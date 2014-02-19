Эксперт РФ объясняет радикализм оппозиции в Украине поддержкой Запада

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поведение оппозиции в Украине, их радикальные действия объясняются поддержкой со стороны Запада, считает генеральный директор российского института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

"Сегодня ситуация на Украине переведена полностью в силовую плоскость. Оппозиция и боевики действуют так бескомпромиссно и ожесточенно, потому что знают, что их поддержит и прикроет Запад. Так что основная ответственность за кровопролитие сегодня на Украине лежит на тех западных кругах, которые поддерживают боевиков и так называемую умеренную оппозицию", - заявила эксперт РИА Новости.

По ее словам, Евросоюз и США также пытаются повлиять и на президента Украины. "Западные страны ежедневно оказывают давление на Януковича, чтобы он не использовал силу, чтобы он шел на уступки (оппозиции), таким образом, собственно, Янукович в большой степени оказывается нейтрализован", - добавила Крашенинникова.

По ее мнению, радикалы в Украине работают на интересы Запада.

"Для них (западных стран) важна смена режима на Украине, для них важно перевести Украину в поле Запада и зафиксировать ее там. То, что не удалось сделать методом подписания договора об ассоциации с ЕС, сейчас пытаются сделать руками боевиков", - заключила эксперт.

Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.