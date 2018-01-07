Deutsche Welle: внимание, ФРГ срочно требуются иностранные работники

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В Германии по итогам 2017 года зафиксированы рекордно низкая безработица и рекордно высокая занятость, и эксперты уверены, что в 2018 году бум на немецком рынке труда продолжится. Это означает, что дефицит квалифицированных кадров, особенно в некоторых отраслях и регионах, будет и дальше обостряться, и фирмам придется еще активнее привлекать иностранных специалистов, в том числе из стран, не входящих в Евросоюз", — пишет Андрей Гурков в статье для Deutsche Welle.

Рекордные показатели благодаря ускорению роста ВВП

"Как сообщило 3 января Федеральное агентство по труду (BA) в Нюрнберге, в декабре в ФРГ насчитывалось 2,385 миллиона безработных, что на 183 тысячи меньше, чем в декабре 2016 года, и составляет 5,3 процента трудоспособного населения. Одновременно BA обнародовало средний показатель за весь 2017 год. Он упал до 2,533 миллиона (5,7 процента) и оказался самым низким со времени объединения Германии в 1990 году", — говорится в статье.

"Днем раньше, 2 января, Федеральное статистическое ведомство (Destatis) в Висбадене опубликовало средний показатель занятости за весь 2017 год, и он тоже оказался рекордным: в прошлом году на территории ФРГ трудовой деятельностью занимались 44,3 миллиона человек. Это на 1,5 процента или 638 тысяч человек больше, чем в среднем в 2016 году. Столь мощного скачка занятости в Германии не наблюдалось десять лет", — продолжает автор публикации.

"Все это — результат многолетнего подъема немецкой экономики, заметно ускорившегося во второй половине 2017 года несмотря на трудности с формированием нового правительства ФРГ. На 2018 год ведущие экономические институты предсказывают дальнейшее ускорение темпов роста ВВП Германии и, соответственно, увеличение занятости. Согласно прогнозам, она в ближайшие год-полтора превысит 45 миллионов человек", — пишет Гурков.

Рынок труда близок к полной занятости

"В то же время на дальнейшее существенное снижение уровня безработицы в Германии эксперты уже не рассчитывают. Дело в том, что в развитых рыночных экономиках показатель примерно в 5 процентов считается признаком фактически полной занятости. Ведь в обществе всегда имеется определенное число людей, трудоустроить которых по разным причинам, прежде всего из-за отсутствия у них какой-либо квалификации, крайне трудно или практически невозможно", — говорится в статье.

"Уже сейчас на немецком рынке труда при 2,385 миллиона безработных имеются 761 тысяча ваканский (данные за декабрь 2017). И эти вакансии становятся тормозом для развития экономики. Согласно опубликованному в самом конце прошлого года исследованию Федерального объединения среднего бизнеса (BVMW), 40 процентов опрошенных предпритий заявили, что им из-за нехватки квалифицированного персонала уже приходилось отказываться от заказов. А 89 процентов подтвердили, что испытывают трудности при поиске нужных сотрудников", — продолжает автор публикации.

Эти трудности в ближайшие месяцы еще больше возрастут. На пресс-конференции 3 января глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле сообщил, что немецкими фирмами в этом году предположительно будут созданы 600 тысяч новых рабочих мест.

"Часть всех этих вакансий, возможно, удастся закрыть с помощью зарегистрированных безработных, если они успешно пройдут соответствующее обучение или переобучение. Определенную часть новых рабочих мест займет молодежь — выпускники различных учебных заведений. К тому же в последние годы росту занятости в Германии весьма способствуют долго не работавшие женщины, которые, вырастив детей, возвращаются теперь на рынок труда", — пишет Андрей Гурков.

"Без привлечения работников из третьих стран мы не обойдемся"

"Однако внутренних трудовых ресурсов для того, чтобы в полной мере обеспечить растущую экономику страны необходимыми ей кадрами, сегодняшней Германии явно не хватит. Эксперты единодушны: немецкому рынку труда требуется постоянная подпитка квалифицированными иностранными трудовыми мигрантами", — говорится в статье.

"Самый простой путь, по которому предприятия в ФРГ и шли многие годы, состоит в привлечении работников из стран Евросоюза, ведь им как гражданам ЕС не нужны никакие специальные разрешения: они имеют те же права, что и немцы. Но в последнее время ученые все чаще предупреждают, что потенциал стран ЕС в значительной мере исчерпан. Более того, по мере того, как государства еврозоны преодолевают последствия долгового кризиса и набирают экономические обороты, возрастает вероятность оттока приехавших в Германию специалистов обратно к себе на родину", — продолжает автор публикации.

Поэтому глава Федерального агентства по труду Детлеф Шеле в конце прошлого года заявил: "Скажу со всей определенностью: без привлечения работников из третьих стран мы в ближайшие годы не обойдемся". Под третьими странами подразумаваются государства, не входящие в ЕС. Скажем, Индия. Или, например, Россия, Украина, Беларусь, говорится в статье.

"Работники из этих стран с высшим или средним специальным образованием уже сейчас имеют возможность получить в Германии работу вместе с видом на жительство. С принятием закона об иммиграции процесс привлечения в страну трудовых мигрантов (не путать с приемом беженцев из гуманитарных соображений!) должен стать более упорядоченным, а условия и критерии приема иностранных работников — более прозрачными и понятными", — продолжает Андрей Гурков.

"За принятие такого закона ратуют и бизнес, и ученые, и агентство по труду, и целый ряд партий, однако пока не понятно, когда и в каком виде он будет принят, поскольку в Германии все еще нет утвержденного парламентом правительства, которое могло бы разработать законопроект и вынести его на голосование", — говорится в статье.

"А тем временем дефицит квалифицированных кадров нарастает. В опубликованным 3 января сообщении для прессы Федеральное агентство по труду указывает, что в 2017 году наибольшее число вакансий имелось в таких отраслях, как транспорт и логистика, сбыт, металлообработка, машино- и автомобилестроение, энергетика, электротехника, строительство и здравоохранение (включая уход за больными и пожилыми людьми)", — продолжает автор публикации.

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"А Институт немецкой экономики (IW) в Кельне 22 декабря опубликовал результаты исследования, согласно которому наиболее остро нехватку квалифицированных кадров ощущают вовсе не в столице Германии, Берлине, а на юго-западе страны, в промышленно развитой земле Баден-Вюртемберг, а также в Тюрингии и Рейнланд-Пфальце, особенно — в сельских районах", — пишет Гурков.