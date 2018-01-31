Топ мировых тем: "кремлевский доклад" и ложь об истории Украины

РИА Новости Украина

"Кремлевский доклад" или список Forbes?



Многие мировые СМИ продолжают пристально следить за деталями публикации минфином США "кремлевского доклада", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели (всего более 200 человек). Обсуждая доклад, многие СМИ отметили, что публикация списка, который не предполагает автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем, очень напоминает копию рейтинга журнала Forbes, объединившего самых богатых людей России.

"Список администрации Трампа, опубликованный минфином США на этой неделе и включающий бизнесменов и чиновников, которые могут подвергнуться санкциям в будущем, был получен из журнала Forbes "200 самых богатых людей России 2017 года", - пишет газета Hill. Издание Daily Beast со ссылкой на неназванного представителя минфина сообщило, что "имена и чистая стоимость активов олигархов… были отобраны на основе объективных критериев, полученных из общедоступных источников". Издание Wall Street Journal подчеркивает, что этими источниками стали публикации правительства РФ, а также российская и зарубежная пресса.

"Список был встречен громкими издевками со стороны западного экспертного сообщества, специализирующегося на РФ, а также со стороны самих россиян", - пишет газета Defense News. Издание отмечает, что "список должностных лиц представляется просто списком чиновников из администрации президента, скопированного с англоязычного веб-сайта Кремля, а список из 96 "олигархов" — это точная копия списка миллиардеров Forbes в России".

Как пишет Financial Times, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что "кремлевский доклад" приведет к новым санкциям против России. "В течение последних шести месяцев российские олигархи беспокоились по поводу выхода доклада, который, по их мнению, мог бы отрезать их от западного финансирования или стать дорожной картой для будущих санкций. Но во вторник в Москве произошел коллективных вздох облегчения, когда США опубликовали то, что критика назвали безобидным списком, составленным из общественных источников", - отмечает издание

Первое обращение Трампа к конгрессу

Одним из основных событий дня стало первое обращение президента США Дональда Трампа к конгрессу "О положении страны", в котором он затронул тему борьбы с терроризмом, однако основное внимание все же уделил внутренним вопросам, в частности, восстановлению экономики страны. "Президент Трамп отпраздновал победу в области экономики по вторник ночью во время своего первого выступления с ежегодной речью "О положении страны" в конгрессе, объявив, что его сокращение налогов вызвало пробуждение в Америке, и обратился к демократам с просьбой работать над проблемами иммиграции и инфраструктуры", — пишет газета Washington Times.

Газета New York Times со ссылкой на своего главного репортера в Белом доме пишет о том, что это обращение стало вторым по длительности за последние 50 лет и самым долгим с 1995 года. Оно, по данным СМИ, продолжалось почти полтора часа. "Президент Трамп использовал свое дебютное выступление, чтобы поаплодировать своему первому году на посту, заявив, что он преследовал "праведную миссию" сделать Америку великой снова", — пишет Financial Times.

Газета Wall Street Journal сообщает, что Трамп сказал своим помощникам, что нацелился на оптимистический тон в ходе речи после первого года у власти, сопровождающегося сражениями с демократами и другими противниками. "Президент Трамп использовал свое первое выступление с ежегодной речью "О положении страны", чтобы за раз передать два противоречащих друг другу сообщения — отпраздновать результаты своего первого боевого года и призвать демократов присоединиться к нему, чтобы работать в течение второго", — пишет Washington Post. В то же время многие СМИ обратили внимание на то, что первая леди США Меланья Трамп прибыла в здание конгресса на выступление мужа отдельно от него, тем самым "нарушив давнюю традицию".

Неопределенность в каталонском правительстве

Спикер парламента Каталонии Роже Торрен принял решение отложить заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы женералитета, при этом он не собирается предлагать другие кандидатуры на эту должность. Он заявил, что оспорит предыдущее решение КС, который постановил, что Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте, предварительно запросив разрешение судьи Верховного суда, который ведет его дело. "Несмотря на прямые предупреждения со стороны испанского правительства о том, что оно не позволит Пучдемону вернуться к власти после его побега в Бельгию… Роже Торрен заявил, что введение в должность нового главы является вопросом исключительно регионального парламента", — пишет газета Guardian, назвав позицию спикера "вызывающей". По мнению газеты New York Times, действия Торрена "продлили противостояние с Мадридом, которое может привести к новым выборам".

"Каталонские сепаратисты, которые хотят переизбрать своего беглого экс-главу, потерпели неудачу во вторник, когда спикер парламента отложил запланированное заседание регионального парламента, заявив, что этого не произойдет до тех пор, пока не будет гарантий "невмешательства" испанских властей", — пишет Washington Post. Издание отмечает, что задержка в переизбрании "оставляет будущее правительство процветающего региона в состоянии неопределенности". "Тупиковая ситуация, скорее всего, будет означать очередной раунд выборов в Каталонии, если только три сепаратистские партии в региональном парламенте не смогут договориться о новом лидере", — пишет Financial Times. Как сообщают СМИ, теперь неизвестно, когда снова будет проведено голосование в парламенте.

Увольнения из-за ложной тревоги на Гавайях

Многие СМИ (Washington Post, TIME, USA Today, Hill, Washington Examiner, Hill, Guardian, Mirror и другие) активно обсуждают увольнения, связанные с распространением ложного предупреждения о ракетной атаке на Гавайи. Так, от своих обязанностей был освобожден сотрудник, разославший сигнал о тревоге, также об уходе в отставку сообщил глава управления штата по чрезвычайным происшествиям Верн Мияги.

Помимо этого, во вторник стали известны обстоятельства, при которых была допущена ошибка. По словам уволенного сотрудника, он услышал предупреждение, которое заканчивалось словами: "Это не учения!", и отправил предупреждение. Однако он не слышал начала сообщения, где трижды говорилось: "Учения". "Сотрудник управления по чрезвычайным происшествиям думал, что атака происходила на самом деле из-за ошибки в том, как были начаты учения во время пересменки", - приводит издание TIME заявление Федеральной комиссии по коммуникациям (FCC).

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Как пишет Washington Post, подобная ошибка была уже не первой для этого сотрудника, так как по меньшей мере дважды до этого случая он "перепутал реальные события с учениями". "Опубликованное во вторник расследование показало, что после экстренного сообщения последовал длительный период замешательства, в течение которого власти сразу не поняли, как исправить предупреждение, зная, что это ложь, тем самым оставив общественность в неведении, что реальной чрезвычайной ситуации нет", — пишет газета. "Тревога была объявлена во время сильного напряжения по поводу ядерной программы КНДР, усилив панику среди людей, которые начали искать убежища и своих родных, боясь, что им осталось жить несколько минут", - пишет газета Guardian. По данным газеты USA Today, FCC уже приняла меры, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.

"Опубликованный во вторник шокирующий доклад вызвал вопросы о том, как сотруднику удалось сохранять столь важную работу", — отмечает газета Mirror.

Ложь об истории в Украине

В субботу мы вспоминали жертв Холокоста. Скоро в живых не останется ни одного человека, кто мог бы рассказать об этом геноциде во время Второй мировой войны. Память о многочисленных этнических чистках, массовых убийствах и разорении окажется в сфере ответственности учебников по истории и, как бывало уже много раз, политиков, пишет Адам Цвейман для издания Göteborgs-Poste.

Последний пример — Украина. Страна находится в процессе формирования собственного будущего. И, как это часто бывает в странах, которые выстраивают завтрашний день, появилась необходимость поправить события дня вчерашнего. Когда-то большие части Украины были мультикультурным обществом. В таких городах, как Черновцы и Львов, говорили по-немецки, по-русски, по-чешски, на идише, по-украински, на польском и на румынском языках, как и на множестве других. Сейчас уже не так. Сегодня этнически это почти на 100% украинские города.

Массовую этническую чистку на больших территориях Восточной Европы, начатую нацистской Германией, завершили коммунисты после войны. Миллионы людей были насильно перемещены, и Европа уже никогда не стала такой, как прежде. Мультикультурные страны превратились в монокультурные. И некоторые политические движения обращаются к откровенным фальсификациям истории, лишь бы сохранить единство страны.

Актуальный пример можно найти в статье "Свенска Дагбладет" (Svenska Dagbladet) "В 40-е они убивали евреев, а сегодня их чествуют как героев". Сегодня на Украине превозносят националистские организации вроде ОУН/УПА. Их считают пионерами борьбы свободной Украины за независимость и официальный суверенитет. "Учитывая, что страна находится в состоянии низкоинтенсивной войны с российскими сепаратистами, объединение вокруг подобных организаций снова стало актуальным. Парадокс в том, что статья, чьей главной задачей было показать, как коротка историческая память Украины и как украинцы закрывают глаза на преступления ОУН/УПА, продемонстрировала, насколько легко ретушировать историю, даже если намерения благие", — отмечает издание.

Косово и Крым

Со времен войны в Косове прошло уже почти 20 лет, однако она до сих пор вызывает полемику между великими державами, в частности между Россией и США. Москва регулярно вспоминает о вмешательстве НАТО весной 1999 года в качестве оправдания собственных действий, например в Грузии и Крыму, пишет Анн-Сесиль Робер для издания Le Monde diplomatique.

Раз статус государств является краеугольным камнем мирового порядка, движения за автономию неизменно привлекают к себе особое внимание соседних стран и международных инстанций. В первую очередь это связано с потенциальной смутой, которую они несут в себе (дипломатическая напряженность, вооруженный конфликт). "Референдумы о самоопределении не могут развеять сомнения насчет легитимности раздела, если проводятся после внешних военных вмешательств. Кроме того, не регулируемые международным правом декларации независимости могут быть чреваты самыми серьезными последствиями", — отмечается в материале.

Без согласования и прояснения принципов ход споров будет зависеть от соотношения сил и в той или иной степени субъективных оценок сторон, о чем свидетельствует следующее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: "На вопрос "как же так?" нам отвечали, что в Косово пролилось много крови. По этой логике надо было дождаться, пока и Крым зальют кровью, чтобы США и Брюссель милостиво позволили выжившим крымчанам решать свою судьбу?" В свою очередь Барак Обама, который в бытность сенатором в 2003 году выступал против откровенно нелегитимной американской агрессии в Ираке, заявил, что США "пытались работать в рамках международной системы" (Брюссель, 26 марта 2016 года). Да, но… уже после войны. Постоянные отсылки к вмешательству в Косове подтверждают, что оно разрушило основополагающий элемент международного порядка: веру в переговоры.