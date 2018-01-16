Блогеру на заметку. DW: как манипулируют трендами в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"С помощью сетей ботов — программ, которые управляют фейковыми аккаунтами в соцсетях, — можно искусственно вывести в тренд любую тему. Они могут достигать огромных размеров: в 2017 году исследователи Лондонского университета разоблачили сеть в Twitter, состоящую из 350 тысяч фальшивых аккаунтов. Они не были активны, но "включить" их можно было в любой момент", — пишет Deutsche Welle.

"Запрограммированные армии ботов реагируют в социальных сетях на посты с определенными ключевыми словами. Обнаружив заданное слово или хэштег, они лайкают, репостят, оставляют под постом заготовленные хорошие или плохие комментарии. Заметив высокую активность, алгоритмы соцсетей выводят тему в тренд и показывают ее другим пользователям. Так она становится популярной и автоматически выходит в топ самых обсуждаемых. При этом за трендами в Twitter, Instagram, Facebook и т.д. следят рекламодатели, политики, журналисты — так они пытаются понять, что волнует людей. Но не всегда эти темы действительно интересуют интернет-пользователей", — интересуются авторы статьи Ксения Сафронова, Екатерина Крыжановская.

Боты вмешиваются в выборы

"Проблема еще и в том, что во многих странах трендами манипулируют для политической борьбы. По данным правозащитной организации Freedom House, только за последний год боты пытались влиять на результаты выборов в 17 государствах. Программы-роботы распространяют фейковые новости, подавляют критику, продвигают нужную точку зрения", — отмечается в публикации.

"Изучающий манипуляции в соцсетях немецкий политилог Симон Хегелих в 2014 году обнаружил сеть ботов, влиявших на тренды в разгар конфликта в Украине. 15 тысяч фейковых аккаунтов оставляли по 60 тысяч постов в день: они публиковали шутки, обсуждали спортивные события и между делом поддерживали "Правый сектор". Хегелих подтвердил в интервью DW и то, что армии ботов были активны во время избирательной кампании в США в 2016 году. Агитационные сообщения якобы рассылали привлекательные девушки, за которыми на самом деле скрывались специальные программы", — продолжают журналистки.

Как боты влияют на тренды в соцсетях

"Манипулируют трендами по-разному. К примеру, властям какой-нибудь авторитарной страны не нравится популярный хэштег, который используют оппозиционеры. С помощью ботов они раскручивают в Сети альтернативную кампанию и выдавливают первоначальный хештег из топа. В итоге на него меньше кликают, а потом и вовсе забывают", — говорится в статье.

Чтобы заглушить оппонентов, сотни тысяч ботов могут подписаться на какой-то конкретный аккаунт, регулярно лайкать и репостить его сообщения, поддерживая мнимую популярность конкретного человека или организации, продолжают авторы публикации.

"В некоторых случаях боты дискредитируют неугодные хэштеги. Они раскручивают посты с такими тегами, добавляя неподходящие ссылки, странные комментарии, картинки и видео не по теме. Такой способ используют, например, против организации митингов и акций протеста с помощью соцсетей. В итоге найти по хэштегу можно в первую очередь не относящуюся к делу информацию, а не сведения о готовящемся мероприятии", — отмечают журналистки.

"Конечно, социальные сети пытаются бороться с подобными манипуляциями, но и боты действуют все более изощренными способами. Обычные юзеры вряд ли заметят, что за конкретным трендом стоят целые сети ботов: для этого нужно сопоставить тысячи постов и найти среди них подозрительные закономерности", — говорится в статье.

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"Сейчас в Мюнстерском университете работают над специальной программой, которая будет распознавать и блокировать такие манипуляции. Но до того, как она станет доступна, важно помнить, что не каждый тренд в соцсети – настоящий", — предостерегают авторы публикации.