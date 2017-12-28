Помогите, кто может. Как Литву погубила экономическая помощь ЕС

РИА Новости Украина

Литву ожидают тяжелые времена. Социальный кризис в Прибалтике, который возник из-за рекордной депопуляции и оттока трудоспособного населения, будет усилен масштабным сокращением внешней поддержки, пишет Sputnik Литва со ссылкой на портал Rubaltic.

При том что только "гуманитарная помощь" Запада может спасти Прибалтику от социального коллапса, в ближайшее десятилетие Литва, Латвия и Эстония столкнутся с критическим сокращением дотаций из фондов Евросоюза.

"Потеря европейского финансирования пробьет в бюджетах стран Балтии такую дыру, что их экономики пойдут ко дну", — говорится в статье.

Кроме того, к 2020 году ожидается окончательный уход российского транзита, который является одной из основных доходных статей балтийских бюджетов.

История вопроса

Страны Балтии никогда не были самодостаточными в экономическом плане. В советское время Прибалтика была наиболее благополучной в социальном и экономическом отношении на фоне других регионов СССР, поскольку играла роль "витрины социализма".

За счет союзного центра в Литве, Латвии и Эстонии развивалась энергетика, транспортная и портовая инфраструктура и промышленность.

До сих пор советская инфраструктура, пусть и изношенная и прошедшая деиндустриализацию, до сих пор остается одной из основ экономики балтийских республик, говорится в статье.

Кроме того, успешный, как считается, переход Литвы, Латвии и Эстонии от социализма к рынку, не был бы таким успешным, если бы не масштабные финансовые вливания со стороны Международного валютного фонда (ВМФ), Всемирного банка и других международных финансовых организаций.

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Деньги за поддержку США

Прибалтика получала кредиты в постсоветское время благодаря двум факторам. Во-первых, она последовательно проводила реформы "по рецептам МВФ и других кредиторов", а во-вторых, проводила проамериканскую внешнюю политику. Благодаря этому балтийские государства вышли из кризиса быстрее других постсоветских республик.

"Именно следование англосаксонской указке позволило Литве, Латвии и Эстонии рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов, обладающих исключительным влиянием в наднациональных финансовых институтах", — отмечается в статье.

Однако более чем за два десятилетия страны Балтии так и не стали самостоятельными в экономическом плане – "Прибалтика "села на иглу" дотаций из структурных фондов ЕС", и они дают ей около трех процентов ВВП. Если учесть, что экономический рост в Литве, Латвии и Эстонии колеблется в районе двух-трех процентов, без европейской поддержки этот рост был бы отрицательным.

По словам председателя Комитета по бюджету и финансам Сейма Литвы Стасиса Якелюнаса, объем помощи со стороны ЕС может существенно сократиться с 2020 года, при этом некоторые секторы литовской экономики практически полностью зависят от внешней поддержки. О резком сокращении поддержки беспокоятся и власти Латвии и Эстонии.

Уже сейчас европейские власти отклоняют заявки балтийских государств. Еврокомиссия отказалась софинансировать строительство Висагинской АЭС и обслуживание терминала сжиженного природного газа в Клайпеде, не дали денег на энергетику и Латвии и Эстонии.

Когда помощь мешает

Европейские дотации не пошли Прибалтике на пользу – Вильнюс, Рига и Таллин разучились зарабатывать самостоятельно. Крупные инфраструктурные проекты, на которые тратилась основная часть европейских средств, нерентабельны и убыточны, а старые экономические связи оказались разрушены.

"Русофобская концепция Прибалтики отсекает Вильнюс, Ригу и Таллин от выгод сотрудничества не только с Россией, но и с интеграционными проектами, в которых участвует Россия", — пишет Rubaltic.

Фактически у балтийских республик остается только два года, чтобы научиться зарабатывать деньги самостоятельно и не допустить экономической и демографической катастрофы, резюмирует интернет-издание.