ТОП событий в мире: трагедия во Франции, отмена "свободного интернета"

РИА Новости Украина

Пресс-конференция Путина

Мировые издания, опубликовавшие развернутые материалы, посвященные ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, особое внимание уделяют его позиции относительно участия оппозиционеров в предстоящих выборах главы государства, а также вопросам российско-американских отношений.

Газета Washington Post отмечает, что на мероприятии присутствовали около 1,6 журналистов со всего мира. По мнению издания, состоявшаяся пресс-конференция стала "марафонским испытанием" способности Путина с невозмутимым лицом парировать самые нелицеприятные вопросы, срывая при этом аплодисменты аудитории.

Газета Wall Street Journal считает, что в своем выступлении российский президент протянул администрации США своего рода "оливковую ветвь". Журналисты сделали такой вывод, исходя из замечаний Путина о доверии инвесторов к американской экономике на фоне действий президента Дональда Трампа. Российский лидер также отметил, что Трамп не может выполнить предвыборных обещаний по улучшению отношений с РФ из-за "известных ограничений" внутри самих США. Британское деловое издание Financial Times пишет, что Путин, выступавший в режиме предвыборной кампании, показал себя как гаранта стабильности, озвучив данные политического, экономического и социального подъема, зафиксированные в стране после его первого президентского мандата в 2000 году. " Ведь это о чем-то говорит",- заключил президент, отметив, что нет оппозиционеров среди реальных конкурентов для действующей власти.

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Трагедия на переезде

Страшная трагедия на юге Франции, где в столкновении школьного автобуса с поездом погибли и пострадали не менее 20 детей, стала главной темой всех ведущих газет страны – Figaro, Monde, Liberation, Parisien.

О серьезности ситуации свидетельствует размах спасательной операции, организованной властями страны: на место происшествия были отправлены порядка 100 пожарных, более 50 жандармов, десять карет скорой помощи и семь вертолетов различных ведомств. Президент Эммануэль Макрон объявил "полную государственную мобилизацию" в связи с инцидентом. При столкновении на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном (департамент Пиренеи Восточные) автобус буквально развалился на две части. Четырех погибших школьников и семерых раненых детей все еще не удалось опознать – это говорит о том, насколько тяжелый характер носят повреждения, полученные малолетними пассажирами. Женщина-водитель также была тяжело ранена и пока не может дать показания. Полиция уже допросила машиниста поезда, но о результатах допроса пока не сообщается. Обстоятельства столкновения остаются неясными: по данным железнодорожных властей, переезд был оборудован автоматической сигнализацией и не относился к числу особо опасных. Железнодорожники утверждают, что оборудование на переезде функционировало нормально, но в СМИ уже появились ссылки на сообщения очевидцев, заявляющих о поднятом шлагбауме и отключенной сигнализации.

Конец эпохи Мердока?

В центре внимания ряда СМИ сегодня оказалась новость о том, что конгломерат Walt Disney Company заключил сделку с американским медиамагнатом Рупертом Мердоком на покупку большей части его активов в компании 21st Century Fox на 52,4 миллиарда долларов.

"Сказать, что (сделка – ред.) …изменит ситуацию в СМИ и развлекательной индустрии, возможно, будет преуменьшением года, это может стать самым серьезным преуменьшением в истории. Никакая гипербола не поможет отразить масштаб данной транзакции", — именно так охарактеризовало издание Forbes данное решение. Британская Guardian сравнила решение семьи Мердоков продать 21st Century Fox с эпизодами знаменитой картины "Звездные войны" (правами на которую обладает Disney), ведь они также полны сюрпризов. Эксперты издания полагают, что крупная продажа означает "отступление", а также "профессиональное расхождение" Руперта Мердока и его младшего сына, выступавшего против транзакции. Еще менее оптимистично настроены журналисты Financial Times: "Это может стать концом Мердока, пессимистичным уроком в индустрии, для формирования которой он так многое сделал". Politico задалось вопросом о судьбе Fox News Channel, предположив, что смена владельца может открыть новые возможности для "консервативного" кабельного телеканала и позволит ему оставить более заметный след в сфере телевещания.

Ликвидация сетевой нейтральности

Федеральная комиссия связи (FCC) США проголосовала за отмену запрета на приоритетное распределение интернет-трафика провайдерами. Это решение стало предметом обсуждения многих мировых изданий, бурно отреагировавших на уничтожение нормы, известной как принцип "сетевой нейтральности" в интернете. Главное опасение, вызванное этой мерой, состоит в том, что отмена принципа "сетевой нейтральности", запрещавшего провайдерам требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации, может привести к увеличению расходов пользователей. Как пишет Washington Post, генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман уже заявил, что возглавит иск против отмены "сетевой нейтральности", который объединит несколько штатов. По словам генпрокурора, решение FCC незаконно и наносит ущерб потребителям.

По информации Guardian, у здания конгресса даже собирались протестующие против "гибели" свободного интернета. Еще до принятия решения в комиссию поступило порядка 22 миллионов обращений пользователей, большинство из которых выступали за сохранение "нейтральности". Издание USA Today, в свою очередь, полагает, что поводов для беспокойства нет, так как провайдеры вряд ли решатся на дополнительную плату за пользование, скажем, видеохостингом YouTube, ведь это незамедлительно вызовет волну гнева среди их клиентов. По сути, подчеркивает газета, FCC рассматривает общественное давление как главный фактор, который не допустит злоупотребления провайдерами новыми послаблениями. В самой комиссии тоже уверены, что мера не повлияет серьезным образом на работу сети. "Это не конец света, потребители остаются защищенными, интернет продолжит процветать", — приводит Washington Post доводы главы комиссии.