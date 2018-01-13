Как в гестапо побывала. Латвийка о работе на фермах Ирландии

РИА Новости Украина

Жительница Даугавпилса Ольга Раньшева поделилась с редакцией db.lv своей историей о сборе грибов на ферме в Ирландии, пишет Sputnik Латвия.

"Люди едут туда, совершенно не представляя, что их ждет на самом деле. А ждет их почти ад. Я выдержала только полгода", — начинает свой рассказ Ольга.

Она решила поехать в Ирландию в 2013 году, поскольку в Даугавпилсе не могла найти нормальную работу хотя бы со средним заработком. "Мне просто хотелось стабильности, — говорит жительница Латгалии. — На одной из таких ферм уже работали мои знакомые, они расписали все красиво, пообещали достойный заработок — около 350 евро в неделю. У нас в Даугавпилсе люди месяц за эту сумму работают, я поэтому и клюнула".

По словам Раньшевой, только в последний месяц она смогла наконец-то выполнить план по сбору грибов и заработать 350 евро в неделю. "Я работала на большой ферме, которая имеет филиалы по всему миру, — рассказывает Ольга. — Там рабочий процесс налажен строго. Сначала нас заставили пройти курсы, как правильно выращивать грибы и их собирать. Например, нельзя к грибам прикасаться два раза, потому что на шляпках остаются пятна, и это уже считается продукцией второго сорта. После обучения нас стали внедрять в работу".

Ольга рассказывает, что на ее ферме нужно было собрать 30 килограммов грибов в час, только за выполнение этой нормы и выплачивали обещанные деньги.

"Эти 30 кг реально собрать, если тебя поставили на сбор больших грибов. Но часто меня ставили на сбор маленьких грибов в пластмассовые коробочки, которые мы видим на полках магазинов. В один день, например, надо собрать определенный объем грибов в коробочках по 170 граммов, и тебе приходится в такие коробочки срезать только малюсенькие грибки. С ними выполнить план в 30 кг в час просто нереально! По опыту скажу: только работники с большим стажем умудрялись выполнять план", — жалуется женщина.

Она добавляет, что в обязанности входит не только сбор грибов, но и их прореживание. На каждого работника выделяется грибная плантация площадью 170 квадратных метров, которую он должен прореживать. Из-за этой обязанности выполнение плана тоже тормозится. Кроме того, работникам приходилось самостоятельно на больших тралах разъезжать и раскладывать ящики по 15-20 кг с грибами друг на друга. Грузчики забирали уже упакованные грибы с палет, а все остальное делали женщины, которые собирали грибы.

Ольга рассказывает, что через какое-то время у нее начались проблемы со здоровьем, боли в спине, руках и ногах.

"Когда только приехала на ферму, меня предупредили: у нас тут все плачут. Я поняла смысл этой фразы позже, когда начала плакать сама. Я пила успокоительные, потому что выдержать тяжело не только физическую, но и эмоциональную нагрузку. А она еще похуже физической! Например, ты не смог выполнить план, значит, тебя вызывает менеджер и начинается откровенная травля. Тебе говорят, что если не будешь выполнять план, то быстро вылетишь оттуда. Тебя постоянно запугивают и устрашают. Чувствуешь себя как в гестапо", — вспоминает латвийка.

Она подчеркивает, что плакали даже те, кто работал на ферме много лет. По ее словам, моральным террором занимались свои же люди, которые начинали работать сборщиками грибов, только много лет назад.

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Ольга советует всем, кто решит ехать собирать грибы, обязательно откладывать деньги на обратный билет. "Если честно, я никому не советую эту работу, даже врагу, — признается она. — Потому что это просто издевательство над собой. Но при этом есть люди, которые работают на этих фермах много лет. Они просто привыкли, ведь ко всему в жизни можно привыкнуть".

Рекомендует она и рассчитать, во сколько обойдется перелет, аренда квартиры, питание, транспорт, переводы денег домой. "Может так получиться, что если вы найдете работу в Латвии, но за меньшие деньги, то разница будет не такая большая и с меньшим вредом для здоровья, — говорит она. — У меня, кстати, так и получилось. Через полгода я вернулась в Даугавпилс, нашла работу, и у меня все хорошо".