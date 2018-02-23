Это лицемерие. В ЕС заработает защита персональных данных

РИА Новости Украина

В интервью Sputnik представитель французской Пиратской партии (Parti pirate) Франсуа Верморель (François Vermorel) раскритиковал текст нового постановления ЕС о защите персональных данных. По его мнению, документ лишь указывает на случаи неправомерного сбора данных цифровыми гигантами, однако закрывает глаза на действия государств: США, Франции, Англии.

Новое постановление Европейского союза о защите персональных данных, вступающее в силу 25 мая этого года, имеет три цели: защитить права физических лиц, расширить полномочия европейских властей и усилить ответственность компаний.

Однако уже сейчас понятно, что все страны последуют рекомендациям ЕС по-своему. Так, в пятницу 16 февраля, суд первой инстанции Брюсселя постановил, что компания Facebook нарушила бельгийское законодательство о защите персональных данных; при этом суд в своем решении опирался по большей части на аргументацию истца – Бельгийской комиссии по защите частной жизни.

Во Франции ситуация значительно менее обнадеживающая для защитников персональных данных: председатель Национальной комиссии по информатике и гражданским свободам (Commission nationale informatique et libertés – CNIL) заявила в интервью изданию Les Échos, что в первое время комиссия будет проявлять "гибкость и прагматизм" в этом вопросе.

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Кроме этого, новое постановление не коснется самих государств и их методов слежки. Во Франции, например, власти, зачастую ограничивают индивидуальные свободы граждан под предлогом борьбы с терроризмом. Данная ситуация напоминает "больницу, в которой всем наплевать на милосердие", сказал в интервью Sputnik представитель французской Пиратской партии Франсуа Верморель:

"Можно сказать, что постановление не предусматривает ничего, что защищало бы граждан от государств и от все более заметных и активных форм массовой слежки. В нем ничего не говорится о государствах, а ведь это серьезная проблема. В этом вся суть, например, дела Сноудена.

Это лицемерие. В законе указывается на неправомерные действия Facebook, Google et других цифровых гигантов… Но при этом закрывают глаза на злоупотребления со стороны государств, в частности Франции, США, Англии и других.

Частные компании интересуются только нашими деньгами… Это тоже проблема, но не такая уж и большая. Государства же интересуются тем, что мы думаем и чем занимаемся, тем, как именно мы воспользуемся своими гражданскими свободами. То есть речь идет о более серьезной угрозе.

Чем больше сбор данных служит какой-либо цели – экономической или политической – тем более уязвимыми становятся персональные данные. На наш взгляд, постановление в целом идет в правильном направлении… Однако проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, оно не решает".