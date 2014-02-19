наверх
10.03.201801:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В СНГ

    Эксперт РФ объясняет радикализм оппозиции в Украине поддержкой Запада

    Тема:

    Международная реакция на обострение ситуации в Украине (3073)

    (обновлено: )13
    Поведение оппозиции в Украине, их радикальные действия объясняются поддержкой со стороны Запада, считает генеральный директор российского института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.
    Кордон правоохранителей
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Поведение оппозиции в Украине, их радикальные действия объясняются поддержкой со стороны Запада, считает генеральный директор российского института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

    "Сегодня ситуация на Украине переведена полностью в силовую плоскость. Оппозиция и боевики действуют так бескомпромиссно и ожесточенно, потому что знают, что их поддержит и прикроет Запад. Так что основная ответственность за кровопролитие сегодня на Украине лежит на тех западных кругах, которые поддерживают боевиков и так называемую умеренную оппозицию", - заявила эксперт РИА Новости.

    По ее словам, Евросоюз и США также пытаются повлиять и на президента Украины. "Западные страны ежедневно оказывают давление на Януковича, чтобы он не использовал силу, чтобы он шел на уступки (оппозиции), таким образом, собственно, Янукович в большой степени оказывается нейтрализован", - добавила Крашенинникова.

    По ее мнению, радикалы в Украине работают на интересы Запада.

    "Для них (западных стран) важна смена режима на Украине, для них важно перевести Украину в поле Запада и зафиксировать ее там. То, что не удалось сделать методом подписания договора об ассоциации с ЕС, сейчас пытаются сделать руками боевиков", - заключила эксперт.

    Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве во вторник, в день заседания Верховной рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года. Агрессивно настроенная толпа пыталась подойти к парламенту Украины, радикалы врывались в здания в центре Киева, жгли автомобильные покрышки, бросали в милиционеров камни и "коктейли Молотова". По данным милиции, радикалы впервые применили огнестрельное оружие. В результате беспорядков погибли уже 26 человек, из них 10 - сотрудники правоохранительных органов. Всего, по данным МВД, пострадало около 800 человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине