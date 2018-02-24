Италия: политики слепы, если они забывают о культуре

РИА Новости Украина

Налоги, миграция, безопасность, Европа – ключевые темы партий накануне предстоящих выборах в Италии. Однако про один ключевой вопрос политики забыли: культура не упоминается в предвыборных кампаниях.

В Италию каждый год приезжают миллионы туристов,чтобы побывать на родине Микеланджело и да Винчи, а политики все равно не уделяют культурной сфере должного внимания. А им бы хорошо помнить экономический потенциал данной сферы в период кризиса. "Политики, которые не занимаются культурой, сами себе наносят вред", — уверен искусствовед Никола Ладжойа (Nicola Lagioia), у которого Sputnik Italia взял интервью.

Почему итальянские политики игнорируют культурную сферу в предвыборной гонке?

— Никто из политиков во время этой предвыборной гонке не говорит о том, что увековечивает Италию: о ее искусстве и ее достопримечательностях. Единственный известный человек, которому есть дело до итальянской культуры, — это Витторио Згарби (Vittorio Sgarbi, политик и телеведущий), напоминающий правительству о существовании эпохи Возрождения, Микеланджело, Леопарди и да Винчи. От остальных итальянских политиков в ответ на вопросы о культуре можно услышать только молчание, и это длится уже десятилетиями. Что ничем хорошим она не кончится. Италию, забывшую про свое искусство, можно сравнить с Мальдивами, забывшими о существовании моря.

Итальянская культура поистине уникальна: в Италию каждый год приезжают миллионы туристов. Мне кажется, что не обращать внимания на причину, по которой они приезжают, недальновидно.

— Мы можем сказать, что культура – это итальянская нефть. Она также является будущим итальянской экономики.

Не заниматься развитием культуры – неразумно со всех точек зрения, не так ли?

— Да, это безрассудно. Может, проблема в том, что мы говорим именно о культуре: когда говорят об искусстве или достопримечательностях, то все понимают, о чем ведется речь. А культура, как кажется некоторым людям, существует только для реставраторов, студентов и профессоров. Наши площади, церкви, замки, дворцы и монастыри… Как можно не увидеть в этой красоте экономический потенциал?

Политики только и говорят, что о законопроектах, кандидатурах, налогах. Это все прекрасно, но они забывают о самом главном: культуре. Представьте такую картину: у вас в команде есть Марадона, но вы оставляет его в запасе, и отправляет на поле новичка. Именно это происходит в Италии. Если у тебя есть Марадона, то ты отправляешь его играть. Так же надо поступать с культурой.

За последние годы в Италии урезали финансирование культурной сферы. Каковы риски от этого?

— Проблема не только в урезании бюджета. Проблема в том, что для развития культуры в стране не создают никаких экономических или налоговых стимулов. Политика, которая возродит итальянскую культуру, должна дать стимул владельцам отелей привлекать новых гостей, а владельцам ресторанов – открывать их рядом с историческими центрами. Проблема в том, как создать условия для того, чтобы бизнес, рынок и торговля были вовлечены в сферу культуры.

Смотрите также: Выставка картин мафиози в Италии