ФРГ и парламент ЕС снова не сошлись по беженцам

Владимир Матвеев, обозреватель

Власти ФРГ опасаются, что Германии придется принять значительно больше мигрантов в контексте продвигаемых Европарламентом поправок, согласно которым заниматься предоставлением убежища будет та страна, где уже живут родственники просителя, сообщает DW.

На фоне того, что ФРГ предлагает Украине новую модель евроинтеграции, у самого правительства Германии, которая приняла на себя ранее основной поток мигрантов, вызывает беспокойство, что, из-за новых правил о предоставлении убежища в Евросоюзе, ФРГ придется принять гораздо большее количество беженцев. Как пишет 13 января Der Spiegel, "тревога властей вызвана намерением Европарламента внести изменения в Дублинское соглашение".

Немецкие издания напоминают, что сейчас вопрос о предоставлении убежища рассматривается иммиграционными службами той страны, где мигрант впервые подал заявление об убежище или впервые ступил на землю евроблока. Однако, в случае принятия поправок в Дублинское соглашение заниматься этим вопросом при определенных обстоятельствах придется той стране, "в которой уже проживают родственники просителя убежища".

Из-за этого ФРГ придется принять значительно больше беженцев, говорится в отчете Федерального министерства внутренних дел. В свою очередь, верхний предел по приему беженцев, установленный властями, "сводится на нет".

Сообщается, что в большей степени представителей МВД ФРГ тревожит, что, согласно предложениям Европарламента, для установления родственной связи "достаточно простого словесного утверждения". Как заявил статс-секретарь при министре внутренних дел ФРГ Оле Шрёдер, "если каждый из 1,4 млн людей, которые с 2015 года запросили убежища в Германии, станет связующим звеном для других беженцев, нужно говорить о совсем других величинах, чем при воссоединении семей".

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Напомним, ранее министерство внутренних дел Германии разработало специальную программу "реинтеграции беженцев" с целью смягчения серьезных миграционных проблем, согласно которой, те, кто примет в ней участие до 28 февраля 2018 года, смогут получить поддержку на сумму в размере до трех тысяч евро.

Правительство ФРГ собирается выплачивать дополнительное пособие просителям убежища, которые готовы вернуться на родину, заявил в декабре минувшего года министр внутренних дел страны Томас де Мезьер в интервью Bild am Sonntag.

Согласно данным Радио Свобода, в первом полугодии 2017 года Германия рассмотрела более 350 тысяч заявок на представление убежища. На долю остальных 27 стран Евросоюза пришлось менее 200 тысяч заявок, сообщает Die Welt со ссылкой на статистическое агентство ЕС Eurostat. Издание уточняет, что речь идет о первичном обращении беженцев к властям на предоставление убежища.

Напомним, президент Евросовета Дональд Туск в своем обращении накануне саммита лидеров ЕС заявил, что обязательные квоты, предложенные Еврокомиссией в рамках реформы системы предоставления убежища, "оказались неэффективными" и вызвали серьезные разногласия и споры среди страны ЕС. Ряд стран отвергает предложенную ЕК идею квот.

Так, словацкий премьер Роберт Фицо в декабре 2017 года заявил, что страны Вышеградской четверки отвергают идею квот на мигрантов, однако, как отметил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас, эти страны согласились выделить 35 млн евро в целевой фонд Africa Trust Fund в рамках совместного решения ЕС для нелегальных мигрантов. Сообщается, что фонд уже профинансировал 16 000 возвратов мигрантов.

Показательно, что миграционная политика, включая решение проблемы беженцев, оставалась одной из наиболее спорных тем участников межпартийных консультаций о формировании нового правительства ФРГ.

Между тем, сообщается, что, несмотря на тревогу по поводу инициативы Европарламента, согласно немецким СМИ, депутаты от блока христианских партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Европарламенте проголосовали за принятие изменений в Дублинское соглашение.

В частности, Моника Хольмайер, представляющая в Европарламенте ХСС, подчеркнула, что спорные поправки к Дублинскому соглашению одобрялись "одним комплектом" с другими важными изменениями. "Мы рассчитываем на то, что Совет министров ЕС добьется внесения изменений в определение семьи", сказала Хольмайер.

Наряду с этим, в контексте указанных опасений и расхождений, власти ФРГ рассчитывают на то, что Совет министров ЕС отклонит предложения Европарламента.

"Переговоры об общей системе распределения беженцев ни в коем случае не должны привести к усугублению и без того ассиметричной нагрузки", считают политики блока ХДС/ХСС Штефан Майер и Штефан Харбарт в письме руководству фракции "Народной партии" в Европарламенте, сообщает DW.

Напомним, Европа переживает наибольший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в основном, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также и политикой в миграционном вопросе, проводимой канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Справка: Дублинское соглашение было принято в 1990 году. Оно регулирует правила предоставления политического убежища в странах ЕС. Одной из основополагающих норм документа является правило "первой страны": претендент на статус беженца должен просить убежища в той стране Евросоюза, в которую он прибыл сначала.