AgoraVox: дерусификация и этническая чистка в Украине

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Накануне своей третьей годовщины, Минские соглашения, вопреки западной пропаганде, остаются для Москвы единственным способом покончить с гражданской войной в Украине. Отказ от Минских соглашений станет точкой невозврата, поскольку, по словам Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента РФ — Ред.), в нынешних условиях нет никакой гарантии, что между заинтересованными сторонами может быть подписано другое соглашение", — пишет Куртуа Лоран в статье для AgoraVox.

По словам Пескова: "Пока что ни страны-гаранты, ни участники конфликта в Донбассе не объявляли Минские соглашения нежизнеспособными". К тому же он говорит, что в нынешней ситуации такие предположения означали бы "полный крах".

"С 2015 года Москва является единственным реальным гарантом Минских соглашений. Действительно, если бы Киев провел военную реинтеграцию сепаратистских регионов, Франция и Германия смогли бы только бессильно протестовать. Только у Москвы есть "принудительные средства", чтобы заставить Киев уважать территориальную целостность отколовшихся регионов Украины. Несмотря на то, что пропагандистская машина распространяет информацию о наступательных действиях, которых никогда не было, общая эскалация конфликта остается маловероятной. Не стоит забывать, что отделение Донбасса на руку Киеву и его западным союзникам", — продолжает автор статьи.

"Тем не менее, весна 2018 года может стать периодом украинских провокаций, направленных на срыв президентских выборов в России и дискредитацию Путина. У последнего действительно практически не остается поля для маневра. Если он не вмешается, его сочтут слабым, а если вмешается — разжигателем войны", — пишет Куртуа Лоран.

"Широко представленные западной прессой как бесполезные и заморозившие украинский конфликт, Минские соглашения временно приостановили этнический распад Украины. В истории существует показательный пример этнической чистки. Речь идет о немецких евреях во времена Третьего Рейха. Для нацистов Германия должна была быть свободной от евреев. Это "освобождение" началось в 1935 году с Нюрнбергских законов и закончилось 20 января 1942 года на Ванзейской конференции. С этого момента рейх должен был быть "очищен" от евреев согласно "окончательному решению еврейского вопроса", — говорится в статье.

"До 1942 года нацисты только старались спровоцировать (принудительными законами, угрозами, погромами) или стимулировать (путем продвижения сионизма) иммиграцию евреев. Такое политическое решение еврейской проблемы стало "успехом", из 523 000 евреев, проживающих в Германии в 1933 году, 360 000 человек иммигрировали в 1941 году. Этот пример первого этапа "решения еврейской проблемы" демонстрирует, что этническая чистка не обязательно является результатом геноцида, но и плодом политики", — пишет Куртуа Лоран.

"Что мы наблюдаем в Украине с 2014 года? К сожалению все это напоминает события упомянутые выше. Перед тем как приступить к написанию этой статьи я точно понимал, что не буду давать краткий и упрощенный пересказ того, что пишут псевдоСМИ, которые квалифицируют нынешнюю политику Киева как неонацистскую. И все потому, что именно украино-галицкие националисты являются предвестниками нацистских расовых теорий", — продолжает автор публикации.

"Еще в 1900 году во Львове появилась "Независимая Украина" (Самостийная Украина) Николая Михновского. Он развивает теорию, основанную на социальном Дарвинизме (расовую борьбу с москалями, ляхами и евреями) и на классовой борьбе марксистов. В 1903 году он написал Десять заповедей для своей Украинской народной партии (УНП):

1. Одна, единая, неделимая, от Карпат до Кавказа самостоятельная, свободная, демократическая Украина — республика рабочих людей.

2. Все люди — твои братья, но москали, ляхи, угры, румыны и жиды — это враги нашего народа, пока они властвуют над нами и эксплуатируют нас.

3. Украина для украинцев! Выгони отовсюду из Украины чужаков-угнетателей.

4. Всюду и всегда употребляй украинский язык. Пусть ни жена твоя, ни дети твои не поганят твой дом языком чужаков-угнетателей.

5. Чти деятелей родного края, ненавидь врагов его, презирай оборотней-отступников — и хорошо будет целому твоему народу и тебе.

6. Не убивай Украину своим безразличием ко всенародным интересам.

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7. Не стань ренегатом-отступником.

8.Не воруй у собственного народа, работая на врагов Украины.

9. Помогай своему земляку прежде всего, держись вместе.

10. Не бери себе жены из чужаков, твои дети будут тебе врагами, не дружи с врагами нашего народа, ты добавляешь им силы и отваги, не создавай союзы с угнетателями нашими, потому что предателем будешь", — напомнил Куртуа Лоран.

"Таким образом, в 1903 году, когда Адольф Гитлер еще был школьником, доктрина украино-галицких националистов уже существовала. Поэтому совершенно контрпродуктивно называть киевскую хунту неонацистской, по двум причинам. Во-первых, потому что это неверно: украино-галицкий национализм с момента своего появления преступен и призывает к геноциду. Во-вторых — это его оправдывает, перекладывая вину на нацистскую Германию, чье безумие запачкало бы его доктрину", — продолжаетавтор статьи.

"Третья заповедь УНП применяется в Украине с 22 февраля 2014 года. Как и в нацистской Германии, где были принят закон против еврейского населения (закон Нюрнберга), Киевская хунта лишила русский язык статуса регионального языка 23 февраля 2012 года. 28 февраля, закон об отмене региональных языков отменяется. Тем не менее, это была всего лишь уловка для успокоения Запада, поскольку с тех пор законы, ограничивающие использование русского и других региональных языков, идут один за другим: ограничение русского языка на телевидение, запрет на российские сериалы и фильмы в 2013 году, запрет на русскую литературу", — пишет Куртуа Лоран.

"Таким образом, четвертая заповедь полностью соблюдена. После закона о языке волна протестов прокатилась в нескольких крупных городах на востоке страны. Эти демонстрации стали предпосылкой украинской гражданской войны, которая стала краеугольным камнем политики дерусификации Украины", — говорится в статье.

"Первым последствием гражданской войны стал массовый исход русскоязычных украинцев в Россию. В начале 2017 года их число составило 2 313 300 человек, из которых 1 038 000 — жители (самопровозглашенных — ред.) ЛНР И ДНР. Только 170 000 украинцев, в основном уроженцы Крыма, получили российское гражданство", — продолжает автор публикации.

"До начала конфликта этнические русские составляли 17,3% населения. Эта цифра составляла 22% на момент независимости страны. Что мы имеем на сегодняшний день? В марте 2014 года в Крыму насчитывалось 1 764 000 этнических русских. К ним нужно добавить миллион беженцев из ЛНР и ДНР. В общей сложности получается не менее 2,8 миллиона без учета беженцев из других регионов Украины", — подсчитал Куртуа Лоран.

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"На сегодняшний день этнические русские в Украине составляют лишь 12% населения. Если (непризнанные — Ред.) Луганская и Донецкая республики станут независимыми, эта цифра упадет примерно до 6%. 2/3 русских покинули Украину. Эта цифра вполне сопоставима с результатом, полученным в результате "политического решения еврейской проблемы", — говорится в статье.

"Почему для украино-галицких националистов и их союзников по НАТО так важно дерусифицировать Украину? Потому что в Украине существует непреодолимое препятствие для порабощения страны Западом: демократия. Первая "оранжевая революция" — результат союза галицких бандеровцев и США — провалилась. Потребовалось всего пятнадцать месяцев, чтобы Янукович вернулся на пост премьер-министра. Получается, что Запад не может поддерживать любую галицкую хунту в Киеве до тех пор, пока в стране существует хоть малейший риск демократии", — пишет автор публикации.

"Если невозможно помешать выборам путем установления диктатуры, то вполне возможно лишить их избирателей. Это главная цель гражданской войны в Украине. Первым последствием Майдана стало присоединение Крыма (-1,8 миллиона этнических русских), вторым — отделение востока страны (-3,5 миллиона), в результате чего поток беженцев в Россию (-1,3 млн.)", — отметил Куртуа Лоран.

"Без реализации Минских соглашений украинская демократия окажется навсегда похороненной. А Украина превратится в страну, какой ее задумывали в Австро-Венгрии в конце 19-го века и созданной США и их галицкими союзниками", — полагает автор статьи.

"Нейтрализация "пророссийского" украинского электората жизненно неоходима для Киевской хунты и ее западных союзников. Понимание этого момента является единственным объяснением наличия представителей прозападной "пятой колонны" в Донецке. Это также позволяет понять, почему активисты-сепаратисты являются выходцами "Открытого общества" (Open Society), а центральной фигурой сепаратистов становится бывший создатель и лидеров украинской проевропейской партии. Эту пятую колонну, образованную из "летающих рыбок", очень сложно взять с поличным, поскольку она выполняет миссию "более роялистскую, чем сам король", — говорится в публикации.

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"Невыполнение Минских соглашений, несомненно, означало бы окончательный выход Украины из сферы влияния Москвы. Отделение Донбасса позволяет Киеву "нейтрализовать" большинство "пророссийского" электората страны, поэтому вполне вероятно, что нынешняя блокировка Минских соглашений продолжится до президентских выборов в Украине 31 марта 2019 года", — полагает Куртуа Лоран.