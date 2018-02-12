Мюнхенская конференция по безопасности: чего ждать?

MSC/Zwez

Тило Грэзер — Sputnuk, для РИА Новости Украина

Если российские войска вдруг атакуют восточный фланг НАТО, то у альянса не будет ни одного шанса противостоять русским. По крайней мере, так утверждали недавно немецкие СМИ и глава Международной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене Вольфганг Ишингер. Впрочем, на наш запрос он ответил, что имел ввиду нечто иное, и раскритиковал "новую гонку вооружений" — умолчав, однако, о роли Запада в ней.

Отношения с Россией и так называемая "российская угроза" будут ключевыми темами очередной, 54-й по счету Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 16 по 18 февраля. Россию на ней, как и в прошлые годы, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

В ходе пресс-конференции в четверг Ишингер, в частности, сравнил соотношение сил российских войск на западе страны и войск НАТО вблизи российских границ. При этом он ссылался на доклад Munich Security Report 2018 (MSC-Report 2018), подготовленный американским аналитическим центром Rand Corporation.

Этот доклад в тот же день был опубликован в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) под заглавием "В драматичном меньшинстве". В качестве ключевого момента упомянута "возможная спонтанная российская операция на территории западного военного района". Журналисты FAZ утверждают, что располагающиеся с 2014 года в Польша и странах Прибалтики батальоны НАТО, а также расквартированная в Польше американская войсковая бригада общей численностью 32 тысячи человек были бы недостаточны для противостояния 78 тысячам российских военных, дислоцированных на противоположной стороне границы. То же самое касается единиц оружия, за исключением боевых самолетов.

По словам Ишингера, эти цифры "заставляют задуматься". От ответа на вопрос Sputnik, насколько реалистичным он считает российскую атаку на восточный фланг НАТО, руководитель Мюнхенской конференции уклонился, сказав лишь, что "дело не в том, что кто-то рано утром начнет наступление", а цифры "вызывают озабоченность": "Имеет место дисбаланс, которые не может предотвратить возникновение нестабильности, а в случае конфликта нестабильность стала бы расти", пояснил бывший дипломат и добавил, что по этой причине требуется дополнительный контроль над вооружениями.

Наращивание сил НАТО у западных границ России объясняется страхом стран Балтии перед Москвой после так называемой "аннексии" Крыма со стороны России в 2014 году. Ишингер видит причину военного дисбаланса в том, что "Европа на протяжении многих лет активно сокращала вооружения, а Россия их наращивала".

Это упрек в адрес Москвы иллюстрирует графика из MSC Report: согласно документу, российские расходы на вооружения с 2007 года выросли на 200%, тогда как аналогичные расходы Германии, Франции, США, Великобритании и Италии остались примерно на старом уровне. С помощью этой статистической уловки ситуация представлена таким образом, что Россия вооружается активнее, чем западные страны. При этом, однако, умалчивается, что российские расходы в 2016 году составили 69,2 миллиарда долларов – лишь около 10% аналогичных расходов США (611 миллиардов долларов).

Кроме того, Ишингер также не упомянул, почему Россия после многолетнего перерыва взялась за модернизацию своей военной техники, а также что российский президент Владимир Путин около года назад объявил, что Москва существенно сократит военные расходы.

Зато бывший посол Германии в США упрекнул Россию, а заодно и Китай в неуважительном отношении к международному праву. Это, по его словам, одна из причин, почему в мире больше нет порядка, "который уважали бы все".

Заодно Ишингер "забыл" о вторжении США в Ирак в 2003 году, а также об относительно недавних прецедентах нарушения международно-правовых норм со стороны Запада в Косово и в Ливии в 2011 году. Вместо этого он возложил ответственность за все более интенсивную гонку вооружений на Китай.

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Запад не воспринял всерьез предупреждение, прозвучавшее из уст Путина на Мюнхенской конференции 2007 года, а также инициативу тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева по превращению Парижской хартии в новый евроатлантический Договор о безопасности, озвученную в июне 2008 года, сказал в тот же день на мероприятии в преддверии Мюнхенской конференции в Берлине бывший журналист WDR Томас Нельс.

Он спросил у Ишингера, не считает ли тот, что ситуация с безопасностью в Европе была бы лучше, если бы политические круги и СМИ не проигнорировали вышеупомянутые сигналы со стороны Москвы. Руководитель конференции ответил, что этот вопрос – чисто гипотетический и касается прошлого, но признал: "Весь Запад в целом 10-12 лет назад недостаточно серьезно отнесся к растущему недовольству Москвы". А еще Ишингер добавил: "Мы действительно находились бы в другой ситуации, если бы тогда более активно работали над подготовкой переговоров". По его словам, он в 2017 году безуспешно путался пригласить Путина в Мюнхен для подведения определенных итогов.

На мероприятии после пресс-конференции в Берлине речь зашла, в первую очередь, о том, какую роль играет ЕС на мировой арене, и к чему приведет возможное заключение договора о создании нового коалиционного правительства в Германии. Об этом в ходе Мюнхенской конференции тоже будут говорить, равно как и о роли Китая и США, о ядерном разоружении и опасностях для международной безопасности, связанных, например, с миграцией.

По словам Ишингера, среди более чем 500 участников 54-й конференции в Мюнхен приедут не менее 21 главы государств и правительств. В частности, эмир Катара, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху и президент Украины Петр Порошенко. Кроме того, в конференции примут участие Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. В числе глав МИД Ишингер упомянул Сергея Лаврова (Россия), а также его коллег из Германии, Франции, Украины и многих других стран. Еще в Мюнхене ожидают министра обороны США Джеймса Мэттиса, советника президента по безопасности Герберта Макмастера, а также представителей обеих палат Конгресса США. Приедут в Мюнхен и российские политики и дипломаты.

Кроме того, Ишингер пригласил на конференцию многочисленных представителей деловых кругов и неправительственных организаций, в частности, "Врачей без границ", Международного Красного Креста, Humans Rights Watch и Amnesty International. Такой широкий круг участников должен способствовать тому, чтобы в дебаты о глобальной безопасности были привнесены критические голоса.