Sonntag.

Сразу после вступления в должность политик намерен встретиться с коллегами и разработать генеральный план, который позволит ускорить процесс рассмотрения прошений об убежище и осуществления депортаций. "Число репатриаций должно значительно возрасти. В особенности это касается преступников и лиц, представляющих потенциальную угрозу", — пояснил он.

Отойдя от вопросов внутренней политики, Зеехофер рассказал, что жалеет об уходе со своего поста бывшего лидера СДПГ Мартина Шульца, которого он назвал очень надежным и честным. В то же время он положительно отозвался и о сотрудничестве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, чья концентрация и точность в ходе переговоров о правительственной коалиции вызвали у него восторг.

Знакомый незнакомец

В начале этой недели состоялась встреча правительственной делегации из Южной Кореи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Вероятно, уже в ближайшее время встретиться с главой КНДР доведется президенту США Дональду Трампу. Что говорят о личности Ким Чен Ына люди, общавшиеся с ним лично? Их впечатления собрала в своей подборке газета New York Times.

По ее мнению, "господин Ким остается загадкой": общественности доступны лишь немногие разрозненные факты о нем. Личный суши-шеф бывшего генсека Ким Чен Ира рассказывает, что Ким Чен Ын был самым любимым ребенком своего отца среди шести детей. Тетя и дядя политика, уехавшие жить в США и не видевшие его около 20 лет, тоже поделились своими воспоминаниями.

Смотрите также: Открытие Олимпиады: двойники Трампа с Ким Чен Ыном и доисторический дракон

"Он никогда не был хулиганом. Но он был вспыльчивым, и ему недоставало терпимости", — рассказала его тетя. По ее словам, когда мать отчитывала юного Ким Чен Ына, он не перечил ей, но проявлял свой протест иными способами, например, объявлял голодовку. Бывший американский баскетболист Деннис Родман, которому довелось встретиться с Ким Чен Ыном три раза, рассказал, что тот "по какой-то причине доверяет" ему.

"Я не понимаю, как люди могут сидеть и говорить: "Этот человек сумасшедший". Может быть, так и есть. Но я не увидел этого", — сообщил спортсмен. По его словам, северокорейский лидер, очевидно, не стремится к войне. "Я думаю, он действительно хочет изменить свою культуру. Но думаю, ему приходится быть в таком положении", — заключил он. Бывшие одноклассники, учившиеся с Ким Чен Ыном в одной школе в Швейцарии с 1996 по 2000 год, описали его как "хорошего друга".

"Мы много веселились. Он был хорошим парнем. Он нравился многим детям", — вспоминает один из них. Школьный друг рассказал, что Ким Чен Ын любил баскетбол и собрал большую коллекцию кроссовок одного из популярных спортивных брендов. "Он был забавный. Всегда готов посмеяться. А еще он ненавидел проигрывать. Победа была для него очень важна", — делится своими воспоминаниями еще один бывший одноклассник.

Скандал повышает спрос

Порноактриса Стефани Клиффорд, вокруг которой недавно разгорелся скандал, связанный с ее предполагаемыми отношениями с президентом США Дональдом Трампом, заявила, что эта история пошла на пользу ее карьере. За 17 лет работы порноактрисой Клиффорд приобрела "толстую кожу" и научилась не обращать внимание на комментарии людей, сообщает USA Today. Канал To The Stars Academy of Arts & Science на Youtube Новые кадры перехвата НЛО истребителями США появились в сети

Как пишет издание, для актрисы сложно услышать что-то новое в свой адрес. "У меня есть два выбора: сидеть дома и жалеть себя или сделать из лимонов лимонад", — заявила Клиффорд. По словам актрисы, после скандала о связях с Трампом она стала получать больше заказов на исполнение танцевальных номеров. "Обычно я танцую только раз в месяц, сейчас — три или четыре раза в месяц. Так что это очень здорово", — приводит Hill слова Клиффорд.

Порноактриса сначала опровергла сообщения о своей связи с Трампом. Однако позже она подала иск в Верховный суд Лос-Анджелеса, в котором заявила, что заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с президентом недействительно.