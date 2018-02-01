Forbes: кому на руку война в Украине?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

У вашингтонских аналитиков, специализирующихся на отношениях России и Украины, выдался тяжелый месяц — США собираются ввести новый пакет санкций. "Эксперты по России предлагают Министерству финансов США списки людей, против которых можно ввести санкции, и зачастую в эти списки попадают люди, связанные с Владимиром Путиным или их близкие родственники. Эта тема горячо обсуждается в Вашингтоне и Москве с ноября прошлого года", — пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Между тем рынок полагает, что Министерство финансов США не станет вводить санкции против российских ценных бумаг. В январе российские биржевые бумаги выросли почти на 12%, обогнав бумаги других развивающихся рынков.

"Введение санкций против российских бондов навредит скорее американским инвесторам, чем россиянам", — считает Горки Уркета, фондовый менеджер в Neuberger Berman в Атланте — вред окажется еще более значительным, если санкции против российских бондов будут иметь обратную силу.

"Тем не менее, с учетом введения нового пакета санкций в понедельник, что можно предпринять на разрушенном войной востоке Украины, чтобы положить конец этой сложной ситуации? Как только война закончится, Россия снова станет чрезвычайно привлекательной для инвесторов. Как и Украина. Но до тех пор тяжелый туман кровавого конфликта будет нависать над Россией. Что еще важнее, этот конфликт, пока бои не прекратятся, будет лежать невыносимо тяжелым бременем на Украине, которая до сих пор не может оправиться от потери Крыма…, от гибели нескольких тысяч человек, от рецессии, от финансовой зависимости от МВФ и от продолжающегося сепаратистского движения на Донбассе, которое стало причиной введения санкций против российских энергетических компаний и банков", — продолжает колумнист Forbes.

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"Это разграничение между Донецком и Луганском является искусственным", — говорит Андреас Умланд, старший научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве. Донецк и Луганск — это две важнейшие области Донбасса, который является промышленным центром Украины. "Вся эта история о "российской весне" и народном восстании — чушь. Разумеется, они сыграли на недовольстве и тяжелом положении местного населения. Примерно треть населения этих двух областей решительно поддерживают Россию и аннексию. Но таких людей только треть. В Крыму их была половина. Фактически это опосредованная война между Россией и Украиной", — говорит Умланд.

"Россия рассчитывала на то, что Украина рухнет. И Украина уже близка к этому. Территориальный спор отпугивает инвесторов. С точки зрения критиков России, если восточноевропейская, славянская, православная страна выбирает иную модель будущего и добивается успеха, это создает массу проблем внутри властных структур Кремля", — пишет Кеннет Рапоза.

"С точки зрения российских чиновников, причиной всему стала поддерживаемая Западом инициатива по сближению Украины с Европой. По словам президента Украины Петра Порошенко, цель заключается в том, чтобы сделать Украину полноценным членом НАТО. Но этого не произойдет до тех пор, пока не будут урегулированы все территориальные споры", — говорится в статье.

"Вероятность того, что эта война закончится в случае смены режима в России, составляет 10%", — полагает Павел Каныгин, репортер "Новой газеты", который в течение двух лет освещал боевые действия на востоке Украины. Вероятнее всего в марте Путина переизберут на новый срок — его популярность превышает 70%, напомнил автор публикации.

Черные списки и санкции

"История антироссийских санкций началась с введения санкций против конкретных людей в связи с аннексией Крыма в 2014 году. Этот список уже дважды расширялся, и в него попали в основном российские бизнесмены и политические деятели, а также некоторые украинцы. Сегодня закон о санкциях, который президент Дональд Трамп неохотно подписал летом прошлого года, уже подразумевает введение санкций за "вмешательство в выборы" и за поддержку Москвой сирийского президента Башара аль-Асада", — продолжает колумнист Forbes.

"Украина остается источником жизненных сил санкционного режима, и, если Россия хочет добиться их снятия, она должна будет пойти на некоторые уступки в Донецке и Луганске. В этом районе царит хаос. Из-за него ссорятся богатые бизнесмены, а также Киев с Кремлем. Те, кто хочет добиться снятия санкций, чтобы получить доступ к своим деньгам в США, или чтобы восстановить бизнес в Донбассе, винят тех, кто в финансовом или политическом смысле заинтересован в продолжении конфликта", — продолжает Кеннет Рапоза.

"Вашингтон обвиняет российское правительство в том, что оно оказывает поддержку сепаратистскому движению. Путин признал, что Россия действительно поддерживает их, но что вся финансовая помощь поступает от так называемых "патриотов", некоторые из которых — русские или этнические русские, живущие в Украине. Эти "патриоты" — зачастую русские ультранационалисты — представляют собой настоящую проблему для реализации минских договоренностей. В Минском соглашении, подписанном в столице Белоруссии в 2015 году, содержится план урегулирования этого конфликта", — говорится в статье.

"Если Запад предложит российским олигархам полную свободу и экономические привилегии в обмен на их отказ поддерживать политику Кремля, им будет сложно устоять", — говорит Каныгин.

Санкции против заинтересованных лиц: это обман

"Вашингтон утверждает, что санкции позволили перекрыть финансирование частных отрядов. Война не прекратилась. Но ее интенсивность тоже не выросла", — пишет автор статьи.

"Если бы российское правительство не финансировало этих людей или не заставляло бы их при помощи различных манипуляций выполнять его волю, независимые республики Донбасса не протянули бы и недели", — считает Умланд. Если финансирование прекратится, по мнению Умланда, эти области вернутся под контроль Киева.

"Если представить себе VIP-секцию тех, кто управляет политикой востока Украины, то, по мнению экспертов, она будет выглядеть следующим образом: Путин сидит в первом ряду партера в окружении своих ближайших соратников, многие из которых уже попали в санкционный список Министерства финансов США. Во втором ряду сидят все советники, такие, как Константин Затулин. Затулина выдворяли из Украины как минимум дважды. Он является первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ — комитета, который отвечает за отношения с бывшими советскими республиками и с русскоязычным населением в этих странах", — пишет Кеннет Рапоза.

"В третьем ряду сидят "военные спекулянты": предприимчивые миллионеры — такие, как Константин Малофеев, ставший представителем путинского "патриотического класса", а также антизападные интеллектуалы — такие, как Александр Дугин и уроженец Москвы Александр Бородай, ставший первым самопровозглашенным премьер-министром Донецкой республики. Позже Бородая сменил Александр Захарченко — местный житель, которому удалось придать убедительности заявлениям Москвы о том, что восстание против новых украинских властей началось снизу. Он командовал отрядом ополченцев, и считалось, что он получал денежные средства и приказы от Бородая, который называет себя "профессиональным консультантом", — продолжает колумнист Forbes.

"Хотя ни один аналитический центр, занимающийся составлением списков для Министерства финансов США, не захотел дать официальное интервью под запись, все они придерживаются мнения, что, если начать наказывать за спонсирование войны, это лишит сепаратистов финансовой поддержки и послужит сдерживающим фактором для многих авантюристов, желающих заработать легкие деньги на хаосе в Донбассе", — продолжает автор статьи.

"Одним из главных мотивов представителей высших эшелонов командования, сражающихся в Украине, является стремление обеспечить себе защиту от уголовного преследования в России. Именно здесь предложение об освобождении от преследования может оказаться весьма привлекательным. В настоящий момент некоторые из этих людей находятся на свободе именно благодаря тому, что они выполняют приказы Кремля. Подозреваемый или осужденный за совершение уголовного преступления покупает себе защиту от преследования, принимая участие в проекте "Новороссия" в качестве командира или спонсора", — пишет Кеннет Рапоза.

"Новые лидеры этих республик часто финансируют свою деятельность, незаконно провозя уголь в Евросоюз под видом угля из России. Действующие санкции делают это противозаконным", — продолжает колумнист Forbes.

"За Малофеевым закрепилась репутация рьяного сторонника проекта "Новороссия", однако в первую очередь он — богатый бизнесмен", — говорит Дмитрий Филимонов, украинский активист, который занимался организацией процесса обмена военнопленными в Донецке и Луганске на протяжении трех лет, начиная с 2014 года.

"Всем известно, что Бородай, к примеру, работал на Малофеева. Малофеев решительно поддерживает "патриотическую" интерпретацию и, очевидно, считает, что как государство Украина не имеет права на существование. Он стал одним из главных бенефициаров этой войны", — считает Филимонов.

"Аналитические центры Вашингтона выдвигают еще одного претендента на включение в санкционный список. Это Руслан Ростовцев, которому Министерство иностранных дел Донецкой республики недавно вручило награду за "действия, улучшающие ее имидж за границей". Ростовцев — российский угольный магнат, который занялся реэкспортом угля из Донбасса", — говорится в публикции.

"Как пишет российская и украинская пресса, Ростовцев — типичный предприниматель родом из Советского Союза. Он прежде работал в правительствах Москвы и Сочи, а затем стал миллионером. Он работал во многих сферах, от строительства до продажи сырья. По слухам, он был председателем угольной холдинговой компании под названием "УК Талдинская" и получал прибыль от швейцарской компании Kaproben Handels, которая, по слухам, связана с контрабандой угля из Донбасса. Его считают одним из ключевых спонсоров Донецкой народной республики", — пишет Кеннет Рапоза.

"По утверждению нескольких источников в Украине, Ростовцев помогает выплачивать пенсии шахтерам и финансирует многочисленные социальные программы теперь, когда Киев лишил эту область поддержки. Его инвестиции в Европе — на Кипре и в Швейцарии — используются в качестве средства для представления Донецкой республики в Европе", — продолжает колумнист Forbes.

"Как и многие другие, кто работает над тем, чтобы искупить свои прошлые преступления, Ростовцев является фигурантом нескольких уголовных дел, заведенных против него в России. Считается, что активное участие в бизнесе Донецкой республики позволяет российским бизнесменам избежать проблем с законом в России, в том числе, уголовного преследования", — отмечает автор статьи.

"Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе была объективным наблюдателем, следившим за событиями на Донбассе в течение последних четырех лет. Но на вопросы о людях, которых, по мнению экспертов вашингтонских аналитических центров, необходимо включить в список, представители этой организации предпочитают не отвечать. Многие предпочитают хранить молчание, что мешает разобраться в запутанной истории российско-украинских отношений. Некоторые сражаются за Россию. Некоторые — за Украину. Кто-то работает на обе стороны сразу", — говорится в публикации.

"Очевидно одно: Россия и Украина ничем не отличаются от Запада, поскольку богатые бизнесмены, одержимые идеями политического характера, историей или религией, выполняют прихоти Государства — часто самостоятельно, а иногда вступая в сговор с правительствами. Подавляющее большинство из них заработали свои состояния в сфере финансов. Некоторые из них — в тяжелой промышленности или сфере сырья", — напомнил Кеннет Рапоза.

"Малофеев начал свою карьеру в качестве юриста "Ренессанс Капитала", позже он стал инвестиционным банкиром "МДМ-Банка" в Новосибирске. В 2005 году вместе со своими партнерами он основал инвестиционный фонд Marshall Capital Partners, зарегистрированный на Британских Виргинских островах. За это время он стал фигурантом нескольких скандалов вокруг незаконных захватов, а в последний раз его офисы подвергались рейдам в 2015 году", — продолжате колумнист Forbes.

"В конце 2012 и начале 2013 годов сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме Малофеева в связи с уголовным расследованием, инициированным Банком ВТБ. Говорят, что Малофеев присвоил 225 миллионов долларов. Это дело рассматривалось в Лондоне, но безуспешно. Малофеев и Marshall Capital были признаны невиновными", — говорится в статье.

"Как сообщает российская пресса, ВТБ снова начал взаимодействовать с фондом Малофеева в 2015 году, оказывая помощь в его делах в Донбассе. Фонд Малофеева всегда упоминается как один из главных спонсоров и помощников двух сепаратистских республик Донбасса, в связи с чем против Малофеева были введены санкции", — отмечает автор публикации.

"17 июня 2014 года Зураб Чавчавадзе, генеральный директор Благотворительного фонда Святителя Василия Великого, и Александр Бородай договорились "организовать совместный сбор гуманитарной помощи в Российской Федерации", чтобы раздать ее жителям востока Украины. Гуманитарный батальон, названный "Новороссия", по слухам был профинансирован Малофеевым", — пишет Кеннет Рапоза.

В своем интервью Financial Times, Малофеев заявил, что мотивом для его работы в Донбассе стали его православные ценности и убеждения. Он заявил, что он не финансирует отряды ополчения, а всего лишь помогает тем, чьи жизни разрушила война. Все российские и украинские бизнесмены, попавшие в санкционный список, говорят одно и то же, пишет автор статьи.

"Некоторые украинцы считают, что в санкционный список необходимо внести имя медиа-магната из Донбасса Александра Тимофеева. По их мнению, Тимофеев разбогател уже после начала войны, незаконно захватывая различные деловые предприятия силовыми методами, к примеру, путем блокирования доступа владельцев к их активам. Считается, что он является одним из 20 богатейших лидеров сепаратистов. В 2015 году украинские власти подсчитали, что его состояние достигает 17 миллионов долларов", — напомнил колумнист Forbes.

"До начала войны 46-летний Тимофеев основал компанию DonSatTV, провайдера интернет-услуг и кабельного телевидения, которая до сих пор работает на Донбассе. Местные бизнесмены обвиняют его в организации незаконных перевозок топлива и смазочных материалов из России в Украину", — говорится в статье.

"Согласно сообщениям местной прессы, он занимался организацией незаконных перевозок угля из Донецка на промышленные предприятия, принадлежащие украинским олигархам. Он "национализировал" и теперь контролирует шахту имени Киселева в городе Торез. По слухам, он также захватил энергетический рынок региона для правительства Донецкой республики, а также частные складские помещения, где хранятся табак, алкоголь и драгоценности", — пишет Кеннет Рапоза.

"Люди так сильно ненавидят этого человека, что дважды ходили слухи о его смерти. У него нет никаких личных связей с российским правительством, но он представляет собой тот тип людей, которые извлекают выгоду из войны и не имеют никаких причин сотрудничать с Киевом ради реализации мирных инициатив. В 2016 году Тимофеева назначили исполняющим обязанности заместителя председателя совета министров ДНР", — напомнил колумнист Forbes.

"Не могу сказать, насколько эти люди близки к Путину и знает ли Путин об их существовании, — отметил Филимонов. — Но рано или поздно их действия повлекут за собой введение санкций или даже судебные иски. Учитывая сложность организации российского правительства и групп, к мнению которых Путин прислушивается, вполне вероятно, что Россия уже запуталась в сетях Донбасса, и местные силы, вышедшие из-под контроля, перестали учитывать ее интересы".

"Теперь Вашингтону предстоит распутать эту паутину коррупции и насилия на Донбассе и принять решение о том, кого еще нужно наказать", — говорится в статье.