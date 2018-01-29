Альтернатива Польше. Украинцы будут лечить, учить и содержать Литву

РИА Новости Украина

В конце 2017 года Литва обновила очередной антирекорд. По данным Департамента статистики, с января по декабрь страну покинули 54,6 тысячи человек. Взят новый максимум. Годом ранее из Литвы сбежали 50,3 тысячи жителей, пишет Андрей Стариков для Sputnik Литва.

Страна пустеет. За постсоветский период численность населения прибалтийской республики просела на миллион человек. По прогнозам Eurostat, в 2030 году в Литве может остаться всего 2,4 миллиона человек, в 2040-м – всего 2 миллиона.

Для молодежи эмиграция стала социальной практикой. Свалить из Литвы на Запад – это норма. Общепринятая модель поведения – как окончить школу или поступить в институт. Результаты исследования литовского Института мониторинга прав человека показали, что 90,4 процента молодых людей уехали бы в более развитую страну, если бы там им предложили работу по специальности.

Страшные цифры. Молодежь не верит в перспективы своей прибалтийской родины. Сокращение трудоспособного населения приводит к изменению возрастной структуры литовского общества. Если в 2016 году одного пенсионера содержали 3,5 работника, то к 2030 году это соотношение сократится до 2,1, а к 2050-му – до 1,6.

Медианный возраст жителей Литвы сегодня составляет 43,4 года. Прибалтийская республика занимает 16-е место в рейтинге стран с самым стареющим населением. Кто будет содержать пенсионеров – вопрос открытый. Количество работающих литовцев тем временем продолжает снижаться.

Согласно исследованию Вильнюсского университета, в ближайшие пять лет часть трудоспособного населения потеряют 95 процентов литовских городов. Висагинас через пять лет лишится 24 процентов трудоспособных жителей, Паневежис – 12,6 процента, Клайпеда – 11,2 процента, Шяуляй – 11,1 процента, Каунас – 10 процентов. Перспективы уменьшения евродотаций после 2020 года обещают обернуться новым всплеском исхода литовцев.

Прогнозы пессимистичны: редкие города в антропопустыне

Такие тенденции, разумеется, не могли не сказаться на рынке труда. Уже сегодня в Литве критически не хватает специалистов. В ноябре 2017 года Департамент статистики сообщил: за год число незанятых рабочих мест в стране увеличилось на 20,9 процента. Компании, работающие в сфере транспорта, охраны, промышленности, не могут найти сотрудников.

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Катастрофический кадровый голод испытывает медицина. Еще несколько лет назад тогдашний зампред парламентского Комитета по здравоохранению Антанас Матулас рассказывал, что 75 процентов резидентов после окончания учебы планируют эмигрировать. Уезжают в Норвегию, Швецию, Германию, Англию. Только один специализированный немецкий журнал каждую неделю публикует список из двух тысяч медицинских вакансий. Глядя на зарплату в Литве, выпускники медвузов стремятся занять вакантные места в западноевропейских странах. А ведь подготовка отдельных специалистов занимает более десяти лет.

Смена поколений врачей остановилась. Стремительно растет средний возраст медперсонала: например, треть детских ревматологов старше 70 лет.

Что делать с растущей нехваткой рабочих рук?

Реэмиграция уехавших не работает. Особенность литовского возвращения в том, что возвратившихся, собственно, и нет. Единицы на общем фоне бегущих. Статистическая погрешность. Нередки случаи, когда реэмигранты уезжают повторно.

Для поддержания жизнедеятельности социальной инфраструктуры остается один вариант – приглашать рабочие руки из-за рубежа. Желающие нашлись.

Украинцы. Приезжие из страны победившего майдана, осознавшие на собственном кармане все последствия "революции достоинства".

УНИАН Загранпаспорт

Большая часть иностранных граждан, работающих сегодня в Литве, выходцы с Украины. В 2017 году украинские заробитчане получили порядка 20 тысяч трудовых виз или разрешений на жительство на основании наличия рабочего места. Упрощенные условия трудоустройства влекут в прибалтийскую республику все новые потоки укромигрантов. Чаще украинцы устраиваются водителями, сварщиками, монтажниками корпусов кораблей, бетонщиками, каменщиками и специалистами по отделочным работам.

Литва "украинизируется". Становится для украинских гастарбайтеров (преимущественно из западных областей) альтернативой Польше. В отличие от последней литовские власти не дают отпор "бандеризму", не спорят с Киевом по вопросам истории, не угрожают блокировать евроустремления постмайданных правящих – в общем, не воспринимают "украинизацию" как угрозу.

"Режим наибольшего благоприятствования", предлагаемый Литвой для выходцев с Украины, в дальнейшем будет способствовать росту миграционных потоков. В будущем украинцы станут лечить литовцев, учить литовцев, содержать литовских пенсионеров.

Качество украинской эмиграции при этом остается совершенно непредсказуемым. Вместе с рядовыми заробитчанами в Литву едут бандеровцы. В отличие от Польши прибалтийская республика не намерена проводить в отношении этой группы лиц жесткую миграционную политику. Таким образом, вместе с трудовыми ресурсами Литва рискует получить с Украины критическую массу носителей ультрарадикальных националистических практик и идей. Как следствие – рост преступности, коррупции, межэтнического напряжения и нетерпимости к инакомыслию.

Sputnik Литва Эмигранты в Литве

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