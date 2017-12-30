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    Страничка ностальгии и истории. Елочные игрушки прошлого

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    Итоги-2017, прогнозы-2018 (41)

    (обновлено: )5401
    Советские елочные игрушки призваны были отражать новую идеологию и развитие государства. Но важен был еще вопрос качества: почему-то старые игрушки воспринимаются сейчас как произведения искусства.
    Елочные игрушки прошлого
    SPUTNIK/IRINA DMITRIEVA

    РИА Новости Украина

    Традиция украшать елку перед новогодними праздниками существует на протяжении многих веков. Но советские новогодние елки отличались от дореволюционных рождественских елок: не было больше ни ангелов, ни Вифлеемских звезд, ни волхвов, пишет Sputnik. 

    Период после революции 1917 года 

    В период с 1927 до 1935 год в Советском союзе было строго запрещено отмечать Новый год и особенно Рождество. Лишь в 1935 году власти в какой-то мере реабилитировали рождественские праздники. Но в атеистической стране СССР праздновалось не Рождество, а Новый год. Ель, ставшую символом Нового года, следовало украшать "правильно": никаких фигурок Иисуса, Вифлеемских звезд и колокольчиков. 

    Раритетные елочные украшения
    instagram.com/elka_igrushki
    Вспомнить все. Раритетные елочные украшения времен советского прошлого

    1930-е годы, освоение Северного полюса и укрепление Советского государства 

    Полярные экспедиции в СССР в 1930-е годы вдохновили создателей елочных игрушек. Елку украшали фигурками белых медведей, покорителей  Северного Полюса, парашютистов или дирижаблей.

    В 1937 году Народный комиссариат просвещения выпустил руководство по организации новогодних праздников для детей, в котором давались рекомендации, как украшать елку: размер игрушек, самодельные шарики, и содержались правила противопожарной безопасности. 

    "Верхушка ели должна быть украшена красной или серебристой пятиконечной звездой в соответствии с высотой дерева. На ветках могут быть яркие гирлянды с изображением цветов и насекомых, фигурки животных, птиц, снежинки, самолеты и парашюты", — написано в брошюре.

    Широко распространены были гирлянды из кусочков бумаги с рисунками. Производство этих гирлянд сохранялось в СССР до 1960-х годов.

    1940-e годы, война с нацизмом

    Во время Второй Мировой войны, несмотря на голод и бедность, советские люди отмечали Новый год. Это напоминало им мирную жизнь и поднимало моральный дух. В этот период появились елочные украшения, изображающие военных и оружие, самолеты, танки, дирижабли, парашютистов, пограничников с собаками, и т.п. Эти елочные игрушки делали на танковых заводах. 

    SPUTNIK/IRINA DMITRIEVA
    Елочные игрушки прошлого

    Во время войны изготавливали и разрисовывали фигурки животных из олова, делали всевозможные украшения из проволоки, старых лампочек, пузырьков от лекарств. 

    Елку украшали и самодельными игрушками из картона, цветных тканей и яичной скорлупы.

    В 1949 году в СССР отмечалось 150-летиe со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Елочные игрушки представляли героев сказок и поэм Пушкина "Золотой петушок", "Руслан и Людмила", "Сказка о царе Салтане", и т.д. 

    1950-е годы, период послевоенного восстановления

    В 1950-е годы страна восстанавливалась поле войны. Игрушки этого периода изображали представителей различных профессий и символизировали победу СССР в войне. Например, серия украшений "15 республик, 15 сестер" — фигурки 15 девушек в национальных костюмах народов СССР.

    Елочные игрушки прошлого
    SPUTNIK/IRINA DMITRIEVA
    Из другой жизни. Елочные игрушки прошлого

    Украшали елку и игрушками из ваты, из марли, Фигурка покрывалась клейстером со слюдой, от чего она становилась более твердой. Лица кукол и мордочки животных делались из глины, папье-маше или ткани.

    Были и игрушки на прищепках: птички, зверушки, клоуны, музыканты, домики, маленькие  зеленые или "заснеженные" елочки. 

    1960-е годы, сельскохозяйственная реформа и покорение Космоса

    В 1960-е годы когда советский руководитель Никитa Хрущев начал сельскохозяйственную реформу, на новогодней елке были игрушки в форме фруктов и овощей: яблоки, помидоры, гроздья винограда, колоски, морковь, грибы. 

    Наибольшей популярностью пользовались початки кукурузы. Советская промышленность производила елочные игрушки в форме кукурузных початков вплоть до распада СССР в 1991 году.

    Полет Юрия Гагарина, первый полет человека в космос – великое историческое завоевание СССР. Тема покорения космического пространства стала главной после 1961 года. Это отразилось и на елочных украшениях: появились игрушки в форме спутников, ракет, космонавтов. 

    instagram.com/elka_igrushki
    Раритетные елочные украшения

    Вместо красной звезды на верхушке елки теперь головная часть ракеты.

    Художники стали делать украшения в виде льдинок, отражая, возможно, период советской "оттепели".

    1970-е годы, период стабильности

    В 1970-е годы на смену елочным украшениям из шерсти, картона и проволоки пришли пластмассовые игрушки. 

    Герои советских мультфильмов Карлсон, Винни Пух, белый медвежонок Умка и Чебурашка (Karlsson, Winnie l’ourson, l’ourson blanc Oumka, Tchebourachka) вытесняют на новогодней елке образы героев русских народных сказок. 

    1980-1990-е годы, Московская Олимпиада и политические перемены

    Развитие промышленности отразилось на производстве ёлочных игрушек. Производство поставлено на конвейер, и игрушки становятся менее оригинальными и более абстрактными. В 1980-1990-е годы на елке часто можно видеть большие шары, колокольчики и домики.

    SPUTNIK/IRINA DMITRIEVA
    Елочные игрушки прошлого

    После Летних Олимпийских игр в 1980-м году появились елочные игрушки в форме олимпийского мишки, талисмана Московской Олимпиады 80, и олимпийского факела, футбольных и баскетбольных мячей.

    В период политических перемен в ССР в конце 1980-х годов в моде астрология. Каждый Новый год на елке, среди других игрушек, фигурки обезьянок, собак и кошек.

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    Большинство советских елочных игрушек делались вручную по старинным технологиям и от этого были более "человечными". Сейчас стараются осовременить елочные украшения, но чем больше продавец их расхваливает, тем больше мы убеждаемся, что те были лучше. Сколько воспоминаний связано с новогодними елками нашего детства.  

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    Елочные игрушки прошлого
    Итоги-2017, прогнозы-2018
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