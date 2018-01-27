Derimot: почему ситуация в Украине постоянно обостряется?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"18 января 2018 года Рада в Киеве 280 голосами против 33 приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей" (закон №7163). В законе области, находящиеся под контролем Донецкой и Луганской народных республик, объявляются территориями, оккупированными Россией, а украинским властям предоставляются широкие полномочия для восстановления контроля над этими территориями при необходимости с помощью военных средств. Это означает, что киевский режим больше не считает себя связанным так называемыми Минскими договоренностями", — пишет Бьерн Дитлеф Нистад в статье для норвежского издания Derimot.

"Минские договоренности, заключенные в феврале 2016 года, гарантами которых выступают Россия, Германия и Франция, для прекращения кризиса в Украине требуют провести политические реформы, включая федерализацию, получение автономного статуса Донецкой и Луганской народными республиками и соблюдение прав русскоязычного населения. Принимая во внимание политический климат в Украине сегодня, выполнение этих требований является невозможным. Хотя киевский режим никогда и не пытался их выполнить. Поэтому Донецк и Луганск в действительности стали самостоятельными государствами, которые политически и экономически все сильнее интегрируются в Россию", — продолжает автор публикации.

"Называя в тексте закона Россию, одного из гарантов Минских договоренностей, агрессором и оккупантом и одновременно отдавая приоритет военным средствам, а не политическим реформам, киевский режим открыто отказался от этого соглашения. Возникает вопрос о том, что это означает. Рассчитан ли закон №7163, дающий президенту Петру Порошенко право вводить военное положение и отменять полномочия местных органов власти, на "внутреннее потребление"? Является ли целью использования этих полномочий поддержание нынешнего украинского режима?" – Интересуется журналист норвежского издания.

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Текст закона, дающий Порошенко полную власть для начала войны против Донецкой и Луганской народных республик без одобрения Рады, может преследовать цель придания легитимности новым масштабным военным действиям против восставшего населения на востоке Украины, полагает Бьерн Дитлеф Нистад.

"Кроме того, в Украине сейчас переплетаются внутренняя и внешняя политика. Киевский режим сохраняет власть в своих руках, постоянно создавая внешние угрозы… Каким образом Германия и Франция будут реагировать на то, что киевский режим открыто отбрасывает Минские договоренности, гарантами которого они являются? Вероятно, они ничего не будут делать. У Европы и ЕС достаточно своих проблем и, они, скорее, хотели бы видеть, как вся Украина проваливается сквозь землю", — продолжает автор статьи.

"Являются ли США организатором отказа киевской власти от Минских договоренностей? Является ли все это началом полномасштабной войны с Донецком и Луганском? Отдельные российские комментаторы утверждают, что это так. Но это не кажется очень правдоподобным. И у американцев, кроме Украины, есть свои заботы. Например, Сирия и Северная Корея", — напомнил журналист норвежского издания.

"Как будет реагировать Россия? Вероятно, выжидающе. Москва выигрывает, когда на Донбассе тлеет конфликт, а распад Украины продолжается. Если киевский режим начнет проводить крупные военные операции против Донецка и Луганска, может возникнуть ситуация, в которой российские власти посчитают необходимым осуществить военное вмешательство и аннексировать эти две области", — пишет Бьерн Дитлеф Нистад.

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"PS. Не случайно Рада отказалась от Минских договоренностей именно 18 января. Дело в том, что 18 января 1 654 года состоялась так называемая Переяславская рада, когда гетман казаков Богдан Хмельницкий, восставший против польского короля, перешел под защиту царя. Для нынешнего киевского режима важно отмежеваться от России и разорвать столетние связи украинцев и русских", — напомнил напоследок автор публикации.