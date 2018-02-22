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    Чешский эксперт: мифы о расстреле Майдана имеют способность выживать

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    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев (192)

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    Мне не хватает детального свидетельства грузинского генерала в отставке Тристана Цителашвили, который в апреле 2014 г. заявил некоторым СМИ, что снайперы, стрелявшие в феврале на Майдане, являлись военными специалистами из структур Саакашвили, говорит чешский эксперт.
    Майдан накануне юбилея революции
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Двадцатого февраля 2014 года на киевском Майдане был открыт снайперский огонь, погибли 53 человека — 49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов. Лидеры оппозиции обвинили в этом "режим Виктора Януковича". Тем не менее официальное расследование зашло в тупик: преступники не найдены.

    Sputnik публиковал свидетельства грузинских снайперов, которые пролили новый свет на данный вопрос. Комментарий для Спутник известного чешского политолога Штепана Котрбы (Štěpán Kotrba).

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    4 года назад на Майдане произошла стрельба, в результате которой погибло много человек. Теперь появились новые данные, свидетельствующие о том, что снайперов наняла оппозиция. Что Вы на это скажете?

    — Мне было бы интересно узнать, какая существует связь между грузинскими снайперами и бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, его охраной и тайными службами. Такая информация циркулирует в медиа-пространстве с самого переворота. Например, полгода назад такие сведения были озвучены на итальянском ТВ-канале, принадлежащем Берлускони.

    Марш за импичмент Петра Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили, 17 декабря 2017
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Новая "фишка" власти: "майдан" на майдан

    Мне не хватает детального свидетельства грузинского генерала в отставке Тристана Цителашвили, который в апреле 2014 г. заявил некоторым СМИ, что снайперы, стрелявшие в феврале на Майдане, являлись военными специалистами из структур Михаила Саакашвили, которые возглавляли Гиа Барамидзе и Гиви Таргамадзе.

    Эти наемники связаны с так называемым "грузинским легионом", который участвует в военных действиях на Востоке Украины на стороне Киева. Мне также интересно, почему администрация Порошенко позволила ряду документов касательно стрельбы на Майдане быть уничтоженными.

    Изменят ли новые свидетельства отношение Запада к событиям на Украине и на действующие украинские власти?

    — Верил ли кто-либо, обладающий здравым разумом, на Западе в "народную революцию" на Украине? Мифы обладают способности выживать и после своего разоблачения.
    Операции под чужим флагом выгодны Западу, благодаря им ЕС удалось заключить соглашение об ассоциации с Украиной на невыгодных условиях, они мешают строительству "Шелкового пути" через Украину.

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    Не странно ли, что прозападная оппозиция использовала наёмников, чтобы стрелять в своих же сторонников?

    — А действительно ли наемников наняла сама прозападная оппозиция или же кто-то из заграницы, кто этой оппозиции платил и ей управлял? С другой стороны, с военной точки зрения определенная логика в этом присутствует. Акции под чужим флагом по-другому и не проводятся.

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