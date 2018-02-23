Мировые тренды: Макрон в сказке "Петя и волк", еврейский вопрос Украины

РИА Новости Украина

Идеи Трампа о контроле над оружием

Стрельба в штате Флорида, унесшая жизни 17 человек, продолжает оставаться на первых полосах ведущих американских газет: Wall Street Journal, Washington Post, New York Times. В первые дни СМИ посвящали материалы описаниям картины трагедии, им на смену пришло обсуждение и анализ реакции руководства страны на очередной кровавый инцидент в учебном заведении. Отмечается, что президент США Дональд Трамп раскритиковал идею о введении в школах учений на случай стрельбы. "Учения "активный стрелок" — очень нехорошая штука… Мне это не нравится. Я бы лучше укреплял школы… И думаю, это безумие, это очень плохо сказывается на наших детях", — сказал Трамп на заседании с членами его кабинета и представителями региональных властей, посвященном обеспечению безопасности в школах.

Вместе с тем он заявил о необходимости укрепления безопасности школ. В числе возможных мер ранее он предложил разрешить "отдельным, высококвалифицированным людям", в том числе учителям, скрытое ношение оружия. Президент предложил ввести надбавку к зарплате для вооруженных сотрудников школ. Трамп также заявил, что предложит запретить продажу оружия лицам до 21 года. Он заверил, что Национальная стрелковая ассоциация (NRA) поддержит эту инициативу. При этом материал на данную тему издания Politico озаглавлен "Трамп выдвигает множество идей, но не предлагает конкретного плана".

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент США Дональд Трамп. Архивное фото

Обвинения по "российскому делу" не связаны с РФ

Британская газета Financial Times обращает внимание, что обвинения, предъявленные экс-руководителю штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу, которые являются фигурантами по делу о так называемом "российском вмешательстве", никак не связаны с их деятельностью в рамках предвыборной кампании. В четверг спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил Манафорта и Гейтса в "отмывании" более 30 миллионов долларов. Издание отмечает, что инкриминируемые фигурантам финансовые правонарушения лишь хронологически связаны с их деятельностью в штабе Трампа. Впрочем, Манафорт категорически отрицает новые обвинения. "Он невиновен и уверен, что будет оправдан по всем пунктам", — приводит Financial Times слова представителя бизнесмена.

В то же время опытные юристы сомневаются, что обвиняемые сумеют добиться полного оправдания. Комментируя ситуацию газете Washington Post, бывший федеральный прокурор Патрик Коттер отметил, что в случае признания виновными Манафорту и Гейтсу грозит практически пожизненное заключение — если принять во внимание их возраст и сумму, фигурирующую в обвинительном заключении.

Искусство неандертальцев

Еще одно исследование ученых-антропологов стало сенсацией в мировых СМИ. Месяц назад все ведущие мировые издания сообщали о челюсти, которую представитель Homo Sapiens оставил в пещере на севере Израиля 177-194 тысячи лет назад. Данная находка заставила ученых заговорить о том, что человек современного типа мог появиться и начать расселяться по планете намного раньше, чем считалось до сих пор. Новое открытие ученых, напротив, отнимает пальму первенства у предков современного человека в области, которая до сих пор считалась исключительно его прерогативой. Как выяснилось, первые образцы примитивного художественного искусства были созданы более 100 тысяч лет назад неандертальцами. К таким выводам специалисты пришли после исследования нескольких пещер в Испании.

wikipedia Clemens Schmillen Наскальная живопись

В частности, в пещере Лос-Авионес (регион Мурсия на юго-востоке страны) были обнаружены просверленные и покрашенные морские ракушки, красные и желтые красители, а также "коробочки" из ракушек, содержащие смеси красящих пигментов. Возраст находок составляет от 115 до 120 тысяч лет, и они на 20-40 тысяч лет старше аналогичных свидетельств о ремесле "художника" среди предков современных людей. Кроме того, в нескольких пещерах в Кантабрии, Эстремадуре и Андалусии были найдены наскальные рисунки возрастом не менее 64 тысяч лет. Таким образом, они являются самыми старыми образцами наскальной живописи в мире и были созданы как минимум за 20 тысяч лет до появления в Европе кроманьонцев. В частности, в пещере Ла-Пасьега в районе Бильбао изображен похожий на лестницу объект с животными между ее "перекладинами", пишет газета Guardian, которая привела реставрированную копию рисунка.

"Петя и волк": кого сыграет Макрон?

Французские СМИ обсуждают новую ипостась президента страны Эммануэля Макрона: как стало известно, в следующий четверг, 1 марта, глава Пятой республики исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк". Представление состоится в одном из залов Елисейского дворца и начнется в восемь часов вечера. Музыкальное сопровождение спектакля, который входит в серию артистических вечеров "Елисейские четверги", обеспечит оркестр Республиканской гвардии. Отмечается, что список приглашенных на вечер составляет первая леди Франции Брижит Макрон. Газета Paris Match сообщает, что предполагаемая аудитория будет состоять из детей.

Какую роль исполнит в спектакле президент, пока хранится в секрете. Сообщается лишь, что в рабочем графике президента зафиксированы две репетиции, одна из которых состоится в понедельник, а другая — непосредственно перед премьерой. Газета Figaro напоминает, что симфоническая сказка для детей "Петя и волк" была написана Прокофьевым на собственный текст в 1936 году. Кроме волка и пионера Пети, в сказке появляются такие персонажи, как дедушка, птичка, кошка, утка и охотники. Каждый персонаж представлен определенным инструментом и отдельным мотивом.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото

Украина балансирует у пропасти

С тех пор как в 2014 году Украину начали разрывать на части протесты, сепаратизм и иностранная интервенция, ей очень трудно сохранить контроль над своим будущим. Эти трудности далеки от завершения, пишут Стефан Вулф (Stefan Wolff), Татьяна Маляренко для The Conversation.

"Ситуация на Украине является "смешанным" конфликтом, в котором на местном, национальном, региональном и общемировом уровне участвуют многочисленные силы, структуры и прочие факторы. В конфликте киевских властей с сепаратистами на востоке Украины в разные моменты участвовали проукраинские боевики, а на стороне сепаратистов "маленькие зеленые человечки" и "отпускники" из России", — отмечается в материале.

Такой конфликт как на Украине, в который "проникают" внешние силы, становится еще сложнее и запутаннее, если эти силы настраиваются друг против друга, отстаивая собственные интересы. Многие готовы эксплуатировать и разжигать местные противоречия и умело пользуются своим участием в конфликте, чтобы торговаться с другими игроками местного, регионального или глобального уровня. Таким образом, локальный украинский конфликт превратился в очередную арену, на которой могут разгореться региональные и глобальные конфликты.

Читайте также: Что изменит изменение формата АТО?

"В ходе недавних исследований, в основу которых была положена обширная работа на местах, многочисленные интервью и опросы целевых групп, мы выяснили, что ни Россия, ни Запад не идут ни на какие уступки по Донбассу, и вряд ли сделают это. Поэтому, пока Украина остается важной наградой для обеих сторон в этом оспариваемом регионе, неспокойное статус-кво там будет сохраняться", — резюмируют авторы.

Еврейские перспективы Украины

Андрей Ганжа для издания EurAsia Daily анализирует еврейскую проблему современной Украины. Он отмечает, что на сегодня в стране самым продуцируемым и востребованным товаром является русофобия.

"И это надолго, поскольку если будет "желание и немного денег", то ненависть активного меньшинства к русским можно поддерживать бесконечно долго. Но международный спрос падает и недавний почти пустой зал во время выступления Петра Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности показал это очень ярко", — отмечает автор.

По его мнению, это означает, что действующая власть, особенно в перспективе грядущих выборов, стоит перед крайней необходимостью предложить новый "товар". Пусть даже не на экспорт, пусть только для внутреннего потребления. Таким товаром станет антисемитизм. Населению будет предложен новый "образ врага" — евреи. Ментально-исторически население к этому готово. Ведь первый еврейский погром в Киеве состоялся в далеком 1113 году, и с тех пор каждое уважающее себя украинское национальное движение начиналось именно с таких погромов. Даже Хмельниччину евреи называют "первым Холокостом". А ныне, в 2018 году, созданы просто лабораторные условия: задавленное платежками и бедностью население с одной стороны, и "иноплеменные" владельцы большей части украинского богатства — с другой. И эти "социальные электроды" все ближе и ближе.

Казалось бы, парадокс. Украинская еврейская община поддержала события зимы 2013/2014 годов. Многие ее представители публично рассуждали о национальной идее украинцев. Миллиардер Коломойский щеголял в футболке с надписью "Жидобандеровец". Революционный порыв украинского народа вознес к вершинам власти еврейскую "могучую кучку". И в этих условиях — устойчивое предчувствие антисемитской вакханалии.