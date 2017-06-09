А если завтра смерть? Дискуссия об эвтаназии расколола Португалию

РИА Новости Украина

В настоящий момент в Португалии разворачивается дискуссия о смерти под присмотром врачей для тяжелых больных, которые ранее сами высказали такое желание. Дискуссия уже разделила общество и привела к тому, что лидер право-центристов обвинил левых в поощрении убийства.

Евродепутат Паулу Ранжел (Paulo Rangel) из португальской Социал-демократической партии (PSD), которая представляла парламентское большинство вплоть до 2015 года, в минувший понедельник (5) поучаствовал в дискуссии по вопросу эвтаназии в городе Порту. На панельном обсуждении присутствовал также бывший лидер Левого блока, врач Жуан Семеду (João Semedo), один из участников гражданского движения "Право на достойную смерть".

В ходе дискуссии Семеду высказал мнение, что в конце жизни люди не теряют право распоряжаться своей жизнью, а также заметил, что в португальском законодательстве уже существует закон, позволяющий людям заранее высказать свою волю на случай внезапной тяжелой болезни или аварии, поэтому отказ в таком же праве безнадежно больным просто не имеет смысла.

"[У граждан] есть четко прописанное право отказаться от лечения, например, от химиотерапии. […] Так объясните мне, по какой причине они не могут сделать то же самое в конце жизни", — заявил политик, пишет Sputnik.

"Декриминализация никого ни к чему не обязывает, а вот криминализация уже не оставляет места свободному распоряжению своими правами", — продолжил он.

В то же время, евродепутат от право-центристской партии PSD (Социал-демократическая партия Португалии), Паулу Ранжел высказался резко против легализации эвтаназии, заявив, что это преступная инициатива.

"Исполнителей суицида не привлекают к судебной ответственности просто потому, что это невозможно", — подчеркнул Ранжел, заявив, что поборники инициативы, таким образом, проявляют терпимость к убийству.

"Если есть право на суицид, то тогда существует и право на убийство", — заключил он, вызвав своим заявлением жаркие споры среди участников дискуссии.

Однопартиец Ранжела, врач Рикарду Баптишта Лейте (Ricardo Baptista Leite) отказался комментировать высказывания евродепутата, но заявил, что, несмотря на общее негативное отношение партии к данной инициативе, он предоставит своим однопартийцам свободу в выборе позиции на голосовании.

Жозе Мануэл Силва (José Manuel Silva), бывший председатель португальского Союза врачей, заявил, что "эвтаназия, иными словами, приближение смерти, предоставляет врачу право убивать", в то время как медики, вступая на профессиональный путь, обязаны поклясться, что никогда не сделают подобного.

Бывший епископ португальских Вооруженных сил, Жануариу Торгал Феррейра (Januário Torgal Ferreira), высказал более сдержанное мнение по данному вопросу: "Суицид может расцениваться как убийство, но нужно быть осторожнее с такими громкими словами. Каждый случай индивидуален, ведь, например, тот, кто вынужден убить ради защиты семьи — не убийца по природе, также и тот, кто умирает и переживает огромную боль, не может являться убийцей лишь за то, что хочет положить конец своим страданиям".

Психолог Паулу Сантуш (Paulo Santos), поборник гражданского движения "Право на достойную смерть", также присутствовал на панельном обсуждении и признался, что заявления евродепутата Паулу Ранжела "привели его в замешательство".

"Не существует этической равноценности между убийством человека и тяжело больного, который при определенных обстоятельствах решил умереть", — сказал Сантуш.

Психолог также добавил, что эта дискуссия "находит отклик в португальском обществе", и будет, безусловно, продолжаться в стенах Национальной Ассамблеи.