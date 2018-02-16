Гравитационные волны открыли новую эру в астрономии

РИА Новости Украина

Итальянский профессор Эудженио Кочча (Eugenio Coccia) прочитал свою лекцию "Гравитационные волны: золотой век физики".

Гравитационные волны — "рябь" пространства-времени, вызванная ускорением маcc. Их существование было предсказано сто лет назад Альбертом Эйнштейном. После более пятидесяти лет экспериментов две обсерватории – LIGO в США и Virgo в Италии – детектировали сигналы гравитационных волн, открыв, таким образом, абсолютно новый способ восприятия Вселенной.

Кочча является основателем Школы передовых исследований Института науки Гран-Сассо (GSSI) в Аквиле (Acquila), ректором этого института и членом группы научных коллабораций LIGO-Virgo. Профессор Кочча – один из ученых, которые открыли гравитационные волны и наблюдали слияние черных дыр и нейтронных звезд.

Он рассказал Sputnik Italia о своем открытии:

Профессор Кочча, почему открытие гравитационных волн полностью изменило нашу картину вселенной? Как объяснить это всем тем, кто далек от науки?

— До сих пор всю информацию о вселенной, которая у нас была, мы получали через электромагнитные волны – свет и фотоны, которые достигают Земли, проходя через галактики и звезды.

Теперь же мы можем улавливать вибрации самого космоса. Эти вибрации производят источники, которые не испускают свет – черные дыры или нейтронные звезды, например. То есть, наряду со зрением, теперь у нас есть слух. Улавливая эти вибрации, мы можем получать информацию из темных частей вселенной и от самых загадочных объектов – таких, как черные дыры.

То есть теперь можно не только наблюдать, но и слушать вселенную, верно?

— Да, именно. Теперь у нас есть информация, которая отличается от данных, которые у нас были до открытия гравитационных волн.

Итальянские ученые сотрудничают в этой области? Какое значение имеет международное сотрудничество?

— Сотрудничество имеет очень большое значение. Мы много раз сотрудничали с российскими учеными, особенно с профессором Владимиром Брагинским из МГУ, а до этого – с профессором Руденко. Мы работали над открытием гравитационных волн и над созданием инструментов, необходимых для этого открытия.

В области физики элементарных частиц Россия, а раньше – СССР, всегда была очень значимой страной. В августе я был на Ломоносовской конференции в Москве, в которой участвовали самые влиятельные ученые со всего мира. В сообщество физиков, занимающихся передовыми исследованиями, входят, конечно же, и российские физики.

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Какую роль сыграли Италия и итальянские исследовательские центры (такие, как Virgo), в науке и в открытии гравитационных волн?

— Роль Италии и Virgo была очень значимой. Италия стала заниматься исследованием гравитационных волн одной из первых – с 1970. По инициативе Эдоардо Амальди (Edoardo Amaldi) и Гуидо Пиццелла (Guido Pizzella) в Риме была создана группа по исследованию гравитационных волн с применением детекторов с резонирующим баром, а потом в Пизе создали научную группу Адальберто Джацотто (Alberto Giazotto), в которую входили Allain Brillet и ряд французских ученых. В этой группе применялся лазерный интерферометр Virgo, ставший передовым детектором гравитационных волн наряду с американским LIGO. Многие годы эти исследования проводились в формате международного сотрудничества. Такое сотрудничество и возможность встретить ученых из разных стран – очень важные факторы.

Какие цели и вызовы стоят сейчас перед астрофизикой?

— Гравитационные волны открыли новую астрономию, и мы получили какую-то информацию о черных дырах и нейтронных звездах. Конечно, нам о них предстоит узнать еще много, исследования только начались. Следующая загадка, которую надо разрешить – это темная материя. Мы еще не поняли, как она образуется. Еще могут существовать частицы, которые еще не были открыты и присутствуют во всех галактиках. Исследования темной материи проходят в подземных лабораториях, в числе которых лаборатория Gran Sasso Национального института ядерной физики – одна из самых передовых, с ней сотрудничает и мой институт GSSI.