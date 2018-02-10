ТОР-новости мира. Олимпиада-2018, домашнее насилие в Белом доме

РИА Новости Украина

Меморандум демократов остался засекреченным

В центре внимания зарубежной прессы события в Вашингтоне, где президент США Дональд Трамп решил не опубликовать ответный меморандум демократической партии о так называемом "российском расследовании" несмотря на обещания "вскоре" обнародовать документ. Записка "содержит многочисленные секретные и очень чувствительные страницы", цитирует газета New York Times письмо адвоката Трампа Дональда МакГана главе комитета по разведке палаты представителей.

Меморандум демократов стал ответом на документ республиканцев, в котором критиковались действия ФБР и министерства юстиции во время проведения расследования "российского вмешательства". Как пишет издание, в отчете демократов указывается на ошибки и ложное толкование фактов, в частности, что ФБР с самого начала предупреждали американский суд о возможной предвзятости используемого в расследовании "досье на Трампа". Ситуация может "привести к шатдауну в Конгрессе", — предупреждает газета.

Другое американское издание Wall Street Journal пишет, что пока неясно, будут ли демократы переписывать меморандум, чтобы получить поддержку Белого Дома.

"Демократы могут попытаться принудить к голосованию в конгрессе, которое могло бы отменить возражения Трампа, однако такой законодательный маневр никогда использовался. Демократической партии, как партии меньшинства, понадобилась бы поддержка республиканцев для такой попытки", — подчеркивает газета. Некоторые из демократов выразили готовность рассмотреть возможность сократить документ, другие – обвинили президента США в двойных стандартах, пишет британская Guardian. "Миллионы американцев задают один простой вопрос – что он скрывает?" — цитирует издание заявление сенатора Чака Шумера.

Церемония открытия Олимпиады

Международные СМИ (USA Today, Guardian, Time, Los Angeles Times, Washington Post, New York Times) пишут о церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. В пятницу вечером на главном стадионе южнокорейского города прошла церемония открытия Игр. Зрители восторженно приветствовали российских спортсменов под олимпийским флагом, бурной овацией — единую команду Кореи. Главной темой церемонии открытия заранее объявили тему мира. В соревнованиях, которые продлятся до 25 февраля, примут участие спортсмены из 92 стран.

Решением МОК от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR) и под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК. СМИ отметили несколько моментов, произошедших во время церемонии открытия Олимпиады. Например, Time поразила команда Бермудских островов, члены которой вышли в шортах. "Морозная погода не остановила делегацию Бермудских островов от того, чтобы пройти в ярких красных шортах", пишет издание. USA Today сокрушается по поводу того, что "световое шоу дронов было отменено из-за логистических трудностей". Однако издание пишет, что церемония открытия была "яркой в своей простоте". Газета Guardian отметила поведение вице-президента США Майка Пенса на посвященном открытию Олимпиады в Пхёнчхане приеме. Как пишет газета, Пенс "пропустил обед, стремясь показать пренебрежение представителям КНДР". Как говорится в сообщении Белого дома, Пенс с супругой не показывали явного неуважения к северокорейской делегации на Олимпиаде в Пхенчхане, как это преподносят некоторые южнокорейские СМИ, опоздание Пенсов на VIP-трибуну в пятницу было связано с объективными причинами, а не со стремлением показать пренебрежение КНДР.

Сотрудники Белого дома и домашнее насилие

Мировые СМИ (Washington Post, USA Today, Guardian, New York Times) пишут о том, что уже второй сотрудник Белого дома покинул пост на фоне обвинений в домашнем насилии. Сначала свой пост покинул глава секретариата Белого дома Роб Портер – его в физическом насилии и психологическом давлении обвинили две бывшие супруги и подруга. В пятницу стало известно, что после того, как бывшая жена обвинила его в домашнем насилии, уволился спичрайтер Белого дома Дэвид Соренсон. Он был женат на Джессике Корбетт два с половиной года. Она утверждает, что сообщила ФБР о поведении экс-супруга прошлой осенью.

Как пишет Washington Post, Соренсон отрицает обвинения. Американские СМИ подчеркивают тот факт, что это уже второе увольнение в Белом доме на этой неделе на фоне обвинений в домашнем насилии.

Загадочная сделка

В зарубежной прессе обсуждается новое расследование газеты New York Times о попытке американских спецслужб вернуть украденное хакерами кибероружие через россиянина, имя которого не уточняется, однако, согласно газете, имевшего связи с российской разведкой и хакерскими структурами.

Согласно изданию, собеседник агентов разведки за 10 миллионов долларов предложил вернуть украденные программы, но в ходе переговоров он снизил цену до 1 миллиона. Газета публикует и детали переговоров агентов с россиянином — разведчики проводили встречи с неизвестным в провинции Германии, а информацию передавали через пятизвездочные отели Берлина. Как утверждается, агенты десятки раз передавали закодированные сообщения через официальный аккаунт Агентства национальной безопасности (АНБ) в Twitter. Разведчики сделали первый платеж в 100 тысяч долларов в сентябре, деньги наличными доставили в отель в Берлине упакованными в чемодан. Однако вместо обещанного кибероружия, россиянин передал спецслужбам компромат на президента США Дональда Трампа, после чего разведчики отказались от сделки, беспокоясь за возможные последствия такой покупки.

Как отмечается, отчаянно мечтающие вернуть программы для взлома сетей американское спецслужбы, тем не менее, опасались, что их используют российские разведывательные структуры. Кроме того, предоставленная россиянином информация скорее походила на "таблоидные сплетни, чем на данные разведки", ссылается на источники издание.