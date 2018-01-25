Klassekampen: почему Киев отказывается от мирного договора?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Новый украинский закон делает возможным восстановление контроля над управляемым мятежниками Донбассом с помощью военной силы. 280 голосами "за" против 33 голосов "против" Верховная Рада приняла в четверг закон 1736. В законе констатируется, что Россия оккупирует частично находящийся под контролем мятежников Донбасс на востоке Украины, самопровозглашенные "народные республики" Донецк и Луганск", — пишет Петер Юхансен в статье для Klassekampen.

"Закон, который называется "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", на практике перечеркивает минские соглашения, заключенные в феврале 2015 года, заклеймив одного из гарантов мирных соглашений, Россию, как оккупанта и агрессора", — продолжает автор публикации.

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"Тем самым Киев отвергает также и русскоязычное руководство в Донецке и Луганске как сторону конфликта. Вместо этого закон призывает власти Киева восстановить контроль над регионом с помощью всех необходимых средств, включая военную силу. В дальнейшем это делает возможной новую "антитеррористическую операцию" (АТО), аналогичную той, которую президент Петр Порошенко начал в апреле 2014 года, накануне того, как был избран президентом в мае того же года", — пишет журналист норвежского издания.

В соответствии с первыми и вторыми минскими соглашениями была проведена линия фронта, после чего столкновения вспыхивали, но нерегулярно и с разной степенью интенсивности, напомнил Петер Юхансен.

Неизвестно, является ли закон 7163 стартовым выстрелом к новой попытке полномасштабного военного завоевания или "подготовкой к новой войне", как говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, сообщает AFP.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в середине декабря сообщали, что боевые действия вспыхнули снова, интенсивность их возросла на 35%. Накануне Нового года произошел самый большой обмен пленными за всю историю конфликта, отмечает автор статьи.

"74 украинских солдата обменяли на 306 мятежников, 240 из которых отправились назад, в Донецк, по словам депутата парламента Ирины Луценко, заместителя председателя Блока Петра Порошенко. На прошлой неделе поступили новые сообщения о столкновениях недалеко от поселка Новолуганское, примерно в 50 км от Донецка, где был убит украинский солдат. Два других солдата погибли в результате взрыва неопознанного взрывного устройства на дороге", — продолжает автор публикации.

"Закон предоставляет Порошенко полномочия для осуществления военных операций без необходимости советоваться с парламентом, а также вводить чрезвычайное военное положение и отстранять местные власти. Ситуация в Киеве, однако, дает возможность трактовать закон больше как политический, нежели чисто военный", — пишет Петер Юхансен.

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"То, как в тексте закона характеризуется Россия, — почти копия недавних стратегических документов, предложенных президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце. Пентагон следует им сейчас в первом варианте стратегии на четыре года, находящейся в стадии разработки. В ней "государства-ревизионисты" Россия и Китай именуются стратегическими соперниками, что является "нормализацией" традиционного образа врага", — пишет журналист норвежского издания.

"Порошенко испытывает давление со стороны как правых экстремистов, так и части политической и экономической элиты в союзе с Западом, под руководством ЕС и Международного валютного фонда (МВФ), который хочет, чтобы Киев быстрее приспосабливался к политическому и экономическому диктату, сопровождающему финансовую поддержку", — полагает автор статьи.

"Крайне правые никогда не признавали минские соглашения, вместе с тем их позиции в вооруженных силах сильны. Ультранационалистическая партия "Правый сектор" в настоящее время вербует бойцов в бригаду "Азов" и другие вооруженные добровольческие группы. Они считают, что Порошенко проявляет излишнюю сдержанность и не возвращает Донбасс с помощью военной силы, и очень хотят навсегда освободить регион от русскоговорящих, чтобы помешать возможным политическим проблемам в будущем", — говорится в публикации.

На Порошенко частично давят и политическая, и экономическая элиты, которые хотят более быстрых политических и экономических реформ и борьбы с коррупцией и пытаются использовать народное недовольство, продолжает Петер Юхансен.

"Артем Сытник, руководитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), созданного в 2015 году, 11 декабря обвинил союзников Порошенко в попытке ослабить НАБУ и помешать разоблачениям экономической и политической верхушки, по сообщению АР. Обвинения направлены, в частности, против генерального прокурора Юрия Луценко, который в ответ обвиняет НАБУ в противозаконном поведении — использовании ловушек со взятками", — говорится в статье.

"Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, получивший украинское гражданство и назначенный губернатором Одессы, возглавил борьбу с Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом (БПП). Саакашвили был смещен с поста губернатора и лишен украинского гражданства в июле прошлого года. В декабре его обвинили в получении финансовой поддержки от "криминальной группы", связанной с бывшим президентом Виктором Януковичем", — продолжает автор публикации.

5 января Саакашвили был приговорен судом в Тбилиси к трем годам тюремного заключения за злоупотребление полномочиями при помиловании трех полицейских, осужденных за убийство сотрудника банка. Грузия потребовала выдачи Саакашвили Украиной.

"Закон 7163 был принят подавляющим большинством голосов. А вот в вопросе о десятимесячной экономической блокаде Донецка и Луганска существуют значительные разногласия. Блокада пресекла все экономические связи с остальной Украиной. Сейчас Донбасс еще теснее пристегнут к российской экономике, таким было разделение труда во времена Советского Союза и в отношениях с Россией до 2014 года", — пишет Петер Юхансен.

"Вначале Порошенко противился тому, что бригада "Азов" перекрывала железнодорожное сообщение для поставок в рамках "кровавой торговли" антрацита, необходимого для металлургической промышленности на "украинской" Украине. Донбасс ответил на это национализацией 43 крупнейших предприятий", — говорится в статье.

"Это заставило Порошенко легализовать блокаду, которая сейчас стала реальностью, констатировал политолог Андрей Бузаров в беседе с Newsweek. Условие Порошенко для снятия блокады — восстановление контроля Киева над национализированными предприятиями. В Киеве существуют различные мнения по поводу того, во сколько блокада обходится Украине", — отметил автор публикации.