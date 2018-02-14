Vox: Украина застряла в войне

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Это восток Украины. Война разгорелась здесь в 2014 году и продолжается до сих пор. Здесь находятся около 100 тысяч военных, из-за чего этот регион стал одной из наиболее милитаризованных территорий в мире. Сражения между сторонами происходят здесь вдоль линии соприкосновения. В 2015 году, спустя почти год смертельных боев, было заключено мирное соглашение, в котором оговаривались условия прекращения огня, и была создана эта зона безопасности. Соглашение должно было положить конец войне и разрешить конфликт между Украиной и сепаратистами, но спустя три года зона безопасности остается территорией самых ожесточенных боев в Украине", — пишет Сэм Эллис в статье для Vox.

"Договоренности о перемирии нарушаются на востоке Украины почти каждый день, постоянно подвергая риску почти 100 тысяч мирных граждан. С начала конфликта здесь погибли около 10 тысяч человек. Около полутора миллиона человек были вынуждены переселиться. Но обе стороны до сих пор продолжают наращивать свои силы", — продолжает автор публикации.

"В феврале 2015 года обе стороны подписали мирное соглашение под названием "Минск-2", в нем оговаривались условия прекращения огня в зоне безопасности, где запрещалось применение тяжелой военной техники. В соглашении также говорилось о территориях, так называемых Донецкой народной республике и Луганской народной республике, и о том, каким образом они смогут вновь войти в состав Украины. Но, несмотря на заключенное соглашение, никакие договоренности соблюдены не были. Чтобы понять почему, вы должны знать, что означает Украина для президента России Владимира Путина", — говорится в статье.

"Украина была частью Российской империи в 19 веке и республикой Советского Союза в 20 веке. Когда Советский Союз распался в 1991 году, его западные части раскололись на независимые государства, в их числе была и Украина. Эти государства стали своеобразным буфером между Россией и Западной Европой. Но в 1990-е и в 2000-е годы эти страны стали сближаться с Западом, многие из них вступили в состав Евросоюза", — напомнил Сэм Эллис.

"Обе стороны проигнорировали перемирие, и, если присмотреться пристальнее к линии фронта, можно понять, насколько нестабильна ситуация в регионе. Вместо соблюдения соглашения о прекращении огня, которое могло бы положить конец этому конфликту, на территории продолжаются активные военные действия. Обе стороны продолжают ежедневно использовать тяжелое вооружение для демонстрации силы. Источники электроэнергии, запасы воды и продовольствия стали привычными мишенями для ударов. А самую высокую цену платят сотни тысяч мирных граждан, попавших под перекрестный огонь", — говорится в статье.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.