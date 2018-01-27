Обзор ИноСМИ: юридическая лазейка для Трампа, Boeing и американский рынок

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Постпред США в ООН назвала оскорбительной ложью слухи о своей интриге с президентом Трампом. Для президента США нашли юридическую лазейку для того, чтобы избежать допроса спецпрокурора. Подробнее – в кратком дайджесте от РИА Новости Украина.

Boeing проиграл суд Bombardier

В центре внимания практически всех мировых СМИ сегодня оказалось постановление Комиссии США по международной торговле (USITC), согласно которому действия канадской авиастроительной компании Bombardier не вредят американской авиационной индустрии. Издание Wall Street Journal мгновенно охарактеризовало решение "болезненным поражением" для Boeing.

"Решение Комиссии США по международной торговле после финальной стадии антидемпингового расследования и расследования по поводу компенсационных пошлин в отношении канадского гражданского самолета вместимостью 100-150 мест является отрицательным", — говорится в заявлении USITC. Как пишет издание Politico, многим экспертам и аналитикам данное решение "вернуло веру в систему, которую, по мнению некоторых из них, могли победить политические расчеты". По данным газеты, Bombardier назвал решение "победой инноваций, конкуренции и верховенства закона", в то время как Boeing пообещал "не оставаться в стороне, пока нелегальные бизнес-приемы Bombardier будут продолжать наносить ущерб американским работникам и аэрокосмической индустрии".

По мнению Wall Street Journal, отрицательное решение по иску Boeing "может послужить проверкой спорных действий по ужесточению торговли, особенно когда администрация Трампа призвала компании подавать больше жалоб и пообещала обширнее использовать торговое законодательство для ограничения импорта".

Канадская Globe and Mail назвала постановление комиссии "ударом по протекционистской повестке администрации Трампа", а британская Telegraph, в свою очередь, подчеркнула, что "тысячи рабочих мест теперь находятся в безопасности", напомнив, что самолеты Bombardier частично производятся на территории Северной Ирландии.

Убийство канадского миллиардера

Резонансное дело о смерти канадского миллиардера Барри Шермана и его супруги Хани снова в центре внимания зарубежной прессы. После шести недель изучения улик полиция Торонто пришла к выводу, что пара погибла в результате двойного убийства, пишет канадская газета Toronto Star. Барри и Хани Шерман были обнаружены задушенными в их особняке в Торонто в декабре. Правоохранители назвали смерть "подозрительной", а родственники погибших наняли команду частных детективов для расследования дела. Как пишет газета Guardian, трагедия вызвала шок у многих политических и общественных деятелей, включая премьер-министра страны Джастина Трюдо. Шерман основал фармацевтическую компанию Apotex Inc в 70-х и смог развить прежде маленькую компанию в многомиллиардный бизнес.

На момент своей гибели Шерман был одним из самых богатых людей Канады, стоимость его компании составляла 4,77 миллиарда канадских долларов и, как пишут СМИ, имел репутацию щедрого филантропа. В пятницу полиция заявила, что располагает "обширным списком" людей, с которыми они собираются поговорить ближайшее время в связи с убийством пары, в то время как пресса ищет собственных подозреваемых. Британские газеты упоминают, что в своей книге миллиардер жаловался на "фармацевтические бренды", которые, по его утверждению, следили за ним.

"Однажды ко мне пришла мысль, почему они просто не наняли кого-то, чтобы убить меня. Наверное, я удивлен, что этого не случилось", — цитирует слова бизнесмена газета New York Times.

Постпред США в ООН отвергла слухи о связях с Трампом

На передовицы западной прессы попали заявления американского постпреда при ООН Ники Хейли, в которых политик опровергает слухи о ее любовной связи с президентом США Дональдом Трампом. "Совершенная неправда", "оскорбительно" и "отвратительно", — прокомментировала Хейли газете Politico намеки, которые впервые озвучил автор скандальной книги о президенте Майкл Вулфф. На прошлой неделе журналист заявил, что "абсолютно уверен" в интрижке Трампа и заявил, что понять, о ком идет речь, можно из текста книги, пишет газета Washington Examiner. Внимательные читатели немедленно обнаружили в публикации главу, в которой утверждается, что американский лидер проводил много времени с постпредом ООН на борту президентского самолета и продвигал ее "к большому политическому будущему". Как отмечает газета Guardian, Хейли — одна из четырех влиятельных женщин-политиков в администрации Трампа и новая восходящая звезда политической партии.

Постпред категорически опровергла все намеки в бестселлере и заявила, что никогда не просила помощи в карьере у Трампа.

Для Трампа нашли лазейку

Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что юристы президента США Дональда Трампа могут воспользоваться прецедентом 1997 года для отсрочки или избежания его допроса спецпрокурором по "делу РФ" Робертом Мюллером.

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По данным источников издания, в 1997 году федеральный апелляционный суд постановил, что президенты и их ближайшие советники защищены от предоставления информации о процессе принятия решений. Согласно данному постановлению, обвинение для того, чтобы получить эту информацию, должно доказать, что она является "важной уликой", которую невозможно получить из других источников.

Однако прецедент не избавит Трампа от необходимости предоставить информацию о событиях, происходивших во время избирательной кампании и до его вступления в должность, а также от показаний, не связанных с его деятельностью на посту президента.