Sveriges Radio: появятся ли шведы на Донбассе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В свете конференции по безопасности в Мюнхене министр обороны Петер Хультквист дал предварительную отмашку насчет того, чтобы Швеция отправила своих солдат для содействия силам ООН на востоке Украины, говорится в статье шведской общественной радиовещательной организации Sveriges Radio.

Украина и Россия категорически не согласны друг с другом относительно того, какие задачи должны быть у этих сил, и до воплощения планов в жизнь еще очень далеко, отмечается в публикации. "Ведь это действительно очень сложная задача — продумать решение, которое будет принято разными сторонами, но наш настрой должен быть позитивным", — сказал в интервью радио министр обороны Швеции Петер Хультквист.

"Я не хочу строить догадки, каким именно образом эта операция будет проводиться, так как мы еще до этого не дошли. Сейчас идет определенный процесс, и я высказался о нем позитивно. Потом мы посмотрим, как пойдут дела, и вернемся к этому, когда будет какой-то результат", — заявил глава минобороны.

"Мы же и так уже участвуем в различных международных операциях. У нас 250 солдат в Мали, у нас 70 человек в Ираке и около 30 в Афганистане. Так что мы в любом случае уже участвуем в международных делах и выделяем на это бюджет", — напомнил Хультквист.

"Мы пока не видели, в какой форме будет проводиться возможная операция ООН. Это все — на ранней стадии, еще многое предстоит сделать. На эти вопросы можно будет дать ответ, когда мы более четко увидим результат и у нас будет материал, на основании которого мы сможем занять какую-нибудь позицию", — отметил министр обороны Швеции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг достаточно пессимистично оценил перспективы возможного введения миротворческой миссии ООН на территорию Донбасса, но считает важным продолжать работать над данным предложением.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым обсудил вопросы Украины и возможности размещения в Донбассе миссии миротворцев ООН. "Мы обсудили вопрос Украины и идею размещения миссии миротворцев ООН", — сказал он журналистам после встречи, которая прошла "на полях" Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не обсуждали, конкретно какие страны могли бы стать членами миссии миротворцев ООН в Донбассе. Я считаю, что миротворцы ООН должны не только обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ, но присутствовать на всей территории, в том числе на российско-украинской границе", — сказал Столтенберг.

Идея введения миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса, заявил на брифинге в Мюнхене президент Украины Петр Порошенко. Он настаивает, что такая миссия должна располагаться на границе Украины и РФ.

Президент считает, что эта миссия не должна быть эскорт-сервисом вдоль линии разграничения, она должна присутствовать на границе Украины и РФ. Глава государства заявил, что для того чтобы в Украине была введена полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение Донбасса под суверенитет Украины, необходимо лишь одно — "додавить Россию".

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Ранее глава МИД Украины Павел Климкин обсудил со спецпредставителем США Куртом Волкером в Мюнхене ситуацию в Донбассе и вопрос размещения миротворцев. Кроме того, Климкин провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, на которых обсуждались освобождение пленных и миротворческая миссия в Донбассе. Однако стороны так и не достигли договоренностей.