Чешский эксперт: мифы о расстреле Майдана имеют способность выживать

РИА Новости Украина

Двадцатого февраля 2014 года на киевском Майдане был открыт снайперский огонь, погибли 53 человека — 49 протестующих и четыре сотрудника правоохранительных органов. Лидеры оппозиции обвинили в этом "режим Виктора Януковича". Тем не менее официальное расследование зашло в тупик: преступники не найдены.

Sputnik публиковал свидетельства грузинских снайперов, которые пролили новый свет на данный вопрос. Комментарий для Спутник известного чешского политолога Штепана Котрбы (Štěpán Kotrba).

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4 года назад на Майдане произошла стрельба, в результате которой погибло много человек. Теперь появились новые данные, свидетельствующие о том, что снайперов наняла оппозиция. Что Вы на это скажете?

— Мне было бы интересно узнать, какая существует связь между грузинскими снайперами и бывшим грузинским президентом Михаилом Саакашвили, его охраной и тайными службами. Такая информация циркулирует в медиа-пространстве с самого переворота. Например, полгода назад такие сведения были озвучены на итальянском ТВ-канале, принадлежащем Берлускони.

Мне не хватает детального свидетельства грузинского генерала в отставке Тристана Цителашвили, который в апреле 2014 г. заявил некоторым СМИ, что снайперы, стрелявшие в феврале на Майдане, являлись военными специалистами из структур Михаила Саакашвили, которые возглавляли Гиа Барамидзе и Гиви Таргамадзе.

Эти наемники связаны с так называемым "грузинским легионом", который участвует в военных действиях на Востоке Украины на стороне Киева. Мне также интересно, почему администрация Порошенко позволила ряду документов касательно стрельбы на Майдане быть уничтоженными.

Изменят ли новые свидетельства отношение Запада к событиям на Украине и на действующие украинские власти?

— Верил ли кто-либо, обладающий здравым разумом, на Западе в "народную революцию" на Украине? Мифы обладают способности выживать и после своего разоблачения.

Операции под чужим флагом выгодны Западу, благодаря им ЕС удалось заключить соглашение об ассоциации с Украиной на невыгодных условиях, они мешают строительству "Шелкового пути" через Украину.

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Не странно ли, что прозападная оппозиция использовала наёмников, чтобы стрелять в своих же сторонников?

— А действительно ли наемников наняла сама прозападная оппозиция или же кто-то из заграницы, кто этой оппозиции платил и ей управлял? С другой стороны, с военной точки зрения определенная логика в этом присутствует. Акции под чужим флагом по-другому и не проводятся.