Выборы в Италии: значение и смыслы

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Италии выбирают новый парламент по новой избирательной системе. По оценкам социологов, наибольшие шансы победить имеют популисты правого толка.

К слову, третья экономика ЕС уже десятилетия не выходит из кризисного состояния. Безработица, наихудшее соотношение госдолга к ВВП в еврозоне после Греции и дефициты бюджетов всех уровней — неполный перечень причин тревоги Брюсселя и международных финансовых институтов.

Всемирный банк предупреждает, что Италия имеет все шансы стать следующей кризисной точкой в ЕС, а Financial Times отмечает, что итальянская экономика остается главным фактором риска выздоравливающей европейской экономики.

Помогут ли выборы нормализовать экономическую ситуацию в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Дійсно, настільки погані економічні показники в Італії?

— Так, 130% борг по відношенню до ВВП – це для однієї з найважливіших країн ЄС серйозний показник.

З чим пов’язати те, що колись третя економіка ЄС з 2007 року зараз перебуває у рецесії і не може з неї вийти?

— Еволюцією традиційних проблем. Виникають нові виклики, дуже сильно завдали шкоди економіці Італії санкції проти РФ, тому що вона дуже-дуже збільшила і кількість безробітних, маленькі і середні компанії змушені були зупинитися, тому що вони орієнтувалися, Італія, так, в останні десятиліття дуже сильно зорієнтувалась на російському ринку. Крім того, те, що я казав, про еволюцію традиційних викликів – це проблема між північчю багатою достатньо і півднем, тобто незбалансована територіально економіка, і також традиційними скандалами і недовірою до різних політичних сил, які там, якби це циркулюють і циркулюють, тобто достатньо велика кількість різних соціальних і політичних, і економічних проблем, що пов’язано періодично з виникненням проблем із криміналом. Пам’ятаємо, південь Італії – це Каламбрія і Сицилія, знаменита «Каморра», знаменита мафія. Також дуже багато корупційних скандалів, пов’язаних з тим же самим зараз вже лідером партійних перегонів, — Сільвіо Берлусконі. Це все в купі от зараз мультиплікувало в серйозну ситуацію, і вибори в Італії зараз спостерігають дуже багато країн, як в самому ЄС, і сам Брюссель, так і в інших країнах, які не входять до ЄС.

Це при тому, що зараз політична сила, яку представляє Берлусконі, знову балотується до парламенту і має досить великі шанси туди потрапити?

— У нього ж була певна перерва, і в той час якби асоціація з проблемами і негараздами зараз трішечки від нього відійшли і асоціюється це, скоріше, з соціал-демократами, які входили в коаліцію після 2013 року.

Яка модель економічна в країні, і що тягне, що є локомотивом зростання ВВП в Італії?

— Локомотивом є північні райони – Ломбардія, провінція Венето, тобто там, де сконцентровані основні промислові бази, високотехнологічні, і аграрний південь. І через дуже багато причин, які пов’язані, тут вони пересікаються, економічні і соціально-політичні, так вийшло, що крім реальної проблеми територіального дисбалансу економіки, ще це все накладається на певну складну етнополітичну, соціальну проблематику, тобто це підсилюється закликами з приводу — хто винний, хто може працювати, хто не може працювати, звичайна така етнопопулістська риторика, яку ми знаємо дуже добре і по іншим країнам, Франція, наприклад, чи Австрія і тому подібне. Тому це все дає в цілому ту ситуацію, яку ми маємо. З одного боку, є реальні причини дисбалансу, є ще дуже багато накручені, сконструйовані в соціально-політичному дискурсі.

Північні області Італії весь час говорять про те, що ми годуємо всю країну, давайте нам якісь економічні пільги, давайте зважати на те, що за рахунок нас існує вся країна.

— Це перше. Друге – це міграційні проблеми, те, що дуже багато мігрантів в Італії, Італія стає одним з перших плацдармів проникнення незаконних мігрантів з Африки. Крім того, Італія – велика країна, яка отримала квоту велику, що призводить до дуже складних проблем з міграцією. По-третє, ще одна проблема дуже важлива, це, до речі, показує успіх партії «П’ять зірок», що вони, перш за все, поставили мету – боротьбу з істеблішментом, це боротьба людей, навіть їх лідер 31-річний, він не має вищої освіти. До речі, вища освіта платна в Італії, через це дуже цікавий момент є такий, коли оцей істеблішмент — науковий, політичний, вважають загрозою для себе, і якраз це новий виклик дуже цікавий, тобто розширення оцих інформаційних технологій, доступ людей до потоків великих інформації призводить до нового конфлікту між людьми, які мають вищу і більш ніж вищу освіту, і людьми, які вважають, що це все вони небезпечні, тому що вони керують ними якось. От, до речі, це основна проблематика «П’яти зірок».

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Крім того, ми бачимо таку природню зміну лівих на правих, тобто це такі цикли, які характеризують всю Європу, так буває – центристи, праві, потім ліві, потім знову центристи і т.п. Зараз були партії, які більш ліві, лівоцентристські, зараз проходить цей цикл, значить дуже багато у населення незадоволення з приводу лівоцентристської політики. Тобто це ще виклик. Крім того, проблема єврозони. Те, що там кошмарить в принципі всю Європу, в Італії дуже сильно відбивається також. Це пов’язано із євро, з валютою, пов’язано з певним процесом якби так званою федералізації ЄС, збільшенням значення Брюсселю по відношенню до національних держав. Крім того, знов-таки повертаємось до загальноєвропейської проблеми з мігрантами.

Відносини між Україною і Італією можуть змінитися? Нам варто хвилюватися із приводу можливих результатів виборів чи все залишиться у тих межах, які існують зараз?

— Ми в такій ситуації зараз знаходимось, що нам треба хвилюватися за себе, і не так сильно спостерігати навколо себе. Що там буде – побачимо. В принципі те, що італійці зацікавлені в розвитку, зняття санкцій і в розвитку стосунків з РФ, це їх інтереси, і як вони вже будуть коригуватися із загальною політикою ЄС, ми бачимо, що все-таки є певні гальма, які не дають можливості ініціативам окремих країн вийти за межі, але ж, пробачте, є життя їх, є життя наше, хвилюватися – нащо зайвий раз витрачати нервову енергію. Ми повинні розвивати свій напрямок і повинні розуміти, що наш успіх залежить перш за все від нас, а не від виборів в Італії, Франції, Німеччині чи Австрії.

Ранее председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий сообщил, что на выборах в Италии — скопление людей и очереди, а на Сицилии пришлось за ночь перепечатать около 200 тысяч бюллетеней из-за ошибок в них.