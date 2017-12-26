Фрауке Петри: Европа достаточно критично накренилась вправо

РИА Новости Украина

Бывшая председатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри рассказала в интервью Sputnik об успехе правоконсервативной Австрийской Партии свободы, процессе формировании нового правительства в Германии и недавней дискуссии по поводу антисемитизма.

Госпожа Петри, Австрия недавно получила "черно-синее" правительство, состоящее из Народной партии и Партии свободы. Можно ли сказать, что эта коалиция – то, что нужно Австрии? Или, может быть, даже то, что нужно Европе и Германии?

— Коалиция в Австрии в любом случае демонстрирует, что в Европе, действительно, все еще можно решать проблемы, которые волнуют граждан, в ходе выборов, а не просто выжидать или "играть в покер" в ходе коалиционных переговоров, как это происходило в Германии. Она просто показывает, что австрийцы, по сути, поддерживают позицию восточноевропейских стран из Вышеградской группы и представляет тем самым иную точку зрения, альтернативную для Европы, которую на настоящий момент не приходится ожидать от Германии и Франции. Что ж, интересно будет посмотреть, как граждане отреагируют на эту "альтернативную" Европу, с существующими границами и, при этом, с высшей степенью свободы.

В целом, однако, уже можно сказать, что "черно-синяя" коалиция получает сегодня больше поддержки и признания. Как Вы можете это объяснить? Левые силы в Австрии смирились с успехом Партии свободы? Или изменилась позиция АПС?

— АПС, определенно, стала менее жестко высказываться по ряду тем. Да возглавляемая Курцем Народная партия демонстрирует, что является под руководством этого нового канцлер сильным партнером для АПС — каковым она еще несколько лет назад не была. И, несомненно, у многих политиков левого спектра возникает ощущение, крайне нужное в политике: они замечают, что имеют дело с людьми, которые так же борются за страну, как и они сами – пусть и по-своему. Так что, если их баталии останутся лишь вербальными, то, с точки зрения демократии, все будет в порядке. Всему остальному, в частности, дискриминационным мерам по отношению к тем или иным силам, в политике места быть не должно.

Вы замечаете какие-либо параллели между АПС и АдГ? И каковы самые существенные различия между ними сейчас, после Вашего ухода с поста главы партии?

— Основное различие между большинством консервативных правых партий в Европе — и речь не только об Австрии, но и о других страхах – посмотрите на Финляндию или Данию —, где патриотические консервативные партии на протяжении уже многих лет входят в состав правительств или мирятся с ними: вот они-то и являются или огут стать членами правительственных коалиций. По меньшей мере, другие политические силы относятся к ним терпимо. В этом состоит их главное отличие от АдГ в Германии. В свое время, когда я еще была членом партии, она стремилась пойти подобным путем и постепенно добиться признания в качестве партнера. Теперешняя же АдГ стремится любой ценой быть в оппозиции. А при нынешней неразберихе и партийной риторике ничем другим она и быть не может. Поскольку на сегодня в Германии не найти партии, которая вступила бы с ней в коалицию.

Однако же АдГ выразила желание быть вовлеченной в коалиционные переговоры. Готова ли она была бы к конструктивной работе в правительстве? Как считаете?

— В рядах партии, безусловно, есть отдельные члены, которые этого хотят. Но вопрос в неуправляемости этой партии – и сильном крыле во главе с Бьорном Хёкке (Björn Höcke), объявившим своей политической целью создание фундаментальной оппозиции и рост до 51 процента голосов, и прочий политический вздор. Это и есть безумие (англ. lunatic fringe), что в глазах многих граждан делает партию неспособной участвовать в формировании правительства – да она этого и не хочет вовсе. Тогда как фундаментальная оппозиция является более легкой задачей.

Однако, наблюдая за созданием коалиции в Австрии, что Вы думаете по поводу трудных коалиционных переговоров в Германии?

— Формирование правительства в Германии показало, что, по сути, "большие" партии не могут предложить содержательных альтернатив. Следовало бы прислушаться к той критике, что звучала со стороны АдГ. Тем не менее, в лице СвДП и АдГ у нас есть партии, четко настаивающие на корректировке деятельности "больших" партий. Это, однако, трудная задача, потому что у ХДС/ХСС мало собственных идей. В ходе коалиционных переговоров ХДС/ХСС просто "бежали" следом за "зелеными". Теперь можно ожидать, что они в значительной степени поддадутся давлению СДПГ. Это будет означать рост бюджетных расходов и, вероятно, никакой минимизации доходов. Так что пока Германия, к сожалению, не сможет двигаться вперед, имея "большую коалицию".

Что Вы думаете по поводу признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США?

— Считаю это последовательным, поскольку разные американские президенты обещали это Израилю, но так и не реализовали. И вот Трамп сделал это, и Иерусалим, вне всяких сомнений, является столицей Израиля. Поэтому мне представляется международным высокомерием, судить о том, что Трамп именно это и осуществил. Посольства обычно находятся в столицах. Так что я целиком поддерживаю.

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После того, как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, в Германии наряду с другими странами имели место акции протеста, в ходе которых сжигались израильские флаги. О чем Вы думали, наблюдая за подобными кадрами?

— Это результат многолетней неверной миграционной политики, увенчавшейся в 2015 году открытием Меркель границ. Коли "импортируешь" в масштабах антисемитизм со Среднего и Ближнего Востока в масштабах, как это сделала Меркель, то не надо удивляться, что он выплескивается на улицы Германии. У немецкого правительства, по сути, против этого нет рецепта, потому что оно просто отмахивалось от этой проблемы.

Недавно были оглашены планы Томаса де Мезьера и г-на Хейко Мааса по назначению уполномоченного по антисемитизму. Что Вы думаете по этому поводу?

— Это пустое. Что сделал бы г-н Маас, стань он уполномоченным по антисемитизму? Он мог бы каталогизировать такие случаи. Тот, кто продвигал цензуру в интернете, теперь хочет лишь каталогизировать проблему и взяться за нее, но сама она от этого никуда не денется. Единственный путь минимизировать эту проблему, так это прекратить ошибочную миграционную политику и разобраться с тем, с какими предрассудками въезжают люди сюда в Германию. Это отнюдь не ограничивается вопросом евреев в Израиле, но касается всего нашего понимания культуры. При всем государственном резоне Ангелы Меркель в отношении Израиля что упускается многие годы, так это действительная поддержка безопасности государства Израиль, которое, вероятно, должно существовать не в формате "два государства", а как единое целое. В этой связи следовало бы пресекать левую антисемитскую пропаганду или также левую антиизраильскую пропаганду или бойкот Иудеи и Самарии. Но на это наше правительство и на европейском уровне не способно. Так что пока политика федерального правительства, а также многих европейских стран по отношению к Израилю прямо-таки неоднозначна.

Госпожа Петри, как лично Вы относитесь, к примеру, к еврейской общине в Германии? Вы контактируете с ней?

— В последние годы было чрезвычайно трудно наладить с ней коммуникацию, потому что была масса предубеждений относительно контактов и связей с членами АдГ. Это зашло настолько далеко, что запланированная встреча с главным раввином Берлина была отменена еврейской общиной – то ли из опасений, то ли из-за тревоги перед ней. Но у меня хорошие связи с Израилем. В Германии не все евреи входят в Центральный совет еврейской общины. Думаю, мой выход из АдГ поможет и в улучшении контактов с ней. Полагаю, нам следует быть заинтересованными в добрых отношениях с Израилем и евреями. Тем более, что известно, что многие евреи охотно приезжают в Германию и охотно здесь живут. На мой взгляд, эти контакты должны быть активизированы, потому что тогда мы могли бы убедиться в том, что мироощущение граждан Израиля, их представления о демократии соответствуют нашим, и мы гораздо ближе этому государству – хотя оно и лежит за пределами Европы, — чем это кажется многим немцам.