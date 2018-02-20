ЕС отворачивается от Балтии

РИА Новости Украина

Балтия призвала страны ЕС увеличить взносы в общий бюджет после 2020 года, который после выхода Великобритании из ЕС "похудеет" на 13 миллиардов евро, чтобы не уменьшилось финансирование программ развития. Однако открытая ориентация на США вопреки политической линии Брюсселя и провокационное нагнетание напряженности в отношениях с РФ могут сыграть злую шутку для Балтии и других "младоевропейцев", пишет Sputnik Латвия ссылаясь на ИноСМИ.

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Президент Литвы Даля Грибаускайте, а также премьеры Латвии и Эстонии Марис Кучинскис и Юри Ратас подписали письмо в адрес властей ЕС, где говорится о необходимости увеличения взносов стран — членов сообщества в общий бюджет, из которого идут деньги на аграрные субсидии и программы развития.

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"Мы готовы дискутировать о том, как даже после Brexit сохранить уровень нынешней многолетней финансовой программы, увеличив вклады в бюджет ЕС и, возможно, найдя новые собственные ресурсы", — говорится в письме.

Это письмо президент Даля Грибаускайте на прошлой неделе передала находившемуся в Вильнюсе с визитом председателю Европейского совета Дональду Туску.

Требование продолжать финансирование из фондов ЕС поддерживают и другие "младоевропейцы" — Польша, Венгрия, Чехия, Словакия, ведь выделяемая им помощь ЕС колоссальна: до сих пор дотации из этих фондов обеспечивали около 20% ВВП стран Балтии и 6% — Венгрии, отмечает Добров.

"Польша получает ежегодно от Евросоюза около 13,4 миллиарда евро, Чехия — 4,3 миллиарда евро, Словакия — 3,7 миллиарда евро, Венгрия — 5,6 миллиарда евро. Даже крошечные Литва и Латвия получают около одного миллиарда евро в год. Всего с 2014 по 2020 год суммарная помощь Евросоюза странам Восточной Европы должна достичь гигантских объемов: для Польши — 77,6 миллиарда евро, Чехии и Венгрии — по 22 миллиарда евро, Словакии — 14 миллиардов евро", — указывает эксперт.

Не соблюдаете принципы – не получите деньги

Однако действие нынешних "программ консолидации" для Восточной Европы заканчивается в 2020 году. Главная причина — не только ограниченность средств, но и невыполнение "младоевропейцами" основных обязательств по отношению к ЕС, пишет Добров.

Главными нарушителями европейских норм считаются Польша и Венгрия, которые отказываются принимать у себя беженцев по европейским квотам. В случае Польши это еще и судейская реформа, из-за которой у Варшавы возникли разногласия с Еврокомиссией.

Французский министр по европейским делам Натали Луазо заявила: "Совершенно неприемлемо, когда страны ЕС получают деньги из общего бюджета на определенные цели и проводят несовместимую с нашими принципами национальную политику". По мнению Луазо, в будущем дотации будут четко привязаны к соблюдению норм ЕС, в частности правовых стандартов.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль констатирует в этой связи, что позиции Западной и Восточной Европы сейчас принципиально расходятся. В этих условиях невозможно инвестировать новые средства в экономику "младоевропейцев".

Этой позиции придерживается и Еврокомиссия, отмечает Добров. В мае будут предложены рамочные условия для дальнейшего финансирования, а год спустя, уже после Brexit, будет окончательно утвержден новый, более жесткий бюджет. Перспективы утверждения этого бюджета неплохие, поскольку Лондон не сможет наложить свое вето, отмечает автор.

Бюджетное планирование в Евросоюзе осуществляется в рамках семилетних бюджетных периодов. Текущий бюджетный период занимает отрезок времени с 2014 по 2020 год, следующий начнется в 2021 году. Впоследствии Евросоюз ежегодно принимает годовые бюджеты сообщества, в них вносятся отдельные коррективы, которые не могут превышать согласованные параметры семилетнего бюджета. Доходная часть бюджета Евросоюза формируется на основании взносов стран ЕС, которые различаются по размеру и должны быть согласованы как на европейском, так и на национальном уровне.

Идти в фарватере США не всегда выгодно

После выхода Великобритании бюджет ЕС не просто сократится на 8-10%, значительно вырастет финансовый и политический вес франко-германского тандема. С уходом Великобритании "младоевропейцы" лишатся важнейшего союзника в противостоянии "диктату" Брюсселя и ЕЦБ, а противоречия "старой" и "новой" Европы неизбежно обострятся, считает Добров.

"На Западе считают, что "младоевропейцы" относятся к ЕС потребительски: получают деньги и не проявляют солидарности. Нарушений много: отказ принимать мигрантов по квотам Евросоюза, демпинг рабочей силы, открытая ориентация на Вашингтон вопреки политической линии Брюсселя и провокационное нагнетание напряженности в отношениях с Россией", — говорится в статье.

Еще один фактор раздора – "Северный поток — 2", против которого выступает Балтия и Польша, но который так выгоден Германии и Австрии.

"Денежный вопрос" как показатель противоречий

В нынешних резко изменившихся условиях "Европа двух скоростей" становится реальностью. Де-факто это означает укрепление западноевропейского "твердого ядра" в виде франко-германского альянса и примкнувших к нему государств "старой Европы", пишет Добров.

Что касается более отсталых стран, находящихся за пределами романо-германского "лимеса", они станут вторым, внешним кругом, который будет постепенно интегрироваться в "твердое ядро".

"Младоевропейцы" отчаянно протестуют против концепции Европы "двух скоростей", Польша считает этот проект дискриминацией и шантажом. Но пока что все указывает на то, что пропасть между старой и новой Европой не выравнивается, а лишь углубляется, и "денежный вопрос" — лишь один из показателей растущих противоречий", — заключает автор.

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