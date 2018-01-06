Deutsche Welle: почему в Украине ответственные посты занимают "врио"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Министерство здравоохранения, Национальный банк Украины (НБУ), Фонд госимущества Украины, Государственная фискальная служба Украины, Государственное агентство автомобильных дорог, Администрация морских портов, ПАО "Укрпочта", ПАО "Укрзализныця". Все эти структуры объединяет одно: ими уже долгое время руководят люди со статусом "временно исполняющий обязанности" (врио)", — пишет Deutsche Welle, отмечая, что эксперты видят в этом политический интерес.

В зависимости от политиков

"Руководители этих структур специально не назначаются, чтобы "исполняющие обязанности" были зависимыми от политиков людьми. В любой момент может быть назначен кто-то другой. Таким образом, всегда есть возможность их заменить, если они будут делать не то, что нужно политикам", — считает член Совета НБУ, почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

По его словам, если люди долгое время находятся в такой зависимости, это плохо влияет на их работу. Также от этого есть отрицательный экономический эффект, считает экономист. "Все это существенно замедляет реформы в Украине. Рынки не понимают, что происходит, у них нет уверенности, что резко не изменится политика этого министерства, регулятора или госкомпании и их правила игры. Это значит, что рынки инвестируют более осторожно", — констатирует Милованов. Он убежден, что такой подход никак не способствует экономическому росту в Украине.

Проблемные процедуры назначения

"У каждого из "врио" своя история и условия назначения. Например, инициировать назначение министра здравоохранения имеет право премьер-министр Украины, а проголосовать за это должны депутаты парламентской коалиции, количественный состав которой сейчас не понятен. Кандидатуру на должность главы НБУ вносит президент, а голосует также парламент", — говорится в статье.

"Коалиции сейчас де-факто нет. Депутаты долгое время не могут согласовать эти кандидатуры. Который год идут торги, так как это традиция в украинской политике: за голосование надо чем-то или кем-то "заплатить" в обмен на голоса за назначение", — отмечает руководитель политических программ Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук.

По ее словам, не всегда профессиональные качества кандидата на должность имеют значение в этом процессе, поэтому иногда держать людей в статусе "врио" власти выгоднее. На должности руководителей органов центральной власти, таких как Государственная фискальная служба Украины, Государственное агентство автомобильных дорог Украины, Администрация морских портов Украины существует своя процедура назначения.

"Согласно закону о госслужбе, занять эту должность может только тот, кто прошел конкурсный отбор. Его должен инициировать Кабмин. При этом в законе нет сроков, когда должен быть объявлен конкурс, если должность вакантна", — отмечается в публикации.

"По этим топ-должностям всегда идут политические договоренности. Несмотря на то, что конкурсы открыты, очевидно, что власть готовится к ним и имеет там своих кандидатов. Поэтому пока власть не определится с финальным победителем, происходит поиск консенсусов, балансов и распределения сфер влияния", — полагает заместитель председателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук. По его словам, все это время руководит делами "временно исполняющий обязанности".

Без изменений для "в.и.о"

По закону о госслужбе, управлять "врио" может лишь три месяца, однако, на практике эта норма "мертвая" из-за затянувшихся политических торгов, говорится в статье. "Как бы то ни было, если нет законно назначенного руководителя, все равно руководить структурой кому-то надо", — говорит Тимощук.

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В следующем 2018 году не стоит ожидать, что ситуация с "врио" в Украине изменится, говорит менеджер группы реформы публичной администрации "Реанимационного пакета реформ" Сергей Сорока. По его мнению, следующий год будет предвыборным, поэтому вряд ли политики возьмутся за легализацию кандидатур со статусом "временно исполняющий обязанности".