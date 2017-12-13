Первый пошел. "Золотой глобус 2018": все номинанты

РИА Новости Украина

Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) назвала в понедельник номинантов на премию "Золотой Глобус": в числе претендентов на престижную награду российская картина "Нелюбовь", фаворит сезона "Форма воды" и нашумевший триллер "Прочь". В числе номинантов премии ее ветераны Мерил Стрип и Стивен Спилберг.

"Золотой глобус" традиционно открывает сезон кинопремий в США и во многом очерчивает круг будущих претендентов на премию киноакадемии США "Оскар", пишут РИА Новости.

​Лидером по числу номинаций, своего рода барометром успеха фильма по итогам года стала картина "Форма воды" мексиканского режиссера Гильермо дель Торо. История душевной связи между немой женщиной, работающей в секретной американской лаборатории, и человекоподобным существом-амфибией номинирована в семи категориях, в том числе как "Лучший драматический фильм", а также за режиссуру, сценарий и лучших актеров.

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Картина "Секретное досье" Стивена Спилберга получила шесть упоминаний ассоциации иностранной прессы, в том числе в категории "Лучший драматический фильм", сценарий, а также за актерские работы Тома Хэнкса и Мерил Стрип. Сам режиссер будет представлен на "Золотой Глобус" в 13-й раз.

Также в шести категориях представлена картина Мартина Макдонаха "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", фильм будет бороться за звание лучшей драмы, режиссуру, сценарий и актерские работы.

По правилам "Золотого Глобуса" организаторы вручают награды за лучшую картину в двух отдельных номинациях: драма и комедия/мюзикл. На награду в драматической категории в этом году претендуют: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Зови меня своим именем", "Форма воды", "Дюнкерк" и "Секретное досье". В категории "Лучший комедийный фильм" представлены "Горе-творец" Джеймса Франко, "Величайший шоумен" Майкла Грэйси, "Ледяная стерва" Крейга Гиллеспи, "Леди Птица" Греты Гервиг и "Прочь" Джордана Пила.

Новички и легенды

В актерских номинациях ассоциация отметила как новые лица, так и завсегдатаев премии. Так, в категории "Лучшая драматическая актриса" на награду представлена Мерил Стрип за роль в фильме "Секретное досье". Для ветерана Голливуда это 31-ая номинация на премию "Золотой Глобус", на счету актрисы восемь побед и премия Сесиля Б. Де Милля, которую актриса получила в 2017 году за вклад в кинематограф.

Конкуренцию Стрип составят Джессика Честейн за фильм "Большая игра", Салли Хокинс за "Форму воды", Фрэнсис Макдорманд за "Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури" и Мишель Уильямс за "Все деньги мира".

В категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" представлены Эмма Стоун ("Битва полов"), Джуди Денч за фильм "Виктория и Абдул", Хелен Миррен за "В поисках праздника", Сирша Ронан за "Леди Птица" и Марго Робби за "Ледяную стерву".

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В мужских актерских категориях представлены Том Хэнкс ("Секретное досье") и Дензел Вашингтон ("Роман Израэл, Esq."), для которых это девятая номинация, Дэниел Дэй-Льюис ("Призрачная нить"), представленный на "Золтоой глобус" в восьмой раз, а также два дебютанта премии: 21-летний Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем") и британский актер Гэри Олдмен ("Темные времена"), для которого несмотря на внушительную карьеру это первая номинация на "Золотой глобус".

В категории "Лучший актер в комедии/мюзикле" за победу будут бороться Хью Джекман ("Величайший шоумен"), Стив Карелл ("Битва полов"), Энсел Элгорт ("Малыш на драйве"), Джеймс Франко ("Горе-творец") и Дэниэл Калуя ("Прочь").

Полюбилась "нелюбовь"

В категории "Лучший фильм на иностранном языке" ассоциация назвала фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева. В категории также представлены камбоджийская картина американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца", чилийский фильм "Фантастическая женщина", немецкий "На пределе" и "Квадрат" совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Как заявил в связи с номинацией на "Золотой Глобус" продюсер фильма Александр Роднянский, номинация на "Золотой Глобус" может стать хорошим подспорьем для премии "Оскар".

Ранее в 2015 году фильм Звягинцева "Левиафан" стал лауреатом премии "Золотой глобус", а затем претендовал на "Оскар".

"Это индикатор интереса, и это, несомненно, привлекает членов академии, а его необходимо добиться. Их семь тысяч, и они чрезвычайно внимательно относятся к американским фильмам и значительно меньше проявляют интерес к картинам на иностранном языке", — подчеркнул в связи с выдвижением на премию собеседник агентства.

Мировая премьера фильма "Нелюбовь" состоялась в основной конкурсной программе юбилейного 70-го Каннского международного кинофестиваля, где картина была удостоена Приза жюри. Картина выдвинута на соискание премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Анимация и сериалы

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года как за кинофильмы, так и за телевизионные картины. Одиннадцать из 25 номинаций отмечают заслуги на телеэкране. В число претендентов на премию в номинации "Лучший драматический сериал" в этом году вошли "Очень странные дела" от компании Netflix и "Игра престолов" от HBO, конкуренцию им составят сериал "Корона" от Netflix, "Рассказ служанки" от Hulu и "Это мы" от NBC.

За приз в номинации "Лучший телевизионный мини-сериал/лучший телефильм" будут бороться "Большая маленькая ложь", "Фарго", "Вражда. Бетт и Джоан", "Грешница" и "Вершина озера: Китайская девушка".

В категории "Лучший анимационный фильм" номинированы "Тайна Коко", "Босс-молокосос", "Фердинанд", "Добытчица" и "Ван Гог. С любовью, Винсент".

75-ая церемония вручения награды "Золотой Глобус" пройдет в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе вечером 7 января, вести ее будет американский комик Сет Майерс.