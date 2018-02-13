Миллионов уже недостаточно. Как Порошенко водит за нос литовскую элиту

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РИА Новости Украина

Прошло четыре года с момента смены власти в Украине, после которого правительство Литвы стало одним из самых активных сторонников новой власти в Киеве, пишет Римас Науялис для Sputnik Литва.

Не вдаваясь в историю, в раны Майдана, давайте посмотрим, что же смог сделать официальный Вильнюс за четыре года, пытаясь "европеизировать" Украину? Оправдала ли себя избранная тактика, предпринятые усилия и потраченные деньги?

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Начнем с последнего. Официальная государственная поддержка нашей страной Киева уже превысила десять миллионов евро. Как определить, много это или мало? Вот простое сравнение с той поддержкой, которую Литва предоставляет другим развивающимся странам. Итак, если посмотреть статистику за 2016 год, станет ясно, что в том году мы выделили две трети всей нашей оказываемой развивающимся странам поддержки исключительно Украине. (И это без учета сотен тысяч евро, которые для Украины собрали сами жители Литвы.)

Получается, что Украина стала главнейшим приоритетом во внешней политике нашей страны. Почему?

Наиболее четко на этот вопрос ответил бывший премьер-министр и лидер консервативной партии, а теперь и член Сейма Андрюс Кубилюс, подняв идею "плана Маршалла для Украины". (После войны планом Маршалла называлась огромная финансовая помощь США Западной Европе, чтобы она быстрее восстановила свою экономику и не попала под влияние СССР. – Sputnik.)

Кубилюс в программной статье, опубликованной на одном из литовских веб-порталов в январе этого года, утверждает, что на Украине – ни много ни мало – решается судьба Восточной, а может быть, и всей Европы. По словам этого все еще влиятельного политика, если попытка Украины реформироваться и стать прозрачным, демократическим государством не удастся, то она вернется под опеку России.

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Это, в свою очередь, будет означать российскую экспансию, которая, по словам Кубилюса, никогда не прекращается, и возвращение Украины под влияние России только увеличит аппетит последней к дальнейшей экспансии в Молдавии, на Кавказе и, безусловно, в странах Балтии.

Поэтому, по словам Кубилюса, мы должны до конца бороться за победу демократии на Украине. Что эти миллионы евро, которые мы подарили Киеву? Мелочь. (Кстати, недавно даже президент Даля Грибаускайте громко задавалась вопросом, используются ли наши миллионы целенаправленно.) Нужны миллиарды! Нужны в другом масштабе, в таком, какой был при реализации плана Маршалла.

Стоп. Давайте еще раз взглянем на факты. Каков размер поддержки от западных стран и институтов, выделенной Украине за эти четыре года? Около семи миллиардов евро. Это солидная сумма.

Сколько Киев смог освоить? Только 1,6 миллиарда. Это данные самого Кубилюса. Что же случилось с остальной – большей – частью суммы? Ничего, эти деньги просто покоятся в банках, потому что украинский правительственный аппарат, по мнению европейцев, имеет "слабый административный потенциал".

В переводе с чиновнической лексики – этот аппарат не в состоянии подготовить проекты по реализации денег, не умеет работать, словом, неспособен правильно управлять государством. Или не хочет и ищет повод слить часть этой суммы себе. Но у Кубилюса своеобразная логика. Да, говорит он, чем слабее украинцы, тем больше они нуждаются в помощи, ведь если они потерпят неудачу, нам всем придет конец.

Последнее слово Кубилюса звучит следующим образом: Запад должен выделять Украине по пять миллиардов евро в год в течение десяти лет, и эти деньги будут вложены в реальный экономический сектор Украины, чтобы экономика страны росла на шесть процентов в год. Точка.

Кубилюс – политик до мозга костей, поэтому мы должны тщательно оценивать его мотивы. А что говорят наши эксперты?

Неожиданно смело в наши дни в интернете высказался Симас Челутка, молодой директор Программы европейской безопасности Вильнюсского института политического анализа.

По его словам, реформы Украины губит коррупция, которая свойственна нынешнему режиму в той же степени, что и существовавшему до Майдана.

Это сильное высказывание на фоне других политиков страны, которые часто напоминают больше идеологов, чем политологов, потому что они обычно пропагандируют идею поддержки Украины любой ценой, отворачиваясь от темной стороны дела. Челутка же прямо обвиняет Петра Порошенко в том, что он "любыми возможными способами сопротивляется значительным переменам в стране". Саботирует их, потому что сам является нечестным, как и немалая часть "новой старой" элиты.

Грибаускайте все еще находится между позициями Кубилюса и Челутки, критикуя проявления застоя в Киеве, но в то же время агитируя за членство Украины в ЕС. Литовская элита оказалась в неблагоприятном положении. Ее протеже, в данном случае украинскому правительству, все еще присущи многие черты старой власти. Оно закрытое, непрозрачное, покровительствует своим кадрам, более того, националистичное, иногда даже радикально националистичное. (Например, зреет ожесточенный спор с Польшей из-за ставшего законным на Украине прославления радикального националиста Степана Бандеры.)

Но у этой власти есть алиби, она, видите ли, проевропейская и антипутинская. Челутка, и, думаю, не он единственный в Литве, начинает понимать, что, злоупотребляя этим алиби, Киев долго водил за нос многих в Европе, долго оправдывал свою медлительность, отсутствие антикоррупционных реформ. Поэтому план Маршалла для Украины застыл в воздухе.

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Как известно, из всех кредитов самым ценным является кредит доверия. По прошествии четырех лет после Майдана власть Порошенко растратила большую часть этого кредита.

Будет неудивительно, если при приближении президентских выборов в следующем году элиты ЕС и Литвы уже станут озираться в поисках другого, более надежного человека, чем Порошенко.

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