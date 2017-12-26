ТОП событий в мире: сокращение бюджета ООН, пропажа Ассанжа

NIKLAS HALLE'N / AFP

РИА Новости Украина

Сокращение бюджета ООН

Генеральная Ассамблея ООН в воскресенье приняла бюджет организации на 2018-2019 годы. США добились сокращения действующего бюджета, и отныне будут платить на 285 миллионов долларов меньше, чем раньше. Как отмечает американская газета New York Times, связь между "американской щедростью и политическими симпатиями в ООН" была постоянной темой для Дональда Трампа, который однажды описал 72-летнюю организацию, созданную после Второй мировой войны, как "печальный социальный клуб", который растратил свой потенциал. Кроме того, газета добавляет, что многие из сторонников Трампа считают ООН "подозрительно антиамериканской" и, когда в понедельник был опубликован пост, в котором сообщалось о сокращении бюджета, ответы многих читателей были "ошеломляющими": некоторые утверждали, что США стоит полностью прекратить финансирование организации.

Газета Washington Post пишет, что, по словам постпреда США при ООН Никки Хейли, "неэффективность и перерасход" организации хорошо известны и Хейли не позволит "воспользоваться щедростью американского народа". Американский журнал Washington Examiner добавляет, что постпред США при ООН назвала это "историческим сокращением", которое поможет "раздутому управлению" организации.

Британские ВМС сопровождали российский фрегат

Британский фрегат St Albans сопровождал российский фрегат "Адмирал Горшков", когда тот проходил близ британских территориальных вод в Северном море, эта новость появилась на многих иностранных СМИ (Guardian, Daily Mail, Telegraph). "Хотя такие переходы являются обычным делом, в последние дни увеличилось количество российских кораблей, проходящих близко к территориальным водам Британии", — отмечает Daily Mail. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил в этой связи, что "не будет колебаться защитить британские воды и не потерпит никакой формы агрессии".

"Британию не запугать, когда дело касается защиты нашей страны, нашего народа и наших национальных интересов", — приводит его слова газета. Как отмечает Guardian, St Albans отплыл 23 декабря, чтобы сопровождать российский фрегат "Адмирал Горшков" в Северном море. Британский фрегат вел наблюдение за российским кораблем три дня, во вторник он вернется на военно-морскую базу в Портсмут, добавляет издание.

Таинственное исчезновение Ассанжа

В понедельник аккаунт в Twitter основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пропал, а затем снова появился в сети. В понедельник утром при попытке открыть его микроблог сообщалось, что данной страницы не существует. Предполагалось, что основатель WikiLeaks сам удалил свой аккаунт. Однако затем блог Ассанжа вновь стал доступен. Эту новость осветили многие зарубежные СМИ (New York Post, Daily Mail, Business Insider, Washington Examiner и другие).

"Не было ясно, приостановил ли Twitter аккаунт основателя WikiLeaks или серийный разоблачитель сам удалил его", — отмечает New York Post. Издание добавляет, что в тот же день ВМС США заявили, что ошибочно упомянули имя Джулиана Ассанжа в качестве одного из информационных трендов дня. Вскоре сообщение с его именем было удалено.

Издание Huffington Post пишет, что пользователи соцсети Twitter задаются вопросом, "что же случилось с аккаунтом Джулиана Ассанжа?" "Вот архив его сообщений… Так что все могут перестать гадать. Нет, это не приостановка действия аккаунта и не бан. Он удален", — цитирует издание сообщение источника, имеющего отношение к WikiLeaks. "WikiLeaks не прокомментировал факт того, что… аккаунт мистически исчез", — пишет Independent.

Рождественские поздравления Трампа

Многие зарубежные СМИ обратили внимание на поздравления президента США Дональда Трампа на Рождество. Американская газета Washington Post пишет, что по традиции во время праздника президент много раз пишет в социальных сетях большими буквами "С РОЖДЕСТВОМ!" и призывает защищать этот праздник, несмотря на это, газета задается вопросом — "действительно ли Трамп такой герой"? Так, в 1980-х годах Трамп запретил жильцам одного из зданий украшать вестибюль к Рождеству и ставить елку. Несмотря на это, сейчас президент "все время говорит слово "Рождество" и заявляет о своей любви к празднику".

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Газета Daily Mail добавляет, что Трамп написал фразу с поздравлениями минимум три раза за воскресенье и понедельник. Издание Newsweek пишет, что президент поздравил граждан страны с помощью видеообращения, которое он записал вместе со своей супругой Меланией Трамп, и, по мнению издания, оно было "помпезным и гламурным". Президент также поздравил с Рождеством военных, состоящих на службе в вооруженных силах США, и выразил восхищения их успехам в прошедшем году, сообщает издание Politico. Как отмечает издание Washington Examiner, в своем последнем рождественском обращении Трамп дал миру понять, что праздник позади и пора возвращаться к работе.

"Я надеюсь, что все наслаждаются Рождеством, но завтра пора возвращаться к работе и делать Америку вновь великой!" — приводит издание сообщение в микроблоге Twitter президента.